König rettet TuS Volmetal späten Punkt im Krimi

In einem wahren Handballkrimi hat der TuS Volmetal in der 3. Liga dem Longericher SC aus Köln mit 27:27 (15:15) einen Punkt abgeknüpft. Und das keinesfalls unverdient. Die Derby-Pleite in Schalksmühle machten die Gastgeber damit vergessen. „Ich denke, wir haben heute eine Reaktion gezeigt, das hat die Mannschaft sehr gut gemacht“, bemerkte TuS-Trainer Marc Rode.

Hagen Breckerfeld Wetter Herdecke TuS Volmetal - Longericher SC 27:27 (15:15) TuS Volmetal: Quick, Michel; Frederik Kowalski (4), Stange, Moog, Jünger, Krause (2), Irle (5), König (10/4), Dominik Domaschk (1), Grasediek, Pfänder (1), Blümel, Kähler (1), Heidemann (3). Topschützen Longericher SC: Johnen (5), Schlösser (5/1), Zerwas (4), Dahöke (4), Koenen (3).

Lange gaben die Volmetaler den Ton an und hielten die Führung. Durch aggressive Deckungsarbeit zwangen sie den Tabellenzweiten zu technischen Fehlern, in der Offensive kamen sie durch zielstrebige Aktionen zu schnellen Toren. „So hoch war unsere Quote bei technischen Fehlern selten, das haben meine Spieler nicht gut gemacht“, ärgerte sich der Longericher Trainer Andreas Klisch nach dem Spiel. Der Volmetaler Trainer Rode musste seinem Trainerkollegen jedoch widersprechen: „Diese technischen Fehler haben wir durch unsere gute Deckung provoziert“. Und so sah sich Klisch gezwungen nach dem 5:2 durch Erik Irle die erste Auszeit der Partie zu nehmen. „Wir wollten, dass die Longericher die erste Auszeit nehmen. Außerdem wollten wir die Partie die ersten 15 Minuten offen gestalten“, erläuterte Rode den Matchplan.

Und auch letzteres Ziel setzten die Volmetaler perfekt um. Es waren nämlich die Longericher, die Probleme hatten die Partie offen zu halten. In der 18. Minute traf Jonas Heidemann zur 12:5-Führung, die höchste der gesamten Partie. Denn in der Folge schlichen sich nach der fulminanten Anfangsphase erste Fehler bei den Volmestädtern ein. Jan König, der mit zehn Treffern Topscorer der Partie war, setzte einer 3:0-Serie der Gäste mit einem schönen Unterhandwurf ein Ende. Und trotzdem blieben die Longericher dran. Die Fehler lagen jetzt bei den Talern, schließlich erzielte Maximilian Zerwas für die Gäste mit der Sirene den Ausgleich. „Wir haben vorne die falschen Entscheidungen getroffen. Das ist ein Lernprozess, da müssen wir weiter dran arbeiten“, so Rode.

Jan König zeigt Nervenstärke

Nach der Halbzeit scheiterten beide Teams daran, sich entscheidend abzusetzen, das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Und das merkten auch die Zuschauer, die ihre Mannschaft immer wieder lautstark unterstützten. Getragen von der Atmosphäre ließen sich die Volmetaler auch von der ersten Longericher Führung in der 50. Minute (23:24) nicht beunruhigen. Dabei hatten die Volmetaler in den Schlussminuten das Pech auf ihrer Seite. Erst landete der Ball nach einer Parade von Sidney Quick erneut beim Gegner, dann sprang ein Wurf von Dominik Domaschk von der Latte aus auf die Linie. Zentimeter fehlten zum vermeintlichen Ausgleich eine halbe Minute vor Ende.

Doch in einem Krimi hat es gerade der Schluss oft in sich. Und so sollte es auch in diesem Spiel sein. Die Manndeckung der Volmetaler sorgte für einen Schrittfehler bei den Longerichern. Ballbesitz Volmetal, Auszeit Rode, noch 15 Sekunden zu spielen. Für den letzten Spielzug brachte Rode Joel Jünger als zweiten Kreisläufer. Und diesen fand König dann auch. Die Abwehr der Gäste wusste sich nur noch mit einem Foul zu helfen. Und so bekamen die Taler nach abgelaufener Spielzeit einen Siebenmeter zugesprochen. Und König blieb nervenstark, zwar berührte der Gästekeeper noch den Ball, trotzdem verwandelte der Volmetaler Torjäger auch den vierten Siebenmeter an diesem Abend. In der Folge stürmte die Mannschaft zu ihrem Siebenmeterschützen, die Freude über den Punktgewinn war ausgelassen. Und Rode resümierte: „Letztendlich war es für beide Seiten ein verdienter Punktgewinn. Heute haben wir uns Selbstvertrauen für die nächsten Partien geholt.“