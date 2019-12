Jubel beim FC Herdecke-Ende nach „bärenstarker“ Leistung

In der Fußball-Kreisliga A hat der FC Herdecke-Ende Verfolger abgeschüttelt und Wengern siegte im Nervenkrimi.

FC Herdecke-Ende – SC Obersprockhövel II 2:1 (1:1)

Die Gäste erzielten den Führungstreffer schon in der Anfangsphase des Spiels mit einer Freistoßflanke, bei der FC-Torhüter Johannes Kost tatkräftige Unterstützung leistete. Nur eine Minute später scheiterte Bryan Schmidt noch knapp, nach einer Viertelstunde gelang ihm unter vollem Körpereinsatz per Kopf im Anschluss an einen Eckball der Ausgleich.

Bryan Schmidt wurde mit dem Fuß am Kopf verletzt und musste zunächst behandelt werden. Foto: ka

Dabei wurde er allerdings mit dem Fuß am Kopf verletzt und musste zunächst behandelt werden. Im weiteren Spielverlauf der ersten Hälfte fand ein umkämpftes, zerfahrenes Spiel weitestgehend zwischen den Strafräumen statt und es ging mit einem Remis in die Kabine. „Zur Halbzeit haben wir dann umgestellt und das Spiel in den Griff bekommen“, so FC-Trainer Frank Henes.

Duo des Tages

Daniel Meckler und Marco Eckhoff in der Innenverteidigung hatten die beiden gefährlichen Angreifer jederzeit im Griff, die Mechanismen im gesamten Deckungsverband griffen und vorne gab es immer wieder Torchancen, die vom starken Gästetorwart aber vereitelt wurden. Zehn Minuten vor Spielende tanzte Meckler im Gästestrafraum einen Gegenspieler mit einer Körpertäuschung regelrecht aus, lupfte den Ball mit Außenrist in die Mitte wo Eckhoff den Ball per Köpf zum umjubelten Sieg über die Linie drückte.

Henes holte seine jubelnden Spieler wie immer nach Spielende noch auf dem Platz im Kreis zusammen. „Jungs, kommt. Einmal in diesem Jahr müsst ihr mir jetzt noch zuhören“, so der Trainer. Dann gab es die lobenden Worte. „Ihr habt eine bärenstarke zweite Hälfte gespielt und auch Glückwunsch zu einer sensationellen Hinrunde.“

Henes: „Darauf können wir stolz sein“

Später Jubel über Treffer zum 1:1 Ausgleich beim FC Herdecke-Ende. Foto: ka

Uwe Hölterhoff war später in der Kabine beim Bierchen einfach nur glücklich: „Beide Innenverteidiger im gegnerischen Strafraum und die erzielen den Siegtreffer, das sagt schon alles über die Mentalität dieser Truppe aus. Die Jungs wollten den Sieg unbedingt erzwingen.“

Henes blickte dann noch einmal kurz auf das gesamte Fußballjahr 2019 zurück. „Von den 30 Meisterschaftsspielen haben wir 27 gewonnen, darauf können alle stolz sein.“ In Ennepetal wurde im September knapp mit 2:3 verloren, gegen den SuS gab es ein gerechtes 2:2 im Oktober am Kalkheck. Die Derbyniederlage bei der TSG gab es in der Rückrunde der letzten Saison.

Lob des Tages

SuS Volmarstein – TuS Ennepetal II 2:3 (0:1)

Beim SuS Volmarstein ist Trainer Ralf Gütschow nach der unglücklichen und unnötigen Niederlage froh, dass das Jahr jetzt erst einmal zu Ende ist. „Es war wie so oft in den letzten Wochen. Wir nutzen unsere zahlreichen Chancen nicht, Ennepetal hat drei davon und erzielt daraus die drei Tore“, so Gütschow. Als Sebastian Lummel zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleichstreffer markierte, sah es so aus, als würde der SuS das Spiel drehen und dem FC Herdecke-Ende gegen den Tabellenzweiten sogar noch Schützenhilfe leisten können.

Mit einem Doppelschlag zog der TuS auf 1:3 davon, der Treffer von Bilal Özüsaglam drei Minuten vor Spielende war zu wenig. „Selbst Ralf Voshage (Trainer Ennepetal) sprach hinterher von einem glücklichen Sieg“, sagte Gütschow, der aber noch den Schiedsrichter für seinen Auftritt lobte. „Es war eine Top-Leistung.“

Spannung des Tages

Voerde II – TSG Herdecke 4:5 (1:3)

Bei der TSG Herdecke konnte Trainer Frank Colapietro am Sonntag nicht coachen, das übernahm Steve Klasvogt. Der vermeldete anschließend den Gewinn der drei Punkte, wird dabei aber auch Nerven gelassen haben. Dennis Madeo (2) und Tom-Luca Wyludda krönten eine engagierte Anfangsphase und schossen innerhalb zwölf Minuten eine scheinbar sichere Führung heraus. Kurz darauf verkürzte der Gastgeber zum Pausenstand. Sead Abazi stellte eine Viertelstunde vor Spielende den alten Abstand wieder her, danach ging es aber noch drunter und drüber, und es fielen in den letzten fünf Minuten das Tor zum 2:4, ein Eigentor der Gäste zum 2:5 und dann die beiden Voerder Tore zum Endstand. „Es war wohl unnötig spannend“, vermeldete Colapietro. „Jetzt können wir aber erstmal in Ruhe unsere Weihnachtsfeier genießen.“

Enttäuschung des Tages

SpVg Linderhausen – TuS Esborn 5:0 (2:0)

Vor dem Spiel hatte TuS-Trainer Thomas Schumacher nicht mit so einem Ergebnis gerechnet. Stattdessen hatte er aufgrund der Leistung gegen Ende mit einem Punkt geliebäugelt. Letztendlich war seine Mannschaft an dem Tag noch schlechter unterwegs als der Gastgeber, der trotz einer dürftigen Leistung fünf Tore erzielen konnte. „Über diese Leistung sollte man jetzt zunächst den Mantel des Schweigens legen. In der Vorbereitung auf die Rückrunde werden wir dann weiter hart arbeiten“, so Schumacher.

Nervenkrimi des Tages

SC Berchum/Garenfeld III – SC Wengern 2:3 (2:2)

„Diese Punkte tun uns natürlich gut und nächste Woche fragt keiner mehr wie sie zustande gekommen sind“, sagte SC-Trainer Wolfgang Hamann im Anschluss der Begegnung beim Schlusslicht. „Firat (Ertugrul) und Adi (Giemsa) hatten einen guten Einstand und auch Hendrik im Tor hat ein gutes Spiel gemacht“, hob Hamann hervor. „Wir haben es uns heute unnötig schwer gemacht, weil wir uns nicht auf die langen Bälle von Berchum einstellen konnten.“ Veng-Khoeng Chhan hatte seine Mannschaft in Führung geschossen, Giemsa erzielte den Ausgleich zum Pausenstand. Kurz nach Wiederbeginn fiel der Treffer von Dennis Niggeloh, der dem SC schon vor dem Nachholspiel am kommenden Sonntag Tabellenplatz 12 beschert.