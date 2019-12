Jede Menge Spaß beim Nikolauslauf trotz Streckenänderung

Vier Grad, leichte Windböen und Nieselregen – während es sich viele Menschen lieber im warmen Café oder auf dem heimischen Sofa gemütlich machen, stehen in Herdecke gleich mehrere hundert Läufer unter der Ruhrbrücke. Und das in Nikolauskostümen, Elfenshirt oder neonfarbenen Sportklamotten. Es ist der 36. Nikolauslauf des Ruderclubs Westfalen Herdecke. Rund 770 Anmeldungen zählt das Orga-Team bis kurz vor dem Start.

Das sind einige weniger als im Vorjahr. „Durch die Sperrung am Hengsteysee mussten wir kurzfristig die Strecke ändern. Die Genehmigungen kamen erst vor wenigen Tagen. Das hat uns einige Läufer gekostet“, sagt Organisatorin Petra Bieber, die trotzdem mit der Veranstaltung zufrieden ist. „Wir freuen uns, dass dennoch so viele Läufer am Start sind.“ Eine der Läuferinnen ist Katja Tischler aus Wörgl, einer Stadt in Tirol. Fast schon unscheinbar zwischen all den Kostümen steht sie im rosa Laufshirt am Start.

Hagener Oliver Brammen gewinnt

Katja Tischler (links) ist extra aus Wörgl angereist. Foto: Michael Hartung

„Ich komme gebürtig aus Herdecke und habe die Veranstaltung heute mit einem Heimatbesuch verbunden. Ich freue mich riesig auf den Lauf. Immerhin war es vor gut 20 Jahren meine Trainingsstrecke“, sagt sie. Statt der 9,6 Kilometer rund um den Hengsteysee geht es in diesem Jahr für die Läufer über das Wehr entlang der Hagener Seeseite. Hinter dem Freibad warten bereits Helfer in gelben Westen, die die Läufer nach links winken. Nach gut 4,4 Kilometer wird dann gewendet.

Oliver Brammen vom Tri-Team Hagen kennt die Strecke ebenfalls seit vielen Jahren. Mit gerade einmal 29:18 Minuten läuft er als Erster durch die Ziellinie und gewinnt den 36. Nikolauslauf. „Ich habe vor gut fünf Wochen erst mit dem Training wieder angefangen und habe nicht damit gerechnet, zu gewinnen“, sagt er nach dem Lauf. „Ich laufe jedes Jahr hier mit und wollte eigentlich nur schauen, wie meine Form ist – ganz ohne Druck. Plötzlich habe ich gemerkt, dass ich vorne mitlaufen kann und habe dann Gas gegeben.“

Kein Streckenrekord

Sein Teamkollege Carl-Daniel Mittelbach landet mit 30:00 Minuten auf dem zweiten Platz. Dritter ist Tim Wagner vom Laufcampus mit 30:07 Minuten. Natascha Mommers von der MIT Unternehmensgruppe ist mit 31:39 Minuten die schnellste Frau. Leonie Schelp vom Intersport Reschop landet mit 33:02 Minuten auf dem zweiten Platz, und Lisanne Naumann vom DLC Aachen läuft sich mit 35:17 Minuten auf den dritten Platz.

Nikolauslauf Herdecke 2019 Foto: Michael Hartung

Einen Streckenrekord gibt es in diesem Jahr aber trotz guter Zeiten nicht. „Wir mussten die Strecke auf 8,8 Kilometer verkürzen. Damit kann man sie nicht mit den Läufen der vorherigen Jahre messen“, sagt Organisator Thomas Bieber. „Andere Strecke, andere Zeiten. So ist das leider.“ Dennoch aber freut er sich auf viele bekannte Gesichter.

Wie eine große Familie

„Viele der Läufer kommen jedes Jahr wieder. Man ist mittlerweile wie eine große Familie. Wir sind froh, dass wir den Lauf trotz der Sperrung am See durchführen konnten. Immerhin ist es für uns eine wichtige Einnahmequelle. Ohne sie könnten wir im Verein sportlich nicht so viel machen.“

Ein Familienlauf ist es auch für Carmen Loheide aus Witten. Sie startet gemeinsam mit ihrer Familie, deren Mitglieder unter anderem aus Nürnberg und St. Augustin extra angereist sind. „Uns hat es nicht gestört, dass die Strecke verändert wurde. Natürlich wäre einmal um den See schöner gewesen, als nur auf einer Seite des Sees zu laufen. Aber am Ende hatten wir eine Menge Spaß“, sagt Carmen Loheide. Und der Spaß stehe eh an erster Stelle.