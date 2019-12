Hohenlimburg feiert „Sieg des Willens“ gegen Spitzenreiter

Schöner hätte der Jahresausklang für zwei Hagener Handball-Landesligisten nicht verlaufen können: Während der durch A-Jugendliche verstärkte VfL Eintracht Hagen II mit dem 26:24-Sieg gegen den TuS Volmetal II Anschluss ans untere Mittelfeld herstellte, fügte die HSG Hohenlimburg dem bislang verlustpunktfreien Spitzenreiter Villigst-Ergste die erste Niederlage bei.

Der neue Cheftrainer Ivo Maly siegt mit der HSG Hohenlimburg. Foto: hws / Heinz-Werner Schroth

HSG Hohenlimburg – HVE Villigst-Ergste 22:20 (11:11). Was für ein Jubel unter den HSG-Fans in der voll besetzten Rundturnhalle, als ihre Mannschaft in einer dramatischen Endspurt aus dem 18:20 (53.) noch ein 22:20 machte. Und Keeper René Kind mit abschließender Siebenmeter-Parade den Sieg endgültig perfekt machte. Kaum jemand hätte den Hohenlimburgern nach den Turbulenzen durch den Rücktritt von Trainer Faruk Brahimi diese Topleistung gegen die bislang überragenden Schwerter zugetraut. Und es fing ja auch alles andere als gewünscht an, bis zum 2:5 fand HVE scheinbar mühelos Lücken in der HSG-Abwehr. Die wusste sich aber in puncto Intensität zu steigern, kaufte den jungen Ruhrstädtern mit ihrem robusten Zupacken mehr und mehr den Schneid ab. So konnte der Rangzweite nicht nur zum 6:6 (17.) ausgleichen, sondern mit 11:9 (27.) in Führung gehen.

Der neue HSG-Chefcoach Ivo Maly hatte dank der Genesung von Felix Stracke und Jonas Bovensmann mehr Wechselmöglichkeiten. So fiel gar nicht ins Gewicht, dass die beiden Hünen Nick Albrecht und Timo Schachulski kaum zum Abschluss kamen. Der unter Sonderbewachung stehende Felix Bauer ließ sich nicht komplett ausschalten, auch Cedrik Truß führte klug Regie, am Kreis stieg Jannik Hollatz zum Topschützen auf. Trotzdem lag der Gast nach 53 Minuten vorne (18:20), was Hohenlimburg aber mit zwei Überzahltoren wettmachte. „Pico“ Marks und Hollatz rundeten schließlich den perfekten Endspurt ab. „Das war ein Sieg des Willens, die Mannschaft kann wirklich stolz auf sich sein“, resümierte Trainer Maly.

HSG: Kind (Botte); Hollatz (6), Bauer (4), Marks (4), Maschin (2), Bovensmann (2), Stracke (2), Albrecht (1), Schachulski (1), Wittke, Truß, Doescher.

VfL Eintracht Hagen III – TuS Volmetal II 26:24 (13:12). „Ich bin maßlos enttäuscht. Es hat für mich so ausgesehen, als würden wir Nachbarschaftshilfe leisten, denn dieses Spiel hätten wir nie und nimmer verlieren dürfen“, ging TuS-Trainer Tim Schneider mit seiner Mannschaft hart ins Gericht. Ihn ärgerte vor allem die Startphase, in der die Eintracht ohne ihre A-Jugendliche agierte und trotzdem auf 9:3 (19.) davonziehen konnte. Volmetal fing sich zwar (12:12), aber in Halbzeit zwei setzte sich die jetzt vermehrt seine Nachwuchstalente ins Rennen schickende VfL-Dritte bis auf 26:21 (58.) ab. „Meine Rechnung, die jungen Burschen erst später zu bringen und auf konditionelle Vorteile zu setzen, ist voll aufgegangen. In dieser Besetzung haben wir das Zeug, die Liga zu halten, werden keine Hilfe von oben benötigen“, meinte VfL-Coach Christian Wojtek, der Keeper Lou Schmidt ein Sonderlob aussprach.

VfL III: Schmidt (Meißner), Liess (5), Roskosch (4), Weinberg (4), Panisic (4), Rombach (3/1), Rieke (2), J. Schneider (2), Oberste (1), Eckerle (1), Kobilinski. TuS II: Nöckel (31. Dundalek); Sklarski (7), Scholl (4), Binder (4), Mennes (2), Kandolf (2), Schmidt (1), Jozinovic (1), Still (1), Lorch (1), Kaiser (1).