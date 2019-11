Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heimspiel gegen TuRa Rüdinghausen

Am 14. Dezember findet das letzte Spiel der Badminton-Mannschaft des TuS in diesem Jahr statt. Zuhause am Berge erwarten das Team um 16 Uhr TuRa Rüdinghausen aus Witten.

Das Training für die Jugend beim TuS Ende findet freitags von 16 bis 18 Uhr statt. Bei Fragen Christoph Marschall (0179 / 466 83 86) und Florian Hoffmann (0157 / 36 59 63 6) zu erreichen.