Haspe 70 braucht Punkte dringend

Während die BG Hagen beim 301. Spiel von Trainer Kosta Filippou an der Seitenlinie am Samstag vor der schweren Aufgabe beim Tabellenvierten BBG Herford um Ex-Phoenix-Spielmacher Ole Wendt steht (Samstag, 19.30 Uhr), bittet Lokalrivale SV Haspe 70 zum letzten Heimspiel des Jahres. Um 19 Uhr gastiert Citybasket Recklinghausen am Samstag in der Hasper Runrturnhalle.

Für die Hasper ist angesichts von sechs Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegs-Plätze ein Sieg fast schon Pflicht, das Hinspiel in Recklinghausen gewann das Team von Trainer Martin Wasielewski. Seitdem hat sich das Gäste-Team verändert, der niederländische Power Forward FrericAdriaans sorgt nun für viel Unruhe am Brett, während US Spielmacher Antoine Myers weiter die Fäden zieht. „Für uns geht es darum, an die Leistung gegen Herten anzuknüpfen“, sagt Wasielewski: „Die guten Ansätze dort müssen wir über eine längere Spielphase umsetzen, das Spiel so lange wie möglich offen halten.“ Der Einsatz von Eldar Ribic (muskuläre Probleme) ist noch fraglich, Gabriel Jung (Handgelenksverletzung) fällt weiter aus.