Hagen. Alles oder nichts: Die Erstregionalliga-Basketballer des SV Haspe 70 müssen am Samstag gegen die ETB Wohnbau Miners aus Essen gewinnen.

Haspe 70 braucht ersten Heimsieg gegen Essen unbedingt

Der Alltag geht für Basketball-Erstregionalligist SV Haspe 70 früh wieder los: Am Samstagabend, um 19 Uhr, empfängt das Team von Trainer Martin Wasielewski den direkten Tabellennachbarn ETB Wohnbau Miners aus Essen in der Rundsporthalle Haspe. Es geht um nichts geringeres als den Ligaerhalt. „Es ist für beide Mannschaften ein Do-or-Die-Spiel“, weiß Martin Wasielewski. „Wir haben erst zwei Siege errungen, Essen noch keinen. Um zu der BG Dorsten aufzuschließen und die Spielklasse zu halten, brauchen aber auch wir in der Rückrunde viele Siege.“

Erfolgreiches Hinspiel

Das Hinspiel gegen die Miners entschieden die Hasper erst durch ein starkes letztes Viertel mit 82:77 für sich, Nachwuchstalent Gabriel Jung überragte im letzten Abschnitt mit elf Punkten. „Im letzten Viertel haben wir durch aggressive Verteidigung wieder Kontrolle über das Spielgeschehen übernommen. Am Samstag wollen wir schon von Beginn an Jordan Alexander aus dem Spiel nehmen, Radwan Bakkali und Noah Westerhaus vom Brett fernhalten und den Schützen Yannik Tauch besser kontrollieren“, kommentiert Martin Wasielewski. Im Hinspiel erzielte Alexander 20 Punkte, Tauch netzte fünf Dreier ein und kam auf 22 Punkte.

Fast kompletter Kader

Fast alle Spieler des Hasper Kaders sind zum Rückspiel einsatzbereit, nur Tim Gimbel fehlt weiterhin. „Ich bin froh, dass mittlerweile der Kader fast komplett ist“, sagt der Trainer. „Allerdings kann ich nach den teilweise sehr langen Spielpausen nicht von allen Spielern hundertprozentige Leistung erwarten.“

Um den Abstieg noch abzuwenden, brauchen die Hasper mindestens vier Siege. Seit dem Hinrunden-Erfolg gegen Essen ist der SV zwar sieglos, hat zuletzt aber Guard Silvio Mendes Mateus nachverpflichtet und einen Sieg gegen die CityBaskets Recklinghausen nur knapp verpasst. „Wir wollen uns besonders auf die Verteidigung konzentrieren. Wir können mit einigen Teams gut mithalten, dürfen und aber keine schwachen Phasen mehr erlauben“ fasst Wasielewski zusammen.