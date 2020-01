Wetter. Die Wetteraner Handballer empfangen am Freitag den Tabellenführer der Handball-Kreisliga TS Selbecke. Für Trainer Klein ein besonderes Wiedersehen.

Handball: Wiedersehen hat für Klein besonderen Reiz

Das ein oder andere Getränk sollte am Freitagabend kaltgestellt sein, wenn um 20.15 Uhr die Handballer der HSG in Oberwengern auf die langjährigen Gefährten ihres Trainers Adam Klein, die TS Hagen-Selbecke, treffen: „Nach dem Spiel stoßen Sascha und ich auf jeden Fall an – egal wie es ausgeht. Aber natürlich würde es noch besser schmecken, wenn wir gewinnen“, so der wettersche Übungsleiter Klein.

Sascha Lückel ist der Trainer des Tabellenführers aus der Selbecke und gleichzeitig auch ein guter Freund des wetterschen Coachs. Die beiden kennen sich eine gefühlte Ewigkeit und sind inzwischen sogar Nachbarn. „Ich kenne Adam schon sehr lange. Er hat schon in Eintracht Hagen unter meinem Vater Handball gespielt. Mich selbst hat er dann in der C-Jugend trainiert. Inzwischen sind wir befreundet. Jetzt sitzen wir uns gegenüber auf der Trainerbank. Das wird spannend“, so Lückel. Neben der Verbindung zu der Familie Lückel macht für Klein aber vor allem die lange Vergangenheit in der Selbecke das bevorstehende Spitzenspiel zu einem ganz besonderem Ereignis.

Lange Vergangenheit in Selbecke

Insgesamt hat Klein 16 Jahre bei der Selbecker Turnerschaft verbracht. Davon elf Jahre als Spieler der ersten Mannschaft und die letzten fünf Jahre als Trainer, bevor er dann im Sommer 2019 zur HSG Wetter-Grundschöttel wechselte und dort das Traineramt übernahm. „Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich. Ich hatte eine schöne Zeit in der Selbecke. Trotz der verpassten Chancen hat es immer Spaß gemacht“, so Klein. Mit den verpassten Chancen meint Klein wohl den immer wieder gescheiterten Aufstieg von der Kreis- in die Bezirksliga.

Gleich viermal hintereinander landete Klein mit den Selbeckern auf dem zweiten Tabellenplatz – doch nur der Erste schaffte den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse. „Das war natürlich hart. Wenn du viermal hintereinander Zweiter wirst und es nicht schaffst aufzusteigen, dann braucht es vielleicht auch mal frischen Wind im Verein. Dann war es an der Zeit zu gehen“, fasst Klein die Zeit als Coach zusammen. Als Nachfolger schlug er dann Sascha Lückel vor, der mit einigen neuen Spielern im Gepäck die Mannschaft nochmal stärker machte. Doch nicht nur den Trainer der Selbecker kennt Adam Klein gut. Mit einem Großteil des Selbecke-Kaders hat der wettersche Übungsleiter jahrelang zusammengearbeitet.

Sportlicher Wettstreit im Vordergrund

Auch wenn man sich kennt und schätzt, so wollen beide Trainer das Top-Spiel am Ende für sich entscheiden. „Natürlich wird das für mich persönlich und auch für den ganzen Verein ein emotionaleres Spiel als sonst – gewinnen wollen wir aber trotzdem. Ein Freundschaftsspiel hätten wir auch anders austragen können“, so Lückel, der sich als Tabellenführer in der Favoritenrolle sieht. Adam Klein gibt sich ebenfalls angriffslustig: „Selbecke hat einen starken Kader. Doch auch wir haben sehr viele gute und erfahrene Handballer. Zusätzlich kenne ich durch meine lange Arbeit als Selbecke-Trainer auch die Schwächen des ein oder anderen Spielers – die wollen wir natürlich nutzen. Wir werden alles daran setzen, dass die Punkte in Wetter bleiben.“

Dabei könnte dieses Spiel ein richtungsweisendes werden. Die HSG Wetter-Grundschöttel steht mit erst drei Minuspunkten auf dem vierten Tabellenplatz – Selbecke mit zwei Minuspunkten an der Spitze. Die Kreisliga ist dieses Jahr wesentlich enger als die Jahre zuvor. Der Sieger der Partie setzt ein großes Ausrufezeichen im Titelrennen.

Spiel wird nach Oberwengern verlegt

Ursprünglich sollte das Spitzenspiel in der wesentlich kleineren Sporthalle am Brasberg in Wetter-Wengern ausgetragen werden. In der einfachen Sporthalle gibt es jedoch keine geeigneten Tribünen für die Zuschauer. Aufgrund der Besonderheit der Partie und der damit verbundenen Erwartung eines größeren Publikums wurde das Spiel auf den Freitagabend in die große Halle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums verlegt. Sascha Lückel, Trainer aus der Selbecke, begrüßt das: „Das wird sicher ein schweres Spiel für uns. Wir hoffen auch auf einige Zuschauer aus Hagen. Die große Halle eignet sich dann doch besser, um ein schönes Handballfest zu feiern.“

Für das leibliche Wohl wird auch in besonderer Art und Weise gesorgt sein. Die HSG Wetter-Grundschöttel hat einen Pommes- und Bratwurststand organisiert, der vor der Halle seine Köstlichkeiten anbieten wird. Es ist also alles angerichtet für einen spannenden Handballabend. Nur Sascha Lückel, Coach der TS Selbecke und Nachbar des wettersche Trainers Adam Klein, hat noch eine letzte Frage zu klären: „Ich muss mit Adam noch besprechen, ob wir zusammen oder getrennt zur Halle fahren.“