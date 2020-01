Handball-Landesliga: HSG Hohenlimburg gewinnt Spitzenspiel

Die Handballer der HSG Hohenlimburg werden mehr und mehr zum Überraschungsteam der Landesliga 4: Nach dem Coup gegen Spitzenreiter HVE Villigst-Ergste vor Weihnachten gewannen sie jetzt auch beim bisherigen Rangdritten HSG Schwerte/Westhofen und festigten damit ihren zweiten Platz. Ins gesicherte Mittelfeld schob sich Volmetals Reserve durch den 35:22-Sieg gegen TS Evingsen, während der VfL Eintracht Hagen III ähnlich deutlich (23:32) beim TV Olpe verlor.

HSG Schwerte/Westhofen – HSG Hohenlimburg 28:33 (13:16). Die Lennestädter knüpften dort an, wo sie im alten Jahr aufgehört hatten, nutzten dabei die Formschwäche der Schwerter, die ja im Dezember zweimal verloren hatten und den Weggang von Linnemann verdauen mussten, geschickt aus. „Wirklich gut war das von uns nicht“, hatte Trainer Hohenlimburgs Ivo Maly an Halbzeit eins allerhand auszusetzen. Ihn störte vor allem die Vielzahl technischer Fehler im Aufbau und das mäßige Rückzugsverhalten, was zu etlichen Konter-Gegentoren führte. Zum Glück aus Sicht des Maly-Teams machten es die Ruhrstädter nicht besser, so dass aus dem 5:3 ein 6:8 wurde.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Spendenaktion für Andreas Tesch Der Tod des erst 31-jährigen Torhüters Andreas Tesch hat die Handball-Region erschüttert. Um seine hinterbliebene Frau und Teschs erst im Oktober geborene Tochter finanziell zu unterstützen, hat sein Bruder Oliver Tesch eine Spendenaktion ins Leben gerufen. „Wir sammeln für die kleine Ida, die zusammen mit ihrer Mama ihren liebevollen Papa schon nach zehn Wochen verloren hat“, schreibt er in seinem Spendenaufruf. Das Spendenkonto: Ahlener Sportgemeinschaft 93 e.V., IBAN: DE08 4005 0150 0000 0348 35, Sparkasse Münsterland Ost, Verwendungszweck: Unterstützung Familie Tesch; oder per Paypal: paypal.me/pools/c/8lq3vlOgrg

Allerdings zahlte sich die tiefer besetzte Bank der Gäste erst in der letzten Viertelstunde aus. Bis zum 21:22 (40.) nämlich durften die Schwerter noch hoffen. Dann aber drehte Hohenlimburg, lautstark von seinen deutlich in Überzahl befindlichen Fans angefeuert, so richtig auf. Der überragende Felix Bauer sorgte mit seinem Hattrick zum 24:29 für die Entscheidung, „Pico“ Marks legte gleich noch den 30. Treffer nach.

HSG Hohenlimburg: Kind (Botte); Bauer (9), Albrecht (7), Schachulski (4), Wetzel (3), Hollatz (3), Marks (2), Truß (2/2), Bovensmann (1), Maschin (1), Tsolakis (1), Doescher.

TuS Volmetal II - TS Evingsen 35:22 (17:10). Die Volmetaler ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel daran, dass sie den abstiegsbedrohten Gast aus Altena bezwingen würden. Der 5:0-Blitzstart (7.) gab die Richtung vorZwar wurden im weiteren Verlauf der ersten Hälfte reichlich Chancen versiebt, aber die daheim ja ohne Harzmittel spielenden Evingser waren zu harmlos, um daraus Profit zu ziehen, scheiterten immer wieder am starken Keeper Manuel Treude. Mit einem 4:0-Lauf zum 20:10 (34.) waren die Fronten endgültig geklärt, konnte Trainer Tim Schneider („Das war genau der erhoffte Start ins neue Jahr“) munter durchwechseln.

TuS II: Treude Nöckel; Scholl (8), Kandolf (5), Schmidt (4), Grasediek (4), Sklarski (3), Still (3), Binder (3/1), Blümel (2), Dehler (2), Lorch (1) Brüggemann.

TV Olpe - VfL Eintracht Hagen III 32:23 (15:7). Angesichts der dünnen Besetzung hatte sich Hagens Coach Christian Wojtek bei den heimstarken und individuell glänzend besetzten Olper von vorneherein wenig ausgerechnet. Nach dem 4:1 (11.) lief es zwar besser, konnte der Abstand bis zum 8:5 gehalten werden, aber in der Endphase der ersten Hälfte setzten sich die Hausherren die in den letzten 30 Sekunden noch zweimal traf, entscheidend ab. Auch im zweiten Abschnitt hatte der Gast trotz fehlender Durchschlagskraft des Rückraums einige gute Phasen und konnte so einen zweistelligen Abstand verhindern.

VfL Eintracht III: Schmidt Meyer; Wegener (6), Ließ (4), Speckmann (4), Roskosch (2), Alissa (2), Weinberg (2), Eckerle (2), Ahmad (1).