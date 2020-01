Hallen-Masters Hagen: Zehner krönen tolle Leistung mit Titel

255 Tore - vier davon im Finale: Die Zuschauer beim diesjährigen Sparkassen-Hallenmasters bekamen unterhaltsamen, teilweise spannenden und gegen Ende des Turniers auch hochklassigen Fußball am Ischeland geboten. Nachdem Westfalenligist SV Hohenlimburg 10 im letztjährigen Spiel um Platz 3 gegen Türkiyemspor Hagen noch das Nachsehen hatte, sicherten sich die Zehner diesmal durch einen verdienten 3:1-Erfolg im Endspiel den Titel. Dritter wurden die Landesliga-Kicker der SpVg Hagen 11 durch einen 5:3-Erfolg nach Neunmeterschießen gegen Vorjahressieger SC Berchum/Garenfeld.

Großes Lob von Peter Alexander

In der Zwischenrunde setzten sich die Favoriten erwartungsgemäß durch: In der Gruppe E sicherten sich die Elfer dank des besseren Torverhältnisses mit sieben Punkten Platz eins vor Hohenlimburg 10. Für die beiden Bezirksligisten SSV Hagen (3 Punkte) und TSK Hohenlimburg (0) war das Turnier beendet. In der Gruppe F zog Berchum/Garenfeld (7) gefolgt von Türkiyemspor (7) ins Halbfinale ein.

Die beiden in der Vorrunde stark aufspielenden Kreisligisten TSV Fichte (3) und FC Herdecke-Ende (0) waren chancenlos. „Wir haben an allen Tagen tolle Spiele gesehen“, fasste der Kreisvorsitzende Peter Alexander zusammen und war sich mit Kreisfußballobmann Matthias Bock einig, dass die Organisation des Turniers ein Sonderlob verdient hatte: „Die Ausrichter Türkiyemspor, TSK Hohenlimburg und Hellas/Makedonikos haben einen super Job gemacht.“

Als bester Torschütze wurde Safet Tupella (8 Tore, Hagen 11) geehrt. Teamkollege Michel Klose durfte die Auszeichnung als bester Torhüter entgegennehmen, die Elfer waren zudem die fairste Mannschaft.

1. Halbfinale: SC Berchum/Garenfeld - SV Hohenlimburg 10 2:4. Rafael Agacinski brachte Garenfeld in Führung, ehe Danilo Labarile die Partie mit zwei Treffern drehte. Daniel Wanderer glich per Neunmeter aus, ehe der Zehner Kai Gottesbüren (2) den Finaleinzug perfekt machte.

2. Halbfinale: SpVg Hagen 11 - Türkiyemspor Hagen 2:3. 15 Sekunden vor Schluss ließ Ilyas Kurnaz die Türken mit dem entscheidenden Treffer in Überzahl jubeln. Zuvor waren Alexander Möller und Louis Vormann für die Elfer sowie Kemal Sentürk (2) für Türkiyemspor erfolgreich.

Spiel um Platz 3: Berchum/Garenfeld - Hagen 11 3:5. Im kleinen Finale gab es Chancen auf beiden Seiten, jeweils drei nutzten Nicolas Külpmann (2) und Agacinski für Garenfeld sowie Vormann (2) und Tupella für Hagen 11. Im Neunmeterschießen versagten dem Vorjahressieger dann die Nerven, Külpmann und Wanderer verschossen, während sich Vormann und Tupella für die Elfer treffsicher zeigten. „Wir wollten den Zuschauern etwas bieten und Spaß und Disziplin vereinen. Ich denke, das ist uns gelungen“, so Elfer-Co-Trainer Ivica Bosnjak. Garenfelds Co-Trainer Stefan Wustlich hatte nach dem Halbfinale das Glück verlassen: „Es waren enge Spiele, die dann gegen uns liefen.“

Finale: SV Hohenlimburg 10 - Türkiyemspor Hagen 3:1. „Die Jungs haben das gegen sehr gute Gegner überragend gemacht“, freute sich Zehner-Coach Michael Erzen. „Kompliment ans Team, das sich mit Geduld und Willen zum Sieg gespielt hat.“ Nachdem Ilyas Kurnaz eine Zeitstrafe erhielt, brachte Tim Eickelmann die Zehner in Führung. Marlon Tetzner erhöhte auf 2:0. Yunus Özalp gelang das 2:1, ehe Kai Gottesbüren alles klar machte.

Sechs Hohenlimburger Anhänger konnten das Finale nicht miterleben – sie mussten auf polizeiliche Anordnung die Halle verlassen. Ordner hatten die Beamten gerufen, nachdem sich Fans beider Finalteilnehmer lautstark beleidigten. „Die Hohenlimburger Fans haben die Weisungen der Ordner nicht befolgt, daher sind wir auf Nummer sicher gegangen und haben die Polizei gerufen. Wir wollten nicht, dass die Situation eskaliert“, sagte Peter Claußnitzer, Organisator des Sparkassen Hallen-Masters.

Gruppenphase am Samstag

Sortiert man die Mannschaften anhand ihrer Ligen-Zugehörigkeit, lief in der Gruppenphase der Hallen-Masters am Samstag alles wie erwartet. Lediglich Obersprockhövel zog als Landesligist nicht in die Zwischenrunde ein. Stattdessen qualifizierten sich mit Herdecke-Ende und Fichte Hagen zwei Kreisligisten.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Elfer siegen bei Altherren Bei den Altherren entschied die SpVg Hagen 11 die Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen Fichte Hagen diesmal für sich: 3:2 hieß es nach 15 Minuten, weil Torben Kaups Distanzschuss 20 Sekunden vor Spielende den Elfern den Sieg bescherte. Zuvor trafen Haris Behlo und Gerry Flormann für die Eilper sowie Yagmur Akyol und Emrah Özüsaglam für Hagen 11. Das Spiel um Platz 3 gewann der TSK Hohenlimburg gegen den SSV Hagen souverän 6:2.

Dabei startete die Vorrunde schon Freitag mit einer Überraschung. Herdecke-Ende galt mit den Zehnern aus Hohenlimburg als Mitfavorit auf den Gruppensieg in der Gruppe A. Dass sie aber mit einer makellosen Bilanz von zwölf Punkten aus vier Spielen und einem 4:2-Erfolg gegen den Westfalenligisten aus Hohenlimburg in das Turnier starten würden, war nicht zu erwarten. Auch der Bezirksligist aus Schwelm wurde mit 3:2 bezwungen.

In der Gruppe B setzte sich der SC Berchum/Garenfeld als Titelverteidiger mit drei Siegen aus vier Spielen als Tabellenführer durch. Die einzige Niederlage gab es gegen Mitausrichter TSK Hohenlimburg. In den letzten 20 Sekunden kassierte der Fusionsclub noch zwei Tore, wodurch die Hohenlimburger mit 3:2 gewannen und später als Gruppenzweiter weiterkamen. Dabei blieb die Gruppe bis zuletzt spannend und fand ihre Entscheidung erst im letzten Spiel. In einem torreichen und bis zuletzt offenen Spiel hatten die Hohenlimburger aber gegen die SG Vorhalle den längeren Atem und entschieden das Spiel mit 5:4 für sich. Und das obwohl die Vorhaller erst 15 Sekunden vor Schluss den Ausgleich erzielten. Aber genau wie gegen die Berchumer sorgte TSK in den letzten Sekunden noch für den Sieg. Der Treffer sorgte jedoch für Aufregung, da die Vorhaller reklamierten, dass TSK den „Fairplay-Anstoß“ nicht regelkonform beachtet haben soll.

Weniger aufregend war das Geschehen in Gruppe C. Dort war Hagen 11 als Gruppenerster zusammen mit Türkiyemspor die überlegene Mannschaft. Der Vorjahresfinalist aus Wetter schied ziemlich sang- und klanglos mit null Punkten und einem Torverhältnis von 2:11 aus.

Fichte Hagen souverän

Klare Angelegenheit: Das Duell zwischen Fichte Hagen (in weiß) und SW Silschede entschieden die Eilper mit 4:0 für sich. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Samstagabend wurden in der Gruppe D die letzten beiden Endrundenplätze ausgespielt. Die Gruppe, die als einzige mit sechs statt fünf Teams besetzt war, entschied Fichte Hagen als Kreisligist, ebenso souverän wie Herdecke-Ende, für sich. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 16:4 waren sie offensiv die erfolgreichste Mannschaft des Tages. Nicht ganz so dominant qualifizierte sich der SSV Hagen als Gruppenzweiter mit neun Punkten aus fünf Spielen.

Alle Ergebnisse im Überblick

Vorrunde Gruppe A

VfB Schwelm - SV Boele-Kabel 5:2

SV Hohenlimburg 10 - BW Voerde 2:0

FC Herdecke-Ende - VfB Schwelm 3:2

SV Boele-Kabel - Hohenlimburg 10 1:7

BW Voerde - FC Herdecke-Ende 0:4

VfB Schwelm - SV Hohenlimburg 10 0:2

FC Herdecke-Ende - SV Boele-Kabel 4:1

BW Voerde - VfB Schwelm 1:3

Hohenlimb. 10 - FC Herdecke-Ende 2:4

SV Boele-Kabel - BW Voerde 2:6

Vorrunde, Gruppe B

Obersprockhövel - TSK Hohenlimburg2:2

Hiddinghauser FV - SG Vorhalle1:1

SC Berchum/Garenfeld - Obersprockh. 1:0

TSK Hohenlimburg - Hiddinghauser FV2:2

SG Vorhalle - SC Berchum/Garenfeld0:1

SC Obersprockhövel - Hiddinghauser FV3:0

Berchum/Garenfeld - TSK Hohenlimb.2:3

SG Vorhalle - SC Obersprockhövel5:2

Hiddinghauser FV - SC Berchum/Garenf.1:2

TSK Hohenlimburg - SG Vorhalle5:4

Vorrunde, Gruppe C

Türkiyemspor Hagen - FC Wetter3:1

BW Haspe - SpVg Hagen 112:4

SuS Volmarstein - Türkiyemspor Hagen1:2

FC Wetter - BW Haspe0:2

SpVg Hagen 11 - SuS Volmarstein2:2

Türkiyemspor Hagen - BW Haspe3:0

SuS Volmarstein - FC Wetter4:0

SpVg Hagen 11 - Türkiyemspor Hagen2:0

BW Haspe - SuS Volmarstein0:2

FC Wetter - SpVg Hagen 111:2

Vorrunde, Gruppe D

Polonia Hagen - FC Silschede2:3

SSV Hagen - FSV Gevelsberg2:1

TSV Fichte Hagen - Hasper SV3:0

SSV Hagen - Polonia Hagen1:3

Hasper SV - FC Silschede2:2

FSV Gevelsberg - TSV Fichte Hagen2:4

Polonia Hagen - Hasper SV0:0

TSV Fichte Hagen - SSV Hagen3:2

FC Silschede - FSV Gevelsberg0:4

TSV Fichte Hagen - Polonia Hagen2:0

FSV Gevelsberg - Hasper SV4:2

SSV Hagen - FC Silschede3:1

FSV Gevelsberg - Polonia Hagen2:7

FC Silschede - TSV Fichte Hagen0:4

Hasper SV - SSV Hagen0:1

Zwischenrunde, Gruppe E

SV Hohenlimburg 1910 - SSV Hagen 4:2

TSK Hohenlimburg - SpVg. Hagen 19110:4

Hohenlimburg 10 - TSK Hohenlimburg2:0

SpVg. Hagen 1911 - SSV Hagen3:0

SSV Hagen - TSK Hohenlimburg6:3

SpVg. Hagen 1911 - Hohenlimburg 10 1:1

Tabelle

1. SpVg Hagen 113 8:1 7

2. SV Hohenlimburg 10 3 7:3 7

3. SSV Hagen 3 8:10 3

4. TSK Hohenlimburg 3 3:12 0

Zwischenrunde, Gruppe F

Türkiyemsp. Hagen - FC Herdecke-Ende2:1

SC Berchum/​Garenfeld - Fichte Hagen3:0

Türkiyemspor Hagen - Berchum/​Gar. 1:1

TSV Fichte Hagen - FC Herdecke-Ende5:2

FC Herdecke-Ende - Berchum/​Garenfeld0:3

Fichte Hagen - Türkiyemspor Hagen2:5

Tabelle

1. SC Berchum/Garenfeld3 7:1 7

2. Türkiyemspor Hagen3 8:4 7

3. TSV Fichte Hagen 3 7:10 3

4. FC Herdecke-Ende 3 3:10 0

Halbfinale

Berchum/​Garenfeld - Hohenlimburg 10 2:4

SpVg. Hagen 11 -Türkiyemspor Hagen2:3

Spiel um Platz 3

Berchum/Garenfeld - Hagen 11 3:5 n.N.

Finale

Hohenlimburg 10 - Türkiyemspor3:1

Hallen-Masters Altherren

Vorrunde, Gruppe 1

SSV Hagen - Polonia Hagen5:0

TSK Hohenlimburg - SSV Hagen1:3

Polonia Hagen - TSK Hohenlimburg0:3

Vorrunde, Gruppe 2

Hagen 11 - TSV Fichte Hagen3:1

SV Boele-Kabel - Hagen 110:3

TSV Fichte Hagen - SV Boele-Kabel3:0

Halbfinale

SSV Hagen - Fichte Hagen 0:4

SpVg. Hagen 11 - TSK Hohenlimburg 4:0

Spiel um Platz 3

TSK Hohenlimburg - SSV Hagen6:2

Endspiel

TSV Fichte Hagen - SpVg. Hagen 112:3