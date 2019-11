Hagens Sportler des Jahres 2019 werden gesucht

Wenn sich Hagens Aktive am zweiten Januar-Samstag alljährlich zum Neujahrsempfang treffen, ist die Ehrung zum „Sportler des Jahres“ ein Höhepunkt. Das wird am 11. Januar 2020 nicht anders sein, wenn in der Vorhaller Karl-Adam-Halle die Sieger des Jahres 2019 gekürt werden. Für die Publikumswahl hat eine Jury jeweils fünf Kandidaten in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft ausgewählt. Abgestimmt werden kann ab dem 1. Dezember, entweder per Online-Voting über die Homepage des Stadtsportbunds Hagen (www.ssb-hagen.de) oder mit dem nebenan abgedruckten Stimmcoupon. Einsendeschluss ist der 15. Dezember.

Informationen über die Kandidaten gibt es auf dieser Seite, besonders bei den Mannschaften hatte die Jury die Qual der Wahl unter etlichen Meister-Teams:

SV Hohenlimburg 10

Nach fünf Jahren ist Hagens Fußball wenigstens wieder sechstklassig, dank der Zehner um Cheftrainer Michael Erzen. Mit einer großen Steigerung in der zweiten Saisonhälfte machten sie den Aufstieg perfekt. Und überzeugen in der Westfalenliga aktuell als starker Tabellendritter.

Den Sekt lassen die Kicker des SV Hohenlimburg 1910 nach dem Aufstieg in die Westfalenliga spritzen. Foto: Fabian Sommer

SpVg. Hagen 11

Die Rückkehr in die Fußball-Landesliga war für die Elfer schon ein großer Erfolg, dort starteten sie mit neun Siegen richtig durch. Aktuell ist das Team von Trainer Stefan Mroß Tabellenzweiter. Vor allem aber hat man im Westfalenpokal durch Siege gegen höherklassige Klubs das Halbfinale erreicht.

Die Rückkehr in die Fußball-Landesliga feiern die Fußballer der SpVg. Hagen 11 in Gevelsberg. Foto: Thomas Marotzke

BC Hohenlimburg

Die Saison 2018/19 bescherte den Hohenlimburgern die beste Platzierung aller Zeiten: Man wurde überwiegend mit Eigengewächsen Meister in der 2. Badminton-Bundesliga. Auch wenn man an der Aufstiegsrunde zur Bundesliga nicht teilnahm, der Aufwand dort ist zu hoch.

Erstmals Meister in der 2. Badminton-Bundesliga: Aktuell ist der BC Hohenlimburg dort Zweiter. Foto: Fabian Sommer

SV Haspe 70 Ü40

Zwei Jahre zuvor war man in eigener Halle noch im Finale gescheitert, diesmal klappte die „Mission Gold“: Im Mai wurden die Ü40-Basketballer des SV Haspe 70 - als „Loco Express“ auch souveräner Meister der Herren-Landesliga - deutscher Meister in ihrer Altersklasse - durch einen 80:21 (!)-Endspielsieg in Haspe gegen die TSG Wiesloch.

Da ist der Pokal: Im zweiten Anlauf werden die Ü40-Basketballer des SV Haspe 70 in eigener Halle deutscher Meister Foto: Michael Kleinrensing / WP Michael Kleinrensing

TSV Hagen 1860 Faustball

Früher waren die 1860-Faustballer in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft Dauergast, die aktuelle Generation schaffte das nach 18 Jahren erstmals wieder. Und ist damit für den „EuropeanCup 2020“ qualifiziert.

Die Faustballer des TSV Hagen 1860 sind erstmals seit 18 Jahren wieder bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft dabei. Foto: Rainer Hofeditz

Folgende Sportlerinnen stehen zur Wahl:

Andrea Löw

Andrea Löw bei The Track am Mount Connors Foto: CanalAventure©G.Pielke&D.Lemanski

Die Ultraläuferin und Buch-Autorin Andrea Löw nahm in diesem Jahr an „The Track“ teil, einem 522 Kilometer langen Etappen-Lauf durch das australische Outback. Darüber hinaus ging es auch in sechs Tagen bei 45 Grad Außentemperatur über 250 Kilometer durch die Namib-Wüste in Namibia. Auf der Frankfurter Buchmesse hat die gebürtige Hagenerin in diesem Jahr ihr erstes Buch vorgestellt. „Happy Running“ steht in den Regalen der heimischen Buchläden.

Andrea Haarmann

Die Judokämpferin Andrea Haarmann vom Judo-Club Hagen hat auf internationaler Ebene mehrfach abgeräumt. Im Juli gewann sie bei der Judo-Europameisterschaft auf Gran Canaria in ihrer Altersklasse im Einzel und mit der Mannschaft die Goldmedaille. Drei Monate später staubte Hartmann in Marokko bei der Weltmeisterschaft eine weitere Goldmedaille ab. Nach vier Wettkämpfen in der Klasse bis 70 Kilogramm gehörte ihr das WM-Gold.

Rahel Krause

Rahel Krause, Judo-Kämpferin vom TuS Volmetal und deutsche Hochschulmeisterin 2018, erkämpfte sich bei den deutschen Meisterschaft die Bronzemedaille. Im Kampf um den Einzug ins Finale traf die Judo-Amazone des TuS Volmetal in der Klasse +78 Kilogramm auf die spätere deutsche Meisterin Jasmin Külbs aus Zweibrücken, der sich die Volmetalerin nach einer Minute geschlagen geben musste. Das kleine Finale dominierte sie.

Kathrin Schlomm

Im Federfußball ist Hagen seit je her Hochburg. In der Einzelrangliste der Damen führt in diesem Jahr Kathrin Schlomm vom FFC Hagen die deutsche Einzelrangliste an, bei den deutschen Meisterschaften landete sie kürzlich als beste Spielerin eines Hagener Vereins auf dem fünften Platz. Im Sommer war die FFC-Spielerin erstmals im Aufgebot des Deutschen Federfußball-Bundes bei der Weltmeisterschaft in Frankreich aktiv.

Lisa Witte

Die Handballtorhüterin und Kapitänin der HSG Hohenlimburg, Lisa Witte, hatte mit vielen großartigen Reflexen und Paraden einen großen Anteil daran, dass der Verbandsligist trotz Trainerwechsel und vieler Verletzungen am Ende der Saison doch noch sicher die Klasse gehalten hat. Darüber hinaus gab Lisa Witte auch außerhalb der Halle eine gute Figur ab: Sie arbeitete dieses Jahr als Volunteer bei der Handball-WM in Köln.

Folgende Sportler stehen zur Wahl:

Tom Bergner

Über eine große Ehre konnte sich Tom Bergner vom Handball-Drittligisten VfL Eintracht Hagen freuen. Er nahm im Sommer an der U19-Weltmeisterschaft der Junioren in Nordmazedonien teil, bei der er mit dem deutschen Nationalteam Zweiter wurde und somit die Silbermedaille mit nach Hause brachte. Darüber hinaus wurde er als bester Kreisläufer ins Allstar-Team berufen. Dafür durfte sich Bergner jüngst auch ins Goldene Buch der Stadt Hagen eintragen.

Tom Bergner wird mit der deutschen U19 Vizeweltmeister. Foto: Michael Kleinrensing / Michael Kleinrensing / WP

Jan König

Tore, Tore, Tore. Das ist das Steckenpferd von Jan König, Handballer des Drittligisten TuS Volmetal. In der letzten Saison, in der er mit einer Doppellizenz auch noch für Zweitligist VfL Eintracht Hagen aktiv war, kam König in 28 Partien auf 266 Treffer. Werte, mit denen König nicht nur die 3. Liga West anführte, auch in den drei Parallelstaffeln und der 1. und 2. Bundesliga hatte deutschlandweit kein anderer Handballer annähernd solche Quoten.

Gaetano Manno

Nach 17 Profijahren hat Gaetano Manno die große Fußballbühne verlassen. Nach vielen Jahren zwischen 2. Liga und Regionalliga, beim VfL Bochum hatte der Hagener sogar zwei Bundesliga-Einsätze, spielte der Hagener zuletzt beim Wuppertaler SV. Im Sommer heuerte er bei Landesligist SpVg. Hagen 1911 an, mit dem er nach der Hinrunde auf Rang zwei steht. Und ganz frisch führte der 37-Jährige die Elfer ins Halbfinale um den Westfalenpokal.

Christopher Antwi-Adjei

Zum zweiten Mal in Folge stieg der Hagener Fußball-Profi Christopher „Jimmy“ Antwi-Adjei mit dem SC Paderborn auf, nun spielt der 25-Jährige in der Fußball-Bundesliga. In der laufenden Saison kommt der schnelle Flügelspieler dort bisher auf zwölf Einsätze und stand dabei achtmal in der Startelf. Zudem wurde er zum ersten Mal ins Nationalteam Ghanas, der Geburtslands seiner Eltern, berufen und bestritt sein erstes Länderspiel.

Christopher Antwi-Adjei steigt mit dem SC Paderborn in die Bundesliga auf. Foto: Jan Huebner/Herkert / imago/Jan Huebner

Hendrik Westermeyer

Hendrik Westermeyer, Spielertrainer beim Badminton-Club Hohenlimburg und amtierender Europameister im O35-Herrendoppel, erspielte sich im Juni mit Doppelpartner Thorsten Hukriede vom SSV Bochum die Goldmedaille bei der deutschen Meisterschaft. Im Doppel-Finale gewannen sie gegen Björn Joppien und Benjamin Wanhoff. Im Einzelfinale musste sich Westermeyer gegen Joppien in zwei Sätzen geschlagen geben.