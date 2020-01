Hagens Handball-Drittligisten tauschen Rollen

Rollentausch: Gegen den jeweiligen Gegner des anderen vom letzten Spieltag müssen die Handballer des VfL Eintracht Hagen und TuS Volmetal an diesem Wochenende in der 3. Liga Nord-West ran. Zumindest in der alten Konstellation konnten beide Vereine ihre Kontrahenten bezwingen und damit für einen gelungenen Jahresauftakt sorgen. Das Ziel ist es nun, den Nachwuchsmannschaften der Traditionsvereine die nächste Pleite in Folge zuzufügen.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Dommermuth wechselt nach Schalksmühle Wechsel innerhalb der 3. Handball-Liga Nordwest: Kreisläufer Philipp Dommermuth (26) wechselt zum 1. Juli für mindestens zwei Jahre von der Ahlener SG zu den SG Schalksmühle/Halver Dragons. Vor der laufenden Saison war der Student für Energiewirtschaft vom TuS Volmetal, für den er einige Jahre aktiv war, nach Ahlen gewechselt. „Wir kennen Philipp aus den vielen Derbys und er gilt als harter, aber fairer Abwehrspieler. Er wird uns in vielen Bereichen sehr weiterhelfen“, zeigte sich SGSH-Sportleiter Axel Vormann überzeugt.

TuS Volmetal – Team HandbALL Lippe II (Samstag, 19.45 Uhr, Sporthalle Volmetal). Mit dem 29:26-Auswärtssieg in Gummersbach steht für den TuS nun ein Vorsprung von sechs Punkten auf einen Abstiegsplatz zu Buche – ein zunächst komfortables Polster. Nachlassen kommt für das Team um Trainer Marc Rode trotzdem überhaupt nicht in Frage. Gerade jetzt, wo man endlich Konstanz in das Spiel bekommt, erscheint jeder Gegner schlagbar. So auch der morgige Gast aus Ostwestfalen, der trotz der letzten 27:36-Niederlage beim VfL Eintracht mit Platz sieben in der Tabelle gut dasteht.

„Ich erwarte ein Team, das viel Qualität mitbringt, die stehen nicht zu unrecht da oben“, lobt Rode die Nachwuchsmannschaft des Bundesligisten TBV Lemgo Lippe. Das Hauptgerüst des von Matthias Struck trainierten Teams bilden die Rückraumspieler Hark Hansen, Fynn Hangstein und Julius Rose. Aber auch der formstarke Rechtsaußen Maxim Schalles darf nicht außer Acht gelassen werden – gegen den VfL traf er insgesamt neun Mal, davon sieben Siebenmeter-Tore aus acht Versuchen. Die große Stärke der Lemgoer ist allerdings das Tempospiel, aus dem heraus sie die meisten Treffer erzielen. „Das müssen wir versuchen zu unterbinden, denn mit unserer aggressiven Deckung haben wir eine gute Chance sie im aufgebauten Spiel zu verteidigen“, plädiert Rode dafür, vor allem schnelle Gegentore im ersten Spiel des Jahres zu verhindern und warnt: „Wenn wir uns auf einen offenen Schlagabtausch einlassen, wird es schwierig.“ Personelle Veränderungen im Vergleich zur Gummersbach-Partie gibt es nicht.

VfL Gummersbach II - VfL Eintracht Hagen (Sonntag, 17 Uhr, Schwalbe-Arena). Wozu die Hagener zu leisten im Stande sind zu, zeigten sie im letzten Heimspiel. Der Gegenüber im nächsten Spiel steht aber nach der Niederlage im wichtigen Spiel im Abstiegskampf gegen Volmetal nun unter Zugzwang, das weiß auch Eintracht-Trainer Stefan Neff: „Gummersbach ist gerade doppelt motiviert, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Da müssen wir gegen halten.“ Hinzu kommt, dass die Profis der Gummersbacher in der 2. Bundesliga weiter Spielpause haben, wodurch sich die Drittliga-Mannschaft auf umso mehr Unterstützung freuen darf. Konkret bedeutet das, dass Kreisläufer Jonas Stüber, Linkshänder Pierre Busch und Rückraumspieler Fynn Herzig wie gegen Volmetal wohl wieder mit von der Partie sein werden. Alle drei können bereits Einsätze in der Bundesliga vorweisen, besitzen trotz des noch jungen Alters schon viel Erfahrung.

Die Zweitvertretung eines Ex-Bundesligisten zu sein, bedeutet neben einigen Vorteilen aber auch geringes Zuschauerinteresse - gerade einmal knapp 100 Zuschauer besuchten das letzte Heimspiel. „Bei der Stimmung, die da nicht herrscht, gilt es sich selbst zu motivieren, um an die eigene Leistungsfähigkeit heranzukommen“, verlangt Neff Emotionen von seiner Mannschaft. Um wieder in den Rhythmus zu kommen, testete der VfL noch gegen Zweitligist TV Emsdetten – setzte sich dabei sogar mit 29:28 durch . Bis auf die Langzeitverletzten gibt es für Neff keine weiteren Ausfälle zu beklagen.