Hagener treten für die Opfer der Buschbrände in die Pedalen

15.700 Kilometer entfernt wüteten die verheerenden Buschbrände in Australien. Doch für Merlin Lohmann waren sie doch erschreckend präsent: Der gebürtige Australier bangte mit seiner Familie in Adelaide. „Meine Schwester war gleich zweimal betroffen. Die Flammen kamen bis zur Grenze ihres Grundstücks, zwei Hubschrauber mussten gegen die Flammen ankämpfen.“ Doch seine Schwester, ihr Mann und die kleine zweineinhalb Jahre alte Nichte sowie die Pferde der Familie wurden verschont.

Nur wenige Tage später näherte sich das Feuer von der anderen Seite, doch auch dieses Mal blieben sie verschont. „Sie sind wirklich hautnah dran gewesen und können wohl von Glück reden, dass sie ihr Gelände immer so gut wässern, um alles grün zu halten. So konnten die Flammen nicht so schnell zuschlagen, wie im benachbarten Buschland“, musste Merlin Lohmann um seine Familie und deren Existenz mitzittern. Der 29-Jährige kam mit 20 Jahren nach Hagen, arbeitet seit sieben Jahren im Halverscheid Fitnessstudio und Judo Klub und wollte seiner Heimat irgendwie Hilfe zukommen lassen.

85 Teilnehmer dabei

Aus diesem Grund organisierte der ehemalige Australische Mountainbike Meister einen Spinning-Spendenmarathon. 85 Teilnehmer fanden sich zusammen, die in sechs Einheiten für den guten Zweck schwitzten. Die fleißigsten Radler nahmen an allen sechs Einheiten teil und kamen so allesamt auf über 150 absolvierte Kilometer. „Viele meiner Mitglieder haben mich immer wieder gefragt, wie es meiner Familie und meinen Freunden geht. Sie sorgten sich sehr“, freute sich Merlin Lohmann über die Anteilnahme seiner Schützlinge.

So entstand die Idee, für welche er gezielt die Sportler ansprach und Flyer auslegte. Es war nicht das erste Mal, dass im Halverscheid Fitnessstudio die Mitglieder für den guten Zweck sammelten. Seit 42 Jahren gibt es das Studio mit dem integrierten Judo Klub, und auch schon ein 24-Stunden-Marathon für den guten Zweck wurde abgehalten, bei welchem sich drei Mitglieder abwechselten und nacheinander auf das Rad stiegen.

Fast 2000 Euro kommen zusammen

Insgesamt kamen bei diesem Mal 1929,80 Euro zusammen. Interessierte, die keine Zeit fanden, konnten auch so eine Geldspende hinterlassen. „Eine Kundin hat einen Friseursalon. Als sie von der Aktion hörte, stellte sie auch dort eine Dose auf und trug so einen nicht gerade kleinen Betrag bei“, war Merlin Lohmann begeistert vom Engagement. Und das Spinning-Event kam auch bei den Mitgliedern durchweg gut an: „Eine tolle Aktion, es ist schön selbst aktiv werden zu können, nach den ganzen schrecklichen Bildern, die man immer in den Medien sieht“, war die durchgängige Meinung. Für den besonderen Witz sorgte Filip Halverscheid, welcher seine Einheit im Känguru-Kostüm absolvierte und den Mitgliedern damit noch einmal ein zusätzliches Schmunzeln ins Gesicht zauberte.

Spenden für den Tierschutz

Zu Gute kommen werden die Spenden der Tierschutzorganisation RSPCA in Süd Australien. „Ich wollte nicht, dass das Geld einfach irgendwo hingeht“, recherchierte der 29-jährige Lohmann im Vorfeld viel, bevor er sich für die Organisation entschied. „Ich hatte vorher schon von ihr gehört. Sie ist nicht besonders groß, sondern eher klein. Aber sie reist gezielt in die betroffenen Regionen und versucht dort, ihr möglichstes zu tun. Zudem haben die Mitglieder einen Drei-Monats-Plan, welcher mir sehr zusagte.“

Wie schwer es seine Heimat wirklich traf, zeigte das Beispiel einer Grundschulfreundin von Merlin Lohmann: „Das Feuer ist ungefähr 35 Kilometer entfernt von meinen Eltern gewesen. Ich habe viele Freunde und Bekannte in der Gegend. Von einer Freundin ist das Elternhaus komplett abgebrannt.“ Das trockene Gelände befeuerte die Brände zusätzlich und erschwerte die Rettungsarbeiten: „In der Region, aus der ich komme, sind 70 Häuser und zehn Weingüter verbrannt und das von nur einem großen Feuer. Es war ein Tag, an dem sehr heiße Winde wehten und keine Löschflugzeuge oder Helikopter fliegen konnten.“

Als Mountainbiker kennt Merlin Lohmann die Gegend, auch abseits der Straßen, sehr gut: „Es ist alles sehr trocken und nun vollständig verbrannt.“

Nun ist er froh, durch den Spinning-Spendenmarathon wenigstens einen kleinen Teil beigetragen zu haben.