Als Badminton-Akteur Sebastian Haardt vom BC Hohenlimburg am Samstagmorgen um 8.40 Uhr in seinem Bett in Bochum von einem Anruf von Fabian Stoppel geweckt wurde, dachte er sich erst nichts dabei. Als Stoppel dann aber fragte, ob er innerhalb der nächsten fünf Stunden in Berlin sein könnte, stand Haardt senkrecht in den Federn.

Autofahrt wäre zu knapp gewesen

Der BCH hatte um 14 Uhr sein Auswärtsspiel in der Zweiten Bundesliga beim SG EBT Berlin. Die Mannschaft war schon am Tag zuvor angereist, wartete am Samstag dann nur noch auf ihren irischen Mitspieler Joshua Magee, der einen Direktflug von Dublin nach Berlin nehmen wollte. In Dublin am Flughafen wurde allerdings Magees Kreislauf schwach, so dass er morgens seine Teilnahme an der Partie absagte. Nun hatte der BCH einen Spieler zu wenig, die Partie drohte kampflos an Berlin zu gehen. Fabian Stoppel dachte sofort an Sebastian Haardt, der sonst in der Regionalliga-Reserve aktiv ist.

„Eigentlich wollte ich mir einen entspannten Tag machen. Ich hatte auch noch Termine“, sagte Haardt nach dem Überraschungstrip nach Berlin. „Um 13.30 Uhr hätte ich da sein müssen. Mit dem Auto hätte ich das nicht geschafft. Um 9.30 Uhr fuhr dann vom Bochumer Hauptbahnhof ein ICE nach Berlin, mit dem ich um 13 Uhr da gewesen wäre. Den habe ich dann genommen und war tatsächlich noch pünktlich in der Halle“, erzählt Sebastian Haardt. „Die Zugfahrt war dann sogar ganz entspannt“ fügte er süffisant hinzu.https://www.wp.de/sport/lokalsport/hagen/bc-hohenlimburg-das-genie-und-der-arbeiter-id216381911.html

Haardt und Laibacher siegen im Doppel

Gespielt wurde dann pünktlich. Sebastian Haardt übernahm für Josh Magee den Platz im Doppel an der Seite von Malte Laibacher. Das Herreneinzel bestritt Christian Bald. Haardt und Laibacher konnten das Gespann Francis Karge / Kai Sumida in vier Sätzen bezwingen. Im anderen Doppel hatten Bald und Stoppel eine große Aufgabe vor sich. Ihnen gegenüber stand der neunfache Deutsche Meister Marc Zwiebler mit dem Briten Adam McAllister. Die spannende Partie ging bis in den fünften Satz, die Berliner glichen nach 0:2-Rückstand in Sätzen noch aus. Die beiden Hohenlimburger behielten die Nerven und entschieden den letzten Durchgang mit 11:9 für sich.

Zwiebler eine Nummer zu groß

Der deutsche Serienmeister machte die Niederlage in seiner Königsdisziplin im Einzel wieder wett, indem er Malte Laibacher in drei Sätzen vom Parkett fegte. „Marc hat ein total gutes Spielverständnis und macht weniger einfache Fehler. Zudem musste ich viel hinterherlaufen, so dass es am Ende dann bitter wurde“, sagte Malte Laibacher. Auch Christian Bald zog im für ihn ungewohnten Einzel gegen McAllister in drei Durchgängen den Kürzeren. Das einzige Hohenlimburger Einzel konnte die Lettin Jekaterina Romanova gegen die Irin Kate Frost erfolgreich gestalten - der BCH-Akteurin reichen dazu die Mindestanzahl von drei Sätzen. Im Doppel scheiterte sie an der Seite von Lena Fischer an Frost und Teamkameradin Lisa Baumgärtner nach vier Sätzen.https://www.wp.de/sport/lokalsport/hagen/hohenlimburg-wuerde-wieder-verzichten-id227969629.html

Am Ende sollte das Mixed mit Stoppel und Fischer gegen die Berliner Paarung Robert Franke und Lisa Baumgärtner über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die Hohenlimburger machten den 4:3-Sieg perfekt.