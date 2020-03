Den Stars der Szene ist er ganz nah: Der Hagener Linus Restel ist als sogenannter Schreiber bei der internationalen Dartsturnier-Reihe PDC Europe aktiv. Eine Position, die viel Konzentration und Rechenstärke abverlangt. Am Wochenende war er in der belgischen Stadt Hasselt beim ersten Tour-Stop der European Tour, der Belgian Darts Championship, mit dabei.

Wie man zum Schreiber wird

Wie der junge Hagener dazu kam? Vor zwei Jahren hatte die Professional Darts Corporation (PDC) auf Facebook nach neuen Schreibern gesucht. Der 19-jährige Darts-Fan bewarb sich und hatte Erfolg. Die folgende Prüfung in Hamburg bestand er. Zugute kam Restel, dass er im Abitur den Mathe-Leistungskurs belegte. Nun darf er für die besten Darts-Spieler der Welt die Zwischenergebnisse zusammenrechnen. Dabei sagt der sogenannte „Caller“ die Summe der drei Würfe des Spielers laut für die Zuschauer durch. Der Schreiber muss diese Punktzahl und die neu errechnete Restpunktzahl aufschreiben.

Der Hagener Linus Restel ist Schreiber bei großen Dartsturnieren. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Beiden Schreibern wird jeweils ein Spieler zugeteilt. „Die Regel ist, dass man fertig gerechnet und aufgeschrieben haben muss, wenn der Spieler die Pfeile aus der Dartscheibe nimmt“, beschreibt Restel die Schnelligkeit, die erforderlich ist und gibt zu: „Wer glaubt, er könne gut kopfrechnen, wird wahrscheinlich eines Besseren belehrt. Das ist wie bei ‘Wer wird Millionär?’. Zuhause auf dem Sofa weiß man die Antworten und wenn man dann da sitzt, ist es viel schwieriger.“

Hinzu kommt, dass Schreiber strenge Regeln befolgen müssen. Es muss sowohl auf als auch hinter der Bühne Distanz zu den Spielern gehalten werden.

Wenn der Puls hochgeht

Zweimal rechnete Restel für den Weltranglistenersten Michael Van Gerwen, für den amtierenden Weltmeister Peter Wright kam er einmal zum Zuge und auch für den späteren Turniersieger Gerwyn Price war er aktiv. „Das war ein krasses Gefühl auf der Bühne vor rund 1000 Zuschauern zu stehen. Da kriegt man schon ordentlich Puls, wenn ein Van Gerwen dann auf die Bühne kommt und einem die Hand schüttelt“, beschreibt Restel.

Dabei musste er drei Komponenten beachten: Korrekt rechnen, leserlich schreiben und schnell sein. „Man hat einen enormen Druck, keine Fehler zu machen, denn das kann den Rhythmus der Spieler unterbrechen und direkt zum Nachteil werden“, erklärt Restel. Die Zuschauer des Dart-Sports, die besonders für ihre Lautstärke bekannt sind, müssen ausgeblendet werden. „Zum Glück hat man einen Kopfhörer im Ohr, auf dem man nochmal die Durchsage des Callers durchgespielt bekommt.“

Auf Schreibern lastet viel Druck

Trotz des permanenten Drucks, der auf den Schreibern lastet, gab es auch für Restel Momente zum Genießen. „Beide Spiele für den besten Spieler der Welt geschrieben zu haben, war mein absolutes Highlight. Van Gerwen strahlt einfach eine Aura aus.“

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Punkte für die WM Die englische PDC richtet die großen TV-Turniere wie Weltmeisterschaften oder die englische Premier League aus. Die PDC Europe, die ihren Sitz in München hat, veranstaltet die European Tour. Die Tour umfasst 13 Turniere in ganz Europa, wobei die Profis Punkte für die WM-Qualifikation sammeln.

Doch das soll es für den Hagener noch nicht gewesen sein. In drei Wochen ist er bei einem Tour-Stop in Sindelfingen, nur eine Woche später in Leverkusen. „In Sindelfingen werden um die 6000 Zuschauer erwartet. Das wird dann nochmal eine ganz andere Hausnummer“, ist sich Linus Restel bewusst. Seine erste Bewährungsprobe hat der Hagener bestanden. Größer werden die Stars, für die er kopfrechnen muss, jedenfalls nicht mehr.