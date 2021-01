Hagener Fußballer sind empört über FLVW-Entscheidung

Hagen FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders spricht über den Restart und einer Vorbereitungszeit von zwei Wochen. Das sorgt für Empörung.

Wann wird die Saison für die Hagener Amateurfußballer weitergehen? Darauf hat auch Manfred Schnieders keine Antwort. Allerdings hat der Vizepräsident des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) schon eine Idee, was ein Restart mitbringen würde: eine kurze Vorbereitungszeit. „Wir haben uns im Moment für zwei Wochen ausgesprochen.“

Eine Aussage, die bei den Hagener Fußballtrainern auf Unverständnis stößt.



„Das ist alles nicht durchdacht“, findet Fabian Kampmann, Trainer des Landesligisten SC Berchum/Garenfeld und nennt ein Beispiel: „Wenn gesagt worden wäre, dass am 31. Januar die Saison losgeht, dann hätte ich meinen Jungs jetzt vier Wochen lang Vorbereitung aufgebrummt, mit vier bis fünf Einheiten in der Woche. Aber solange man nicht weiß, wann der Restart ist, bringt es ja nichts Vollgas zu geben.“ Und auch wenn es ein festes Datum gibt, glaubt er nicht, dass zwei Wochen wirklich ausreichen: „Dann kann man damit rechnen, dass direkt einige Spieler ausfallen. Muskelverletzungen sind ja quasi vorprogrammiert.“

"Der Verband eiert nur herum"

Der gleichen Ansicht ist Martin Riesner, Trainer der Damen-Mannschaft von Westfalia Hagen. Und er findest drastische Worte: „Das ist lächerlich. Natürlich will der Verband so schnell wie möglich wieder loslegen, das spült ja auch Geld in die Kassen. Aber keiner, der diese Entscheidung mitträgt, steht mehr auf dem Feld und weiß, was das für eine Belastung ist.“ Ein sauberer Schnitt sei aus seiner Sicht die beste Option: „Der Verband eiert mal wieder nur herum, aber in diesen Zeiten sollte man langfristiger denken. Der zwanghafte Wettbewerb bringt ja niemandem etwas. Lieber den Blick auf den Herbst wenden und dann entspannt in eine Saison starten.“

„Ohne konkretes Ziel ist die Motivation nicht hoch, das ist klar. Gerade im Moment ist das Training extrem herunter gefahren. Wir haben vor einigen Wochen mal bei Online-Angeboten teilgenommen, aber das ist auf Dauer nicht das Wahre.“ Denn den Fußballerinnen würde das Gemeinschaftliche fehlen: „Man geht ja zum Training, weil die anderen da sind, weil es eine Gruppe ist. Das ist das, was die Motivation bringt. Und auch das Verletzungsrisiko ist enorm. Nach jeder kurzen Sommerpause weiß man, wie schwer alles fällt und nun war der Cut deutlich länger.“ Für den Vorschlag von Schnieders hat er daher klare Worte: „Eigensinnig und engstirnig. Anders kann man es nicht sagen.“

"Hauptsache es geht wieder los"

Weniger problematisch sieht es hingegen Michael Erzen. Der Trainer des Westfalenligisten SV Hohenlimburg 1910 will positiv bleiben: „Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Ich glaube auch, dass Mannschaften ab der Landesliga sich ja sowieso fit halten, auch wenn es momentan kein Training geben kann. Eine Grundfitness ist also schon mal da.“ Allerdings glaubt er, dass unter der kurzen Vorbereitungszeit die fußballspezifischen Spielzüge leiden werden: „Die Mechanismen, Abläufe und Taktiken greifen nach so einer langen Pause ja nicht von alleine, da braucht man schon ein wenig mehr Zeit. Zumal in den zwei Wochen ja auch Vorbereitungsspiele hinzu kommen, durch welche Trainingseinheiten ausfallen.“



Für die Hohenlimburger wird es beim Restart der Saison vor allem darum gehen, aus dem Tabellenkeller hinauszukommen. Momentan stehen die Zehner auf dem ersten Abstiegsrang. Doch auch wenn Michael Erzen ein Zeitfenster von drei bis vier Wochen bevorzugen würde, fiebert er dem Wiedereinstieg entgegen: „Ich will einfach nur spielen. Wenn wir nur zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung haben, dann ist das so. Hauptsache es geht wieder los.“ ​