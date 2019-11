Hagener Basketball-Talente werden international aktiv

Am heutigen Donnerstag früh um kurz nach fünf beginnt die Reise, Hagens Basketball-Talente sind dann in Osteuropa aktiv. Erstmals startet eine eigens zusammengestellte U14-Auswahl von Phoenix Hagen in der European Youth Basketball League (EYBL), ab Freitag beginnt das erste Turnier in der polnischen Hauptstadt Warschau. Es wird der erste Auftritt eines Hagener Teams bei einem internationalen Wettbewerb seit fast 23 Jahren sein: Am 21. Januar 1997 schieden die Profis von Brandt Hagen mit einer knappen 80:86-Niederlage bei Real Madrid aus dem Europapokal aus.

„Es war uns schon länger ein Anliegen, einen Wettbewerb für die U14-Altersklasse zu schaffen“, erklärte Phoenix-Jugendkoordinator Stanley Witt: „Alex Nolte und ich freuen uns als Coaches sehr, dass dies nun gelungen ist.“ An der European Youth Basketball League hat Witt bereits in seiner Zeit in Rostock mit dortigen Nachwuchs- Teams teilgenommen. „Wir wollen die größten Talente der Region früher unter einer Flagge zusammenbringen“, erklärte er bereits bei seinem Amtsantritt in Hagen, warum eine Teilnahme an der EYBL Sinn macht.

Wenig Körpergröße, viel Herz

Das erste EYBL-Team mit Kindern aus Hagen und der Region, die sich zunächst im Training miteinander messen und einmal in der Woche gegen Kids auf ihrem Niveau antreten können, gründete Phoenix so. Das Angebot wurde von insgesamt 25 Kindern aus fünf verschiedenen Vereinen genutzt. Mit einem zwölfköpfigen Turnierteam starten Witt und Nolte nun nach Warschau, wo von Freitag bis Sonntag das erste EYBL-Turnier stattfindet. „Hier ist viel basketballerisches Talent vorhanden“, ist Witt überzeugt: „Uns fehlt es zwar ein wenig an Körpergröße, aber die werden wir durch Herz wieder gut machen.“

Insgesamt finden drei internationale Turniere in der laufenden Jugendbundesliga-Saison statt, nach Warschau folgen die Wettbewerbe in Riga/Lettland (23. bis 26. Januar) und in Komarow/Polen (26. bis 29. März). Nach der Ankunft in Warschau, wo man im Hostel wohnt, trifft das Phoenix-Team am Freitag zunächst auf Ochota Hutnik aus Polen, ehe man gegen das weißrussische Team BC Tsmoki Minsk antritt. Am Samstag sind BS Ridzene aus Tschechien und CSKA Moskau die Gegner, ehe man am Sonntag im Duell der beiden deutschen Mannschaften sich mit den Niners Chemnitz misst.

Der EYBL-Kader: Julius Gebauer (Iserlohn Kangaroos), Julius Zacharias, Panagiotis Mousionis (Baskets Lüdenscheid), Cavit Gürbüzer, Magnus Hinske, Dusan Ilic, Gabriel Wilkes, Louis Müller (BG Hagen), Ben Longerich (SG VFK Boele-Kabel), Finn Drescher, Phil Härtl, Benedikt Korzeniewski (SV Haspe 70).