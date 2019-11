Neff sieht im Hagener Handball unglaubliche Potenzial

So ganz überraschend kam es dann doch nicht für die meisten Handballkenner, als offiziell wurde, dass Stefan Neff den Handball-Drittligisten VfL Eintracht Hagen übernimmt. Nach dem Rücktritt von Ulli Kriebel galt es für die Verantwortlichen dennoch schnell Kontakt zu Neff aufzunehmen, denn der Hagener ist ein gefragter Mann in der Handballszene. Nach einiger Überlegung entschied sich Neff aber für seinen Heimatverein, bei dem seine Trainerkarriere einst begann. Wir haben mit dem 33-Jährigen über die Entscheidungsfindung, die erste Trainingseinheit in der Krollmann Arena und seine Ziele mit der Eintracht gesprochen.

Herr Neff, noch vor wenigen Wochen haben wir uns nach ihrer Entlassung bei den SGSH Dragons unterhalten. Damals haben Sie gesagt, dass sie sich schon vorstellen könnten, irgendwann einmal den VfL zu trainieren. Hätten Sie sich träumen lassen, dass es so schnell geht?

Stefan Neff: Nein, absolut nicht. Das hat sich für mich auch nicht angedeutet. Vor anderthalb Wochen habe ich noch zuhause gesessen und mir Spiele angesehen, die letzte Woche war dagegen dann sehr turbulent.

Was meinen Sie damit konkret?

Ich habe gleich zwei Anfragen bekommen, die mich sehr gereizt habe. Ich verrate aber nicht, wer der andere Verein war, das ist für mich eine Sache des Respekts.

Wie verlief die Anfrage aus Hagen?

Natürlich nimmt man das als Trainer oder generell Handballinteressierter wahr, wenn ein Trainer seine Arbeit öffentlich in Frage stellt, wie das Ulli Kriebel nach dem Menden-Spiel gemacht hat. Ich habe mir dann aber weiter keine Gedanken dazu gemacht. Montagmorgen kam der Verein dann auf mich zu, wir waren uns schnell einig darüber, wohin es gehen soll. Nach etwas Zeit zum Überlegen habe ich dann zugesagt, einfach aus vielen Gründen.

Wie lauten diese Gründe?

Nun ja, Hagen ist meine Heimatstadt, der VfL Eintracht mein Heimatverein. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich das Vertrauen bekomme um die erste Mannschaft zu trainieren. Das war schon immer so ein kleiner Traum von mir. Außerdem denke ich, dass Hagen einfach ein unglaubliches Potenzial hat.

VfL Eintracht Hagen stellt neuen Trainer vor. Von links: Klubchef Detlef Spruth, Trainer Stefan Neff und Sportdirektor Michael Stock. Foto: Vfl Eintracht Hagen

Am Mittwoch durften Sie dann zum ersten Mal eine Einheit in der Krollmann Arena leiten. Was war das für ein Gefühl für Sie?

Ich habe schon bei der Anfahrt große Vorfreude verspürt – auch wenn die Anreise jetzt natürlich sehr kurz ist. Natürlich war das was besonderes für mich, ich hatte große Freude daran die Jungs kennenzulernen. Ich habe mich dann vorgestellt und gesagt, was ich erwarte.

Und was erwarten Sie?

Vor allem dass die Spieler ihr Potenzial abrufen und sich für die Niederlagen selbst an die eigene Nase fassen. Ich kann jetzt nicht mit der Axt durch den Wald laufen und auf alles einhauen, das Kennenlernen stand eindeutig im Vordergrund. Ich denke aber, dass das gelungen ist.

Die Saison ist für ihr neues Team schon fast gelaufen – der Tabellenführer hat schon sechs Punkte Vorsprung. Was haben Sie noch für Ziele in dieser Spielzeit?

Ich denke, dass das Thema Aufstieg jetzt erst einmal zweitrangig sein sollte. Wir haben es ja auch einfach nicht mehr in der eigenen Hand. Man erreicht so ein Ziel auch nicht, in dem man drüber redet, wir müssen jetzt erst mit der Arbeit dafür anfangen. Wir wollen die Hagener wieder für unseren Sport begeistern und das geht am ehesten über Leidenschaft und Herz in unserem Spiel. Natürlich wollen wir aber auch den Druck nach oben so groß wie möglich halten.

Was muss sich ändern im Spiel ihrer neuen Mannschaft?

Wir müssen vor allem die Basics wieder mit mehr Leben füllen. Bällen hinterherspringen, leidenschaftlich und geschlossen verteidigen und dann unsere individuelle Qualität, die zweifelsfrei sehr hoch ist, einbringen. Ich habe mir das Spiel gegen Menden jetzt ein paar Mal angesehen und festgestellt, dass wir da nicht als Mannschaft aufgetreten sind. Handball ist aber kein Einzelsport, also müssen wir dahin kommen dass jeder alles für seinen Nebenmann gibt.

Und das Thema Aufstieg? Sie haben schließlich auch für die nächste Saison zugesagt.

Da muss ich mich wiederholen: Vom Reden steigt man nicht auf. Wenn du aufsteigen möchtest in der dritten Liga muss einfach alles passen, das ist ein langer Weg. Du steigst ja nicht als Fünfter auf, nur der Meister darf am Ende sogar noch eine Relegation spielen. Daher gilt für uns, dass wir dafür anfangen müssen zu arbeiten und dann sehen wir weiter. Dafür muss der gesamte Verein an einem Strang ziehen.