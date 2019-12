„Hagen war immer gut zu mir“

Es gibt nur wenige Duelle im deutschen Basketball, die eine ähnliche Historie aufweisen können wie das Duell zwischen den Teams aus Hagen und Leverkusen. Eine Tatsache, die auch in Zahlen belegbar ist: Hagen steht in der ewigen Tabelle der ersten Basketball-Bundesliga auf dem fünften, Leverkusen auf dem dritten Rang. Einer, der beide Seiten kennt wie kaum ein Zweiter ist der aktuelle Trainer der Bayer Giants Leverkusen: Hansi Gnad. Vier Jahre lang trug der heute 56-Jährige das Trikot von Brandt Hagen, erlebte in dieser Zeit unter anderem auch das Ende des Traditionsvereins. Seit vergangenem Jahr ist er als Trainer in Leverkusen zuständig, wo er während seiner Karriere als Spieler ebenfalls vier Jahre lang aktiv war.

Vor dem ersten Duell der beiden Teams seit 2003 haben wir mit Gnad über seine Erinnerungen an die Zeit in Hagen und seine Rückkehr in die Ischelandhalle am Samstag gesprochen.



Herr Gnad, schlagen zwei Herzen am Samstag in Ihrer Brust?

Hansi Gnad: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe lange in Hagen gewohnt, mich verbindet bis heute noch eine Menge privat in die Stadt. Auch heute kenne ich noch viele Menschen dort, viele Leute aus dem Phoenix-Umfeld. Hagen war immer gut zu mir, das war wirklich eine besondere Zeit damals. Ich habe in meiner langen Karriere ja in vielen Vereinen gespielt, aber die tolle Stimmung in der Ischelandhalle habe ich in besonderer Erinnerung behalten.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Einer der ganz Großen im deutschen Basketball Hans-Jürgen „Hansi“ Gnad wurde am 4. Juni 1963 in Darmstadt geboren, wo er als Schwimmer einige Landes-und Jahrgangsmeisterschaften gewinnen konnte. Nach dem er zum Basketball gefunden hatte, bekam Gnad ein Stipendium an der University of Alaska. Seine Trikotnummer 33 wird dort nicht mehr vergeben. Den Sprung in die NBA schaffte er allerdings nicht. Weder die Philadelphia 76ers noch die Miami Heat holten den talentierten Center in ihren Kader. In Köln konnte Gnad mit dem BSC Saturn zwei deutsche Meistertitel (1987, 1988) sammeln, einen dritten holte er 1996 mit dem TSV Bayer 04 Leverkusen. 1994 spielte er eine Saison bei Brandt Hagen, anschließend zog es Gnad nach Leverkusen. Nach Stationen in Italien und Spanien kehrte er nach Leverkusen zurück, bevor er seine Karriere von 2001 bis 2003 in Hagen beendete. Gnad spiele 181 Mal für Deutschland und gewann 1993 den EM-Titel mit der DBB-Auswahl.

Diese besondere Stimmung ist am Samstag gegen Ihr Team gerichtet und die Halle nicht mehr die gleiche wie zu Ihrer Zeit. Ist das kein Problem für Sie?

Nein, wenn du dich darauf einstellst, macht dir das auch als Gegner Bock auf das Spiel. Den Heuboden gibt es ja auch nach dem Umbau schließlich immer noch.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Auf die Menschen, die von damals noch da sind. Und so weit ich weiß, sind das noch sehr viele. Es wird auf jeden Fall einige Minuten dauern, bis ich alle persönlich begrüßt haben werde. Wenn ich nicht allen gerecht werde, darf das aber bitte keiner persönlich nehmen, ich habe am Samstag schließlich auch noch eine Meng Arbeit zu erledigen. (lacht)

Erinnern Sie sich an das letzte Spiel von Brandt Hagen in der Bundesliga?

Nein, so ganz habe ich das nicht mehr auf dem Schirm.

Brandt Hagen konnte damals nicht mehr die finanziellen Mittel aufbringen können, um die Helmut-Körnig-Halle in Dortmund für ein weiteres Spiel zu bezahlen. Die Leverkusener stellten Hagen damals ihre Dopatka-Halle zur Verfügung.

Klar, jetzt hab ich es wieder. Der Verein hatte damals große finanzielle Probleme, da war der Verein sehr dankbar als das Angebot aus Leverkusen kam. Die Unterstützung damals war super. Trotz der Rivalität zwischen den Vereinen konnten beide Vereine immer gut miteinander, beide haben sich sehr geschätzt. Das war auch bei den Fans immer so.

Sie haben viele Duelle gespielt, sowohl für Hagen gegen Leverkusen als auch als Leverkusener gegen Hagen. Was ist Ihnen aus diesen Duellen besonders in Erinnerung geblieben?

Es waren auf jeden Fall immer sehr interessante Spiele, das habe ich in Erinnerung behalten. In der Mehrzahl der Spiele hat Leverkusen gewonnen, damals waren die Kräfteverhältnisse im deutschen Basketball aber auch noch ein wenig anders verteilt. Leverkusen war die Hochburg, der Anspruch in Hagen dagegen ein ganz anderer. Mir hat hier vor allem immer diese familiäre Atmosphäre gefallen.

Die Verhältnisse haben sich seitdem ein wenig verschoben. Wie schätzen Sie die Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Vereinen heute ein?

Hagen ist eine gestandene Organisation in der ProA mit einer erfahrenen Mannschaft. Da wird seit Jahren gute Arbeit geleistet und das Interesse in der Stadt am Basketball ist nach wie vor groß. Wir sind dagegen ein Aufsteiger, auch wenn sich hier gerade auch eine Menge entwickelt. Trotzdem geht es für uns ausschließlich nur darum, in der Liga zu bleiben.

Nun geht es für Sie als Trainer gegen Phoenix Hagen. Wie bewerten Sie die bisherige Saison der Hagener?

Sie hatten zu Beginn der Saison große Probleme, sie haben viele Spiele knapp verloren. Jetzt haben sie mit Jonathan Octeus wohl den einen Spieler dazu bekommen, der bis jetzt noch gefehlt hat. Das Team ist sehr gut zusammengestellt und hat schon den Anspruch, sich höher in der Liga zu etablieren. Ich gehe davon aus, und das zeigt ja die jüngste Siegesserie, dass sie sich Stück für Stück nach oben arbeiten werden.

Was erwarten Sie am Samstag für ein Spiel? Geht es nach der Tabelle, ist Ihr Team Favorit.

Ich hoffe es bleibt lange knapp, allein schon für die Zuschauer. Ich sehe uns aber nicht als Favorit, da ist die Tabelle ziemlich egal. Hagen hat den Vorteil, dass sie zuhause spielen. Persönlich fände ich ein Unentschieden cool, aber das gibt es in unserem Sport ja nicht. (lacht)