Berkant Canbulut (Mitte) und die SpVg Hagen 11 sind bereit für das Testspiel in Gevelsberg.

Fußball Hagen: Das sind die Testspiele der Fußballer am Wochenende

Hagen. Das Wochenende nutzen die heimischen Fußballer wieder, um in Testspielen ihre Form zu überprüfen. Ein Überblick über die Partien.

Das Wochenende steht bevor und damit auch die nächste Möglichkeit für die heimischen Fußballer ihre Form bei Testspielen zu überprüfen. Während Vorhalle und Polonia schon am heutigen Abend den Anfang machen, treten die meisten Sportler erst am Sonntag an. Wir haben die Übersicht über die Freundschaftsspiele der Hagener Fußballer:

Freitag

SG BW Vorhalle - Polonia Hagen, 19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Vossacker.

Samstag

SpVg Lindenhausen II - FC Hellas/Makedonikos Hagen II, 17 Uhr, Kunstrasenplatz an der Rennbahn.

Sonntag

SpVg SW Breckerfeld II - Hagen United, 13 Uhr, Sportanlage Breckerfeld

SG BW Haspe - RW Ennepetal Rüggeberg II, 13 Uhr, Freiheitsplatz Haspe

SV Büttenberg II - TSV Dahl II. 13 Uhr, Kunstrasenplatz Büttenberg

SC Berchum/Garenfeld III - SV Boele-Kabel II, 13 Uhr, Waldstadion Garenfeld

TSV Dahl - Hasper SV, 13 Uhr, Sportplatz Dahl

FSV Gevelsberg - SpVg Hagen 11, 15 Uhr, Stadion Stefansbachtal

SV Boele-Kabel - FC Bosna Hagen, 15 Uhr, Sportzentrum Helfe

TuS Hasslinghausen - SC Concordia Hagen, 15 Uhr, Sportplatz Hasslinghausen

TSG Herdecke - SV Hohenlimburg II, 15 Uhr, Kunstrasenplatz am Herdecker Bleichstein.