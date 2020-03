Jahr für Jahr ist es das Hagener Highlight der Fußball-Sommerpause. Statt müder Testspiele geht es hier stets um die Wurst: Die Rede ist vom traditionsreichen Fritz-Selve-Cup im Garenfelder Waldstadion, der in diesem Jahr am 18. und 19. Juli in seiner 43. Auflage stattfindet. Wieder ist es den Verantwortlichen des Sportclubs gelungen, das Turnier um den Orosol-Cup sportlich aufzuwerten.

Die Mannschaften

Mit von der Partie sind in diesem Jahr der Oberligist TuS Ennepetal, der Westfalenligist SV Hohenlimburg 1910, die Landesligisten FC Borussia Dröschede und der BSV Menden sowie die Bezirksligisten Türkspor Dortmund und natürlich der Ausrichter SC Berchum/Garenfeld selbst. Vom Liganiveau her könnte das Teilnehmerfeld aber noch einmal aufgewertet werden, denn Borussia Dröschede steht zurzeit knapp hinter der heimischen SpVg. Hagen 1911 auf Platz zwei, hat ein Spiel weniger auf dem Buckel und somit berechtigte Chancen, in die Westfalenliga aufzusteigen.

Ähnliches gilt für Türkspor Dortmund, die ihre Liga momentan mit neun Punkten Vorsprung anführen und schon mit einem Bein in der Landesliga stehen. Somit würden fünf der sechs Teilnehmer in der Landesliga oder höher spielen. Die Berchumer freuen sich über die Zusagen, hätten aber gerne die Hagener Fußballspitze vollzählig versammelt, wie SC-Teamkoordinator Sebastian Schulte schildert: „Wir wollten ein super Teilnehmerfeld aufstellen, das ist uns auch gelungen. Wir hätten uns sehr gefreut, wenn Hagen 11 gekommen wäre, aber die haben uns leider abgesagt.“

Mit Türkspor Dortmund kommt außerdem auch der ehemalige BVB-Profi Kevin Großkreutz ins Waldstadion. Dieser ist seit Beginn dieser Saison neben seinem aktiven Engagement beim KFC Uerdingen auch Trainer bei den Dortmundern. Erst neulich war Großkreutz mit Türkspor zu einem Testspiel in Garenfeld. „Das ist ein guter Mix. Wir haben Hochkaräter aus der regionalen Nachbarschaft, mit Ennepetal als Oberligist und Türkspor mit Großkreutz auch spannende Namen dabei“, so Schulte. „Das ist sehr geil“, sagt Michael Erzen, Chefcoach des SV Hohenlimburg 1910.

Der Modus

Gespielt wird an zwei Tagen. In der Vorrunde treten sechs Teams in Dreiergruppen à jeweils 45 Minuten gegeneinander an. Am Sonntag finden die drei Finalspiele statt, diese gehen dann über 90 Minuten. „Der Modus über zwei Tage am Wochenende hat sich bewährt.

Montagabend kann ein Oberligist spielen, da kommt dann trotzdem niemand“, erklärt Sebastian Schulte. Der Sportclub ging auch auf weiteres Feedback der Teams ein. Dem Wunsch nach Linienrichtern leisten die Garenfelder Folge. Alle Partien werden von drei Unparteiischen geleitet. Das verleiht dem Turnier mehr Wettbewerbscharakter.

Das Rahmenprogramm

Der Sportclub möchte in diesem Jahr sein kulinarisches Angebot erweitern, für Spieler und Zuschauer. Etwa soll es für alle aktiven Turnierteilnehmer eine Sportsbar geben, wo sich die Spieler an Obst, Müsliriegeln und alkoholfreien Getränken bedienen können. „Bei hohen Temperaturen und dem mehrmaligen Warmmachen und Spielen sollen die Spieler gut versorgt werden“, schildert Schulte.