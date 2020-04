Fußball-Saison in Westfalen: Entscheidung erst im Juni

Kaiserau/Hagen. Die 29 Kreisvorsitzenden des Fußballverbandes Westfalen stimmen für den Saisonabbruch. Mit der Entscheidung lässt sich der FLVW noch Zeit.

Die 29 Kreisvorsitzenden im Einzugsgebiet des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) haben sich einstimmig für den Abbruch der Saison ausgesprochen. Aber eine endgültige Entscheidung wird erst auf einem außerordentlichen Verbandstag im Juni beschlossen werden, teilte der FLVW am Freitagmittag mit. Mit dem Abbruch komme man dem Wunsch der Vereine nach, deren Votum in der Umfrage eindeutig war.

Die 29 Kreisvorsitzenden haben sich darauf geeinigt, gemeinsam für ein Szenario zu plädieren, sagte Hagens Fußball-Kreisvorsitzender Peter Alexander unserer Redaktion. „Die Tendenz zum Saisonabbruch war ja eindeutig“, so Alexander. Manfred Schnieders, Vizepräsident Amateurfußball, berichtet ähnliches von den überkreislichen Konferenzen. „Auch hier haben wir ein fast einstimmiges Votum für den Abbruch der Meisterschaftsserie mit Wertung“, sagt Schnieders. Noch bis zum 29. April finden weitere Videokonferenzen statt, am Montag ist etwa eine mit Bezirksliga-Vertretern geplant.

Planung für die Jugend

Auch die Jugend des FLVW war am Freitag im Austausch mit ihren Kreisvertretern. Einigkeit herrschte in der Runde darüber, dass „den Vereinen lieber heute als morgen eine klare Entscheidung präsentiert werden muss“, betont FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski. „Ich würde unseren Klubs gerne heute eine Lösung präsentieren, um ihnen Planungssicherheit zu geben. Das können wir aber schon aus rechtlichen Gründen nicht“, so Walaschewski weiter und weist damit darauf hin, dass die Vereine in Deutschland die Situation unterschiedlich bewerten.

„Ich gehe davon aus, dass der Bayerische Fußballverband die Saison zu Ende spielen wird. Dem werden sich vermutlich andere Landesverbände anschließen. Damit haben wir die Situation, dass wir keine einheitliche Regelung in Deutschland, vielleicht sogar nicht mal in NRW haben werden“, sagte der FLVW-Präsident. „Wenn wir unterschiedlich entscheiden, müssen wir diese Spielordnung ändern, die im Moment noch für ganz NRW gilt.“

Fahrplan für die nächsten Wochen

Nur ein Problem, das gelöst werden will. Aber auch wenn die Entscheidung am Abend nicht getroffen werden konnte, ein klarer Fahrplan für die kommenden Wochen steht.

Sollten die Behörden nicht anders entscheiden, wird der Verbands-Fußball-Ausschuss Anfang Mai eine Empfehlung abgeben, die sowohl im Präsidium als auch auf der ordentlichen ständigen Konferenz diskutiert wird. „Anschließend wird dann auf einem außerordentlichen Verbandstag beraten und beschlossen. Dieser wird aufgrund von Fristen erst im Juni stattfinden können“, erklärt Walaschewski.

Man habe sich dazu entschieden, den Weg zusammen mit den Vereinen zu gehen. „Es ist meines Erachtens nur richtig, die Vereine ins Boot zu holen. Das wurde in anderen Sportarten ja auch so gemacht. Sonst wirft man dem Verband hinterher noch eine Diktatur vor“, meint Hagens Kreischef Peter Alexander.