Fußball-Bezirksliga: Dem TSK Hohenlimburg fehlt das Glück

Hagen. Sie waren von Beginn an in der Außenseiterrolle und konnten auch nichts holen: Der TSK unterliegt gegen Lüdenscheid, sieht aber positive Aspekte.

Gegen den Bezirksliga-Tabellenführer Rot-Weiß Lüdenscheid gab es für Aufsteiger TSK Hohenlimburg in der absoluten Außenseiterrolle nichts zu holen. 1:4 (0:1) lautete der Endstand nach 90 Minuten.

Dabei konnten die Hohenlimburger ergebnistechnisch sogar lange Zeit mithalten, erst nach 85 Minuten gelang dem Spitzenreiter der dritte Treffer. „Am Ende sicher eine verdiente Niederlage, aber mit einem Quäntchen Glück hätte man vielleicht was holen können“, kommentierte Spielertrainer Niels von Pidoll. Für die Lüdenscheider waren Lukas Finke (10. / 85.), Marcel Schoenrath (46.) und Raphael Schwarzer (87.) im Kirchenbergstadion erfolgreich.

Ferhat Kaya konnte aus TSK-Sicht mit dem Spielabpfiff nur noch Ergebniskosmetik betreiben (90.).Für den TSK hat sich tabellarisch nichts verändert, der Aufsteiger steht mit 25 Punkten weiterhin voll im Soll, hat ein dickes Polster auf die Abstiegsregion. In der kommenden Woche steht das Derby beim SC Berchum/Garenfeld auf dem Programm. „Wenn wir es hinten ähnlich eng gestalten, kann man sicherlich auch in Garenfeld was mitnehmen.“

TSK: Dill, Bungu (65. Erte), Özdemir, Schlummer, Weber, Mühlhof (65. Tagbo), Wilkes, Jeger, Morelli, Edin Kahrimanovic, Kaya.