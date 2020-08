Firmenlauf Hagen/Herdecke findet nur virtuell statt

Hagen/Herdecke. Zunächst gab es die Terminverschiebung, nun muss doch Plan B greifen: Der AOK-Firmenlauf in Hagen/Herdecke findet 2020 nur virtuell statt.

Zunächst gab es die Terminverschiebung von April auf September, nun muss doch Plan B greifen: Der 6. AOK-Firmenlauf in Hagen/Herdecke, aufgrund der Corona-Pandemie im ersten Schritt vom 7. Mai auf den 24 September verschoben, findet in diesem Jahr nur virtuell statt. Damit reagieren GID-Projects - Veranstalter des Groß-Events - und die AOK Nordwest auf die aktuelle Situation. „Mit Rücksicht auf die Gesundheit aller Läuferinnen und Läufer sowie der Zuschauer und Helfer haben wir uns jetzt dafür entschieden, unseren diesjährigen Firmenlauf in einen virtuellen Lauf umzuwandeln“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Vom 21. bis 27. September können die Läuferinnen und Läufer ganz individuell an beliebigen Orten für sich oder ihre Firma an den Start gehen. Anmeldungen sind ab sofort und spätestens bis zum 27. September im Internet unter www.aok-firmenlauf-hagen.de möglich. Im letzten Jahr liefen noch rund 1600 Sportler beim Start am Hengsteysee mit.

Fünf Kilometer laufen oder walken

„Die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit stehen für uns an erster Stelle“, sagt Kock und ergänzt, man bedauere es sehr, dass man den Lauf in diesem Jahr nicht in der gewohnter Form stattfinden lassen könne: „Umso mehr freue ich mich, dass wir in dieser besonderen Situation mit einem virtuellen AOK-Firmenlauf die Menschen in Hagen, Herdecke und Umgebung dennoch in Bewegung bringen werden.“

Wegen der Corona-Pandemie wolle man die Menschen dort zum Laufen motivieren, wo sie leben und arbeiten. „Dabei kann die gewohnte Firmenlauf-Distanz von 5 Kilometern gelaufen oder gewalkt werden“, sagt Organisator Paul Ermlich von GID-Projects. Wer bereits angemeldet ist und nicht virtuell mitlaufen möchte, kann den bereits gebuchten Startplatz in das Jahr 2021 übertragen oder die Meldung stornieren.

Das Starterpaket mit bedruckbarem Laufshirt, Startnummer, Urkunde und Energieriegel kostet 19,50 Euro. Weitere Informationen gibt es online unter www.aok-firmenlauf-hagen.de. Fragen werden gerne auch per E-Mail an kontakt@aok-firmenlauf-hagen.de beantwortet.