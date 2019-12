Fichte Hagen: Das Hallenturnier nach dem Gänsebraten

Über Jahrzehnte war es das Pflichtprogramm für Sport-Interessierte am zweiten Weihnachts-Feiertag. Spätestens nach dem mittäglichen Gänsebraten ging es in die Eilper Rundturnhalle oder später in die Sporthalle Mittelstadt, das Hallenturnier des TSV Fichte Hagen zog Fußballer wie Zuschauer gleichermaßen an. Doch die Resonanz der Traditionsveranstaltung aus Zeiten, in denen der Begriff „Budenzauber“ noch seine Berechtigung besaß, hat stark nachgelassen. „Gäbe es diese Veranstaltung nicht mehr, würde uns etwas fehlen“, bekannte der Kreisvorsitzende Peter Alexander bereits vor Jahresfrist bei der 35. Austragung. Am nächsten Donnerstag bitten die Eilper bereits zum 36. Weihnachtsturnier mit großer Tombola - und hoffen wieder auf mehr Interesse. „Für uns war wichtig, dass die Hagener Traditionsklubs kommen“, sagt Fichte-Abteilungsvize Mathias Schneidmüller.

Mit den Gastgebern, die zwei Teams stellen, der mit der dritten Mannschaft vertretenen SpVg. Hagen 1911, Hasper SV, SSV Hagen, SV Hohenlimburg 1910 und SV Boele-Kabel treten in der Tat die alteingesessenen Hagener Vereine an, wenn am 26. Dezember ab zehn Uhr in der Sporthalle Mittelstadt um den „Werbeagentur Zimmer Cup“ gespielt wird. Al Seddiq Hagen, SW Breckerfeld und der Hiddinghauser FV, der nach der Absage von Borussia Dröschede eingesprungen ist, komplettieren das Teilnehmerfeld. „Es wird immer schwieriger, Mannschaften zu finden“, räumt Schneidmüller ein, „die Bereitschaft, am zweiten Weihnachtstag ein Turnier zu spielen, lässt immer mehr nach.“ Zudem sei es Fichte leichter gefallen, hochklassige Teilnehmer zu finden, als man selbst noch in der Bezirksliga gespielt hat. Auch beim SV Hohenlimburg 10 geht der Fichte-Vize davon aus, dass der mittlerweile in der Westfalenliga aktive Pokalverteidiger nicht mit der Ersten sondern mit einem gemischten Team anrückt.

Für die Gastgeber selber schließt das Hallenturnier höchst erfolgreiche zwölf Monate ab. Die dritte Mannschaft stieg im Sommer auf, die Damen und die Herren-Reserve führen aktuell ihre Ligen an, auch die erste Mannschaft darf nach einem personellen Umbruch unter dem neuen Trainer Dietmar Grauer als Vierter der Kreisliga A zufrieden sein. „Für uns war es ein gutes Jahr“, sagt Schneidmüller. Ein gut besuchtes Weihnachtsturnier würde diesen Trend noch verstärken.

Gruppeneinteilung

In der Gruppe 1 spielen beim Fußball-Weihnachsturnier des TSV Fichte Hagen die Gastgeber, Al Seddiq Hagen, Hasper SV, SSV Hagen und SV Hohenlimburg 1910. In der Gruppe 2 treten Spvg. Hagen 1911, SV Boele-Kabel, Schwarz-Weiß Breckerfeld, Hiddinghauser FV und die Fichte-Reserve an.

Der Spielplan

Gruppe 1:

Fichte Hagen - SV Hohenlimburg 10 (10.00)

SSV Hagen - Al Seddiq Hagen (10.42)

Hasper SV - TSV Fichte Hagen (11.24)

Hohenlimburg 10 - SSV Hagen (12.06)

Al Seddiq Hagen - Hasper SV (12.48)

TSV Fichte Hagen - SSV Hagen (13.30)

Hasper SV - SV Hohenlimburg 1910 (14.12)

Al Seddiq Hagen - Fichte Hagen (14.54)

SSV Hagen - Hasper SV (15.35)

Hohenlimburg 10 - Al Sed. Hagen (16.18)

Gruppe 2:

Hagen 1911 III - Hiddinghauser FV (10.22)

SV Boele-Kabel - Fichte Hagen II (11.04)

SW Breckerfeld - Hagen 1911 III (11.46)

Hiddinghauser FV - SV Boele-Kabel (12.28)

Fichte Hagen II - SW Breckerfeld (13.10)

Hagen 1911 III - SV Boele-Kabel (13.52)

SW Breckerfeld - Hiddinghauser FV (14.34)

Fichte Hagen II - Hagen 1911 III (15.16)

SV Boele-Kabel - SW Breckerfeld (15.58)

Hiddinghauser FV - Fichte Hagen II (16.40)

Halbfinale:

Erster Gruppe 1 - Zweiter Gruppe 2 (17.15)

Zweiter Gruppe 1 - Erster Gruppe 2 (17.37)

Spiel um Platz 3 (18.05)

Finale (18.27)