FC Herdecke-Ende: „Echte Kerle“ wollen endlich Erster werden

Herdecke. Zweimal Dritter, zweimal Zweiter - so lautet die Bilanz des FC Herdecke-Ende zuletzt. Nun führt man die Kreisliga A2 an - und will dort bleiben.

Seit dem Amtsantritt von Trainer Frank Henes spielt der FC Herdecke-Ende immer um den Titel in der Fußball-Kreisliga A2 mit, zum großen Wurf hat es aber bisher nicht gereicht. Meist wurden die Punkte in der Hinrunde liegengelassen und die Aufholjagd begann zu spät. Zweimal Platz drei und zweimal Vizemeister lautet die Bilanz aus den letzten vier Jahren. In der aktuellen Spielzeit aber führt das Team vom Kalkheck in der Winterpause die Liga an - mit sieben Punkten Vorsprung.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Kein Sieg in den Testspielen Drei Testspiele bestritt Fußball-A-Kreisligist FC Herdecke-Ende in der Vorbereitung auf die Rückserie. Gegen den klassengleichen SC Berchum/​Garenfeld II spielte man 3:3, gegen die Bezirksligisten FC Wetter (1:3) und TuS Heven (1:5) verloren die Ender im Anschluss. Die vierte Partie gegen Fichte Hagen fiel am Sonntag aus. Beim Fußball-Hallenmasters in der Hagener Krollmann Arena im Januar erreichte das Team von Trainer Frank Henes nach vier Siegen als Vorrunden-Gruppensieger noch vor dem Westfalenligisten SV Hohenlimburg 1910 die Zwischenrunde. Dort schied der FC Herdecke-Ende zwei Tage später aber nach drei Niederlagen als Letzter aus.

Die Hinrunde

Nach 17 von insgesamt 30 gespielten Runden sieht es im Moment so aus, als würde es mit dem Titel für die Ender endlich funktionieren. 46 der möglichen 51 Punkte hat die Mannschaft trotz aller Personalprobleme bisher eingefahren, dabei konnte die Henes-Truppe nach dem 1:0-Auftaktsieg auswärts beim letztjährigen Meister SC Obersprockhövel II auch das Rückspiel am Kalkheck im Dezember knapp mit 2:1 erfolgreich bestreiten und sich dadurch ein Siebenpunkte-Polster auf den aktuell ärgsten Verfolger TuS Ennepetal II erarbeiten. Die punktgleichen Dritten SC Obersprockhövel II und TSG Sprockhövel II liegen zwölf Zähler zurück, bei der TSG müssen die Ender am Sonntag zum Start aus der Winterpause ran, könnten dort einen Verfolger endgültig abschütteln.

Die Winterpause

Leistungsträger: Torjäger Bryan Schmidt (li.) und Torwart Johannes Kost. Foto: Michael Kampmann

„Wir sind natürlich jetzt hungrig und wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen“, verrät Uwe Hölterhoff, der Sportliche Leiter und langjährige Weggefährte von Frank Henes. „Die Jungs sind heiß und brennen auf den Start am Sonntag, die Stimmung in der Kabine ist ausgesprochen gut.“ Durch den Spielausfall am letzten Sonntag, als die Partie gegen den TSV Fichte Hagen wegen des Orkantiefs „Sabine“ abgesagt wurde, sieht Hölterhoff die Vorbereitung nicht gestört. „Bis jetzt ist alles ganz gut gelaufen, auch wenn die Ergebnisse eher durchwachsen waren. Alle haben ihre Spielanteile bekommen und wir haben viel ausprobiert.“

Saisonziel

Wer Uwe Hölterhoff kennt, der weiß, dass er immer mal einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Zum Saisonziel äußert er sich entsprechend. „Wir reden nicht von der Meisterschaft, wir wollen lediglich die Rückrunde besser spielen als die Hinrunde.“ Sollte das gelingen, würde man endlich den Titel in der Kreisliga A2 gewinnen - und das mit großem Vorsprung. Und dann würde die Aufstiegs-Relegation gegen den Meister der Hagener Kreisliga A1 - aktuell führt dort der FC Hellas/Makedonikos Hagen die Tabelle an - um den Bezirksliga-Aufstieg am 31. Mai im Hohenlimburger Kirchenberg-Stadion folgen.

Die Transfers

Mit Marvin Sell und Vincent Ebert hat Henes zwei weitere Offensivspieler neu in seinem Kader. Sell, zuletzt für den SV Bommern aktiv, und Ebert (24), der vom FC Wetter kommt, werden also Torjäger Bryan Schmidt - mit zwölf Treffern bisher erfolgreichster Angreifer - unterstützen. Dadurch wird die Mannschaft noch schwerer auszurechnen sein als ohnehin schon.

Die Stärken

„Das Umschaltspiel nach Ballgewinn wollen wir jetzt noch verfeinern“, nennt Hölterhoff einen Schwerpunkt der Trainingsarbeit. „Die Teamleistung war bisher sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. Wir spielen nicht die Sterne vom Himmel und haben auch nicht die spielerischen Feingeister im Team, dafür aber echte Kerle, die auch mal dazwischen hauen können. Man spricht ja gerne von Mentalität, die haben wir auf jeden Fall, das haben die Spiele bisher gezeigt.“ Zudem stellt der FC Herdecke-Ende die stabilste Abwehr der Liga, nur 16 Gegentore - mit Abstand die wenigsten - musste Torhüter Johannes Kost bisher hinnehmen.

Die Prognose

Verbesserungspotential beim FC sieht Hölterhoff dennoch in allen Bereichen. „Na klar, das gehört zum Sport dazu und daran werden wir selbstverständlich arbeiten.“ Die Langzeitverletzten Maurice Kleinau, Eric Hassenpflug und Tiago da Silva werden dem FC noch weiter fehlen, dennoch sollte der Kader für die Rückrunde stark genug sein, um die nötigen Punkte zum Titelgewinn einzufahren.