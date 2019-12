Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Titel mit acht

Seinen ersten Motocross-Titel fuhr der heute 15-jährige Leon Sievert bereits im Jahr 2012 als Achtjähriger ein, als er in der 50-ccm-Klasse Meister im ADAC Nordrhein Cup wurde. 2014 triumphierte er erstmals im ADAC Westfalen Cup und wurde NRW-Vize-Jugendmeister. In den Jahren 2016 und 2017 hat der junge Hansestädter die NRW-Landesmeisterschaft jeweils gewonnen, jetzt in der 85er-Klasse. Auch das ADAC-Westfalen-Championat holte Sievert in diesen Jahren jeweils, dazu Platz zwei in Verdun.