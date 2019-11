FC Herdecke-Ende mit „schmutzigem Sieg“ in der Kreisliga A. Spieler von Ararat machen Schiedsrichter für Niederlage in Esborn verantwortlich.

Am vorletzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A konnte der FC Herdecke-Ende seinen Vorsprung auf die Konkurrenten durch den Treffer von David Wawrzynczok kurz vor Spielende behaupten.

Spruch des Tages

FC Herdecke-Ende – SpVg Linderhausen 2:1 (1:1)

Nach einem Foul an Bryan Schmidt konnte Marcel Metz den direkten Freistoß früh zur Ender Führung verwandeln, Ruhe kam danach aber nicht ins Spiel des Tabellenführers. Die Gäste machten Druck und kamen nach einer halben Stunde durch einen Strafstoß, verursacht von Lukas Balz, zum Ausgleich. „Die sind klar besser, wir kommen überhaupt nicht ins Spiel“, kommentierte Endes Sportlicher Leiter Uwe Hölterhoff kurz nach Wiederbeginn.

Zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass die beiden ärgsten Verfolger aus Ennepetal und Obersprockhövel ihre Spiele jeweils deutlich mit 7:0 gewonnen hatten. In der Schlussphase des Spiels gab es den entscheidender Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze. Marc Neuhaus legte quer und der Schuss von Wawrzynczok fand abgefälscht den Weg ins Tor. Die Nachspielzeit überstand die Mannschaft von Trainer Frank Henes dann mit Glück und Verstand. „Das war heute ein schmutziger Sieg, Linderhausen hat uns wie erwartet alles abverlangt. Ein Remis wäre absolut gerecht gewesen“, so Henes. Der Spruch des Tages kam vom Ender Trainer auf die Frage eines Spielers wegen seinem Gesichtsausdruck unmittelbar nach Spielschluss: „Weil mich das Spiel heute fünf Jahre meines Lebens gekostet hat.“

Enttäuschung des Tages

RW Ennepetal-Rüggeberg -- SuS Volmarstein 3:2 (1:1)

Nach neun Spielen ohne Niederlage hat es den SuS jetzt wieder erwischt. Schon in der Anfangsphase foulte Marvin Pozuelo seinen Gegenspieler im Strafraum und ermöglichte so dem Gastgeber den Führungstreffer per Strafstoß, zehn Minuten später zeigte er sich dann nach einem Eckball für den Ausgleich verantwortlich. „Der Strafstoß war absolut berechtigt“, sagte SuS-Trainer Ralf Gütschow nach dem Spiel.

Nach dem erneuten Rüggeberger Führungstreffer scheiterte Bilal Özüsaglam vom Punkt, nachdem Ozan Akdogan ebenfalls elfmeterreif gefoult wurde. „Den hat der Torwart gut gehalten. Aber danach haben wir auch noch weitere gute Chancen versiebt“, kritisierte Gütschow neben Akdogan auch Zeki Tasdemir, Özüsaglam und Sebastian Lummel. „Zum 1:3 haben wir uns dann auskontern lassen.“ Özüsaglam konnte dann doch noch verkürzen, als dann aber Lummel in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit einem Kopfball nach Freistoß von Niklas Gütschow scheiterte, war die Serie gerissen. „Offensiv zu fahrlässig, hinten zu sorglos“, lautete das Fazit von Gütschow.

Sieg des Tages

TSG Herdecke – SC Wengern 4:1 (2:1)

Kilian Lein verwertete die Vorarbeit von Dennis Madeo zur Führung, Fabio Meyer legte nach und so stand es bereits nach zwanzig Minuten 2:0 für den Gastgeber. Wengern, um einen geordneten Spielaufbau bemüht, hatte immer wieder Mühe mit den schnellen Herdecker Offensivspielern, insbesondere Tom-Luca Wyludda war kaum zu halten. Einen Freistoß von Kapitän Giuseppe Giacco, kurz gespielt auf Timo Giese, schoss dieser zum Pausenstand in die Maschen.

„Wir waren in der Anfangsphase zu ungeordnet und müssen uns viel cleverer anstellen“ sagte SC Trainer Wolfgang Hamann zur ersten Hälfte. „Die TSG hat aber auch viel Kraft gelassen, sie werden jetzt weiter mit langen Bällen operieren. Wir werden jetzt weiter vorschieben.“ Fünf Minuten nach Wiederbeginn waren seine Gedankenspiele aber schon über den Haufen geworfen, denn Lein erzielte seinen zweiten Treffer. Zwanzig Minuten vor Spielende machte Meyer, ebenfalls zweifacher Torschütze den Deckel endgültig drauf. „Es war heute eine konzentrierte Leistung unsererseits, der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, sagte TSG-Trainer Frank Colapietro. „Respekt aber auch an den Gegner, sie haben bis zur letzten Minute gekämpft und alles versucht.“

Aufreger des Tages

TuS Esborn – Ararat Gevelsberg 3:1 (1:1)

Den Sieg gegen den Tabellennachbarn hat sich die Mannschaft von Trainer Thomas Schumacher insbesondere in der zweiten Hälfte absolut verdient. Die Gäste konnten zwar den Führungstreffer erzielen und hatten auch noch einen Lattentreffer zu verzeichnen, Dimitrij Barsukovskij konnte aber unter Mithilfe des Gästetorhüters aus 20 Metern aber noch vor der Pause ausgleichen. Nach dem Wechsel entschied der am letzten Sonntag so schmerzlich vermisste Spielgestalter Ismael Marjan das Spiel mit einem Doppelpack. „Im ersten Abschnitt waren wir etwas nervös und überhastet“, so Schumacher.

„Im zweiten Abschnitt haben wir das Spiel dann in den Griff bekommen und auch verdient gewonnen, weil wir noch viele klare Torchancen erspielt haben. Die Mannschaft hat mit viel Geduld gearbeitet und sich mit dem Sieg belohnt“, lobte Schumacher seine Truppe. Nach Spielschluss kam es dann noch zu unschönen Szenen, verursacht durch Spieler, Betreuer und Zuschauer von Ararat, die den Schiedsrichter für die Niederlage verantwortlich machen wollten.