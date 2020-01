Eintracht Hagen: Feingeist überzeugt bei Nationalteam-Debüt

60.000 Kilometer fährt Erik Wudtke im Jahr durch die Republik, um den deutschen Handball-Nachwuchs zu sichten und sich ein Bild davon zu verschaffen, wer für die U18-Nationalmannschaft in Frage kommt. „Durch die wenigen Maßnahmen ist eine intensive Beobachtung bei Ligaspielen, Lehrgängen und Turnieren enorm wichtig“, sagt der Jugend-Bundestrainer, der inzwischen auch Co-Trainer der A-Nationalmannschaft ist. Jede Tour bringt Erkenntnisse, auch die am 15. November nach Hagen hat sich gelohnt. Wudtke schaut sich in der Staffel Nord-West der 3. Liga das Heimspiel des VfL Eintracht Hagen gegen die SG Menden Sauerland Wölfe an, weil er den jungen Mann mit der Rückennummer 27 unter die Lupe nehmen will: Niko Bratzke absolviert sein Drittliga-Debüt.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Acht Tore im Drittligateam Im Sommer wechselte Niko Bratzke vom Letmather TV zum VfL Eintracht Hagen. Hier spielt der 17-jährige Rückraumspieler vornehmlich in der Bundesliga-A-Jugend. Bei den Drittliga-Herren des VfL Eintracht Hagen stand Bratzke erstmals am 15. November bei der 26:29-Heimniederlage gegen die SG Menden Sauerland Wölfe - damals noch unter Coach Ulli Kriebel - im Aufgebot. Danach bestritt der Jugend-Nationalspieler drei weitere Partien mit dem Team des neuen Trainers Stefan Neff, erzielte insgesamt acht Tore.

„Und er war auf Anhieb der beste Spieler des Abends“, schildert Wudtke seine Eindrücke vom 17-Jährigen. Der Rückraum-Mitte-Akteur bringt Übersicht mit, verfügt über viel spielerische Kreativität. „Ich habe in der 3. Liga auf der Platte zwar direkt gespürt: ‚Oh, das ist Männerhandball‘, aber auch direkt gut reingefunden“, sagt er. Wudtke nominierte Bratzke daraufhin im November für den ersten Lehrgang der neuen U18-Nationalmannschaft und für die Turnierpremiere der Jahrgänge 2002 und 2003 beim Sparkassen-Cup in Merzig. „Ich denke ich habe schon bei der Sichtung einen guten Eindruck hinterlassen und nach der guten Entwicklung im Verein habe ich mir die Nominierung für die Nationalmannschaft auch verdient“, sagt der Spielmacher zurecht.

Sohn von Oliver Bratzke

Die DHB-Auswahl gewinnt im Saarland alle fünf Partien und sichert sich den Turniersieg durch einen 35:32-Endspielerfolg über Island. Bratzke beginnt im Finale im Schaltzentrum des Rückraums, spielt 40 Minuten lang, setzt seine Nebenleute in Szene und sucht entschlossen den Abschluss. Er trifft zweimal, bereitet einige Tore vor. Insgesamt gelingen dem Dortmunder in Merzig fünf Treffer.

Im Drittliga-Team des VfL Eintracht jubelt Niko Bratzke (Nummer 11) mit Co-Trainer Pavel Prokopec. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Aber Wudtke misst den Sohn des ehemaligen Essener Erstligaspielers Oliver Bratzke - in der Region auch als Zweitliga-Spieler der TSG Herdecke bekannt - und der Dortmunder Bundesligaspielerin Christina Bratzke nicht nur an Toren. „Niko ist ein Feingeist, der nicht nach Schema F spielt und den Angriff mit seiner sehr großen Kreativität lebendig macht. Wir fördern ihn weiter, die richtigen Lösungen zu finden, um insgesamt eine positive Wirksamkeit für unser Spiel zu erreichen.“

Das Talent ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. „Es hat mehrere Anfragen gegeben“, erzählt Niko Bratzke. „Jetzt bin ich dabei abzuwägen und mich zu informieren, wo es für mich die besten Perspektiven für die nächste Saison gibt.“ Bleibt er im eher beschaulichen Hagen oder wagt er den Schritt in eine größere Dimension – diese Frage gilt es in naher Zukunft zu klären. Jedenfalls setzt sich der Jung-Nationalspieler auch intensiv mit der VfL-Variante auseinander. „Hier muss ich sehen, ob wir in der nächsten Saison den Fokus auf die 3. Liga bei den Männern oder die A-Jugend-Bundesliga legen. Die Tendenz geht zu den Männern, aber ich würde die A-Jugend auch parallel noch mitnehmen.“

Einziger Spieler aus 3. Liga

In Merzig debütiert Niko Bratzke im U18-Nationalteam Foto: Rene Weiss

Beim Turnier in Merzig kurz vor dem Jahreswechsel ist der Westfale der einzige im 17-köpfigen DHB-Aufgebot aus einem Verein, dessen 1. Mannschaft nicht in der 1. oder 2. Bundesliga spielt. „Es ist etwas Besonderes, es aus einem kleineren Verein in die Nationalmannschaft zu schaffen. Ich empfinde es als Ehre“, sagt er. Hagen auf der einen, Hochburgen wie Magdeburg, Berlin oder die Rhein-Neckar-Löwen auf der anderen Seite – da herrschen grundlegend unterschiedliche Bedingungen. „Wenn es um meine Chance in der Nationalmannschaft geht, muss ich natürlich auch zusehen, dass ich da allein schon vom Training her mitkomme. In den Internaten wird acht- bis elfmal wöchentlich trainiert, in Hagen trainiere ich fünf- bis sechsmal pro Woche“, merkt Bratzke an, der für den nächsten Sommer als oberstes Ziel die Teilnahme an der U18-EM in Celje ausgibt.

Der Konkurrenzkampf im Rückraum ist groß, aber dieser Herausforderung stellt sich der 17-Jährige. Mit der Unterstützung der handballverrückten Eltern, die die vier Stunden lange Anreise aus Dortmund nach Merzig auf sich nahmen. „Sie geben mir sehr viel Unterstützung und immer ein gutes Feedback, kritisieren aber auch. Das braucht man, weil man sonst nicht besser wird.“ Noch besser werden, das will Niko Bratzke.