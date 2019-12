Ein Abschied aus dem Hagener Lokalsport nach 40 Jahren

1980 war kein schlechtes Jahr für den Hagener Sport. Die BG-Basketballer zogen als zweite Kraft hinter dem SSV sensationell in die 1. Basketball-Bundesliga ein. Die Tennisspieler des TC Rot-Weiß schlugen erstmals in der höchsten deutschen Spielklasse auf, der SSV Hagen feierte den Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga. Drei Höhepunkte aus jener Zeit, in der ein damaliger Lehramtsstudent unter dem Kürzel „hof“ seine ersten Zeitungsberichte verfasste. Dies ist der letzte, ein Generationswechsel steht an. Nach 40 Jahren - wo ist nur die Zeit geblieben?

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke Nicht nur Sport auf Weltniveau bleibt im Gedächtnis haften Faustball-Weltpokal-Duelle, Wasserball-Europacup-Partien, Federfußball vom feinsten - in 40 Jahren journalistischer Begleitung des Hagener Sports, davon 34 Jahre als Redakteur, mangelte es an Höhepunkten nicht. Es sind jedoch keineswegs nur die schlagzeilenträchtigen Topereignisse, an die man sich rückblickend gerne erinnert. Auch viele schöne Erlebnisse an der „Basis“, persönliche Begegnungen, die so vielfältig waren wie die Sportarten, die von Jung und Alt betrieben werden, bleiben im Gedächtnis haften. Sport wird von Menschen betrieben und gelebt, sie dabei begleiten zu dürfen, sie kennen- und schätzenzulernen, hat mein Leben bereichert.

Wie alles begann

„Du interessierst dich doch für Sport. Und schreiben kannst Du doch bestimmt auch.“ Es war im Winter 1979/80, als mir ein ehemaliger Klassenkamerad vom Theodor-Heuss-Gymnasium, mit dem ich in einer Hobbytruppe Basketball spielte, die Mitarbeit in der Hagener WP-Lokalsportredaktion schmackhaft machte. Dabei war mein erstes Betätigungsfeld, die Handball-Landes- und -Bezirksliga, für mich Neuland. Die SSV-Basketballer hatte ich 1974 nach Heidelberg begleitet und dort den Gewinn der Deutschen Meisterschaft mitgefeiert. Seitdem war ich bei Bundesligaspielen Stammgast auf dem „Heuboden“ der Ischelandhalle. Auch im Ischelandstadion, wo ich 1966 als Neunjähriger erstmals ein Spiel der SSV-Kicker vor 4000 Fans gesehen hatte, kannte ich mich besser aus als in Hagens Handball-Hallen. Aber für Handball bestand gerade Bedarf – ich übernahm.

Gleich ein Aufstieg

Der Sprung in die Basketball-Bundesliga erfolgte schneller als gedacht. Der BG DEK/Fichte/HSV Hagen sei Dank. Mit einem Sieg in Berlin machten Lou Hardy, Joschko Martinek und Co. im März 1980 den Erstliga-Aufstieg perfekt. Die Meisterfeier in Eilpe war ein erster Höhepunkt meiner jungen Reporter-Laufbahn. Für die Saison 80/81 wurde ein BG-Berichterstatter gesucht – -hof- sagte zu. Dass der heutige BG-Chef Fredi Rissmann Jahre zuvor als Jugendtrainer von DE Kückelhausen mein eigenes Basketball-Talent, wie ich fand, nicht ausreichend gewürdigt hatte - vergessen! Fredi hatte wohl nur ein gutes Auge gehabt.

Auswärts-Aufreger

Es gibt Ereignisse, die man nie vergisst. Eine Auswärtsfahrt im Winter 1980/81 zählt dazu. Es ging nach Ludwigsburg, wo die BG-Korbjäger ein wichtiges Abstiegsduell zu bestreiten hatten. Ich war in einem Golf GTI unterwegs, dessen Fahrer aus dem BG-Umfeld sichtlich stolz auf seinen Flitzer war und mir nachhaltig bewies, dass man auch bei Regen und schlechter Sicht mit Tempo 220 die linke Spur beherrschen kann. Und ich hatte noch nicht einmal eine Gefahrenzulage ausgehandelt. Immerhin: Wir kamen unversehrt an und auch zurück! Das Spiel war weniger aufregend als die Fahrt: Die BG verlor und stieg am Saisonende wieder ab.

Fest ins Gedächtnis eingeprägt hat sich auch eine Tour mit Basketball-Erstligist TSV Hagen 1860 nach Osnabrück. An diesem Freitagabend ging es wieder um Punkte für den Klassenerhalt. Die mit zwei Kleinbussen angereisten TSVer verloren und traten zügig die Heimreise an. Ohne den Berichterstatter, der in der Osnabrücker Geschäftsstelle pflichtgemäß den Spielbericht nach Hagen durchtelefonierte. Für die jüngeren Leser: Handys gab es noch nicht, an so etwas wie das Internet war überhaupt nicht zu denken.

Osnabrücks Spieler Klaus Weber, der später beim SSV Hagen landete, nahm den ratlosen Reporter gegen 22.30 Uhr wenigstens zum örtlichen Hauptbahnhof mit. Es fuhren aber nur noch Züge nach Norden. Blieb eine Taxi-Rückfahrt an die Volme - für hart verhandelte 250 D-Mark. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass der damalige 1860-Basketball-Chef Christian Isenbeck die Kosten im Nachhinein übernahm.

Deutlich preiswerter, aber auch nicht billig, war eine Taxitour durch Kaunas im Herbst 1994. Brandt Hagen, als Deutscher Pokalsieger erstmals seit langer Zeit wieder im Europacup aktiv, war in Litauen zu Gast und hatte die Fahrt zum Abschlusstraining aufgrund eines Missverständnisses ohne die journalistische Begleitung aus der Volmestadt angetreten. An diesem Abend lernte ich mit Hilfe eines kaum Englisch sprechenden Taxifahrers sämtliche Basketball-Hallen der Memel-Metropole kennen. Die Brandt-Korbjäger trainierten in der letzten, die wir nach eineinhalb Stunden ansteuerten. Als ich eintraf, beendete Peter Krüsmann gerade das Training. Die richtige Taktik hatte der Hagener Coach nicht gefunden: Keith Gatlin und Co. verloren tags darauf.

Handballhits und Tennisnächte

Zu viele Zeilen rund um die Korbjäger werden einige jetzt sagen. Aber zum einen ging bei anderen Touren - beispielsweise zum Handball-Zweitliga-Aufstieg des VfL Eintracht 2015 in Dresden - alles glatt. Und zum anderen ist Hagen mit seiner DBB-Verbandszentrale nun mal eine Basketball-Stadt. Zweier Insolvenzen zum Trotz.

Nur Anfang der 1990er Jahre waren die Eintracht-Handballer in der Publikumsgunst ganz vorne. Heute darf man es ja verraten: In der Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga liefen Roman Becvar, Volker Lippe und Co. vor bis zu 1800 Fans auf – dabei war die damals noch nicht ausgebaute Ischelandhalle beim Handball nur für 1250 Zuschauer zugelassen.

Sogar mehr als 2000 Sportfans in der Spitze lockten zu Erstliga-Zeiten die Tenniscracks des TC Rot-Weiß Hagen in die Bredelle. Manchmal boten Javier Frana, Jens Wöhrmann, Karsten Braasch und ihre Kollegen Marathon-Matches bis 1:30 Uhr am Samstagmorgen. Die Redaktionsarbeit erleichterte das nicht - andererseits bleiben diese Nachtschichten unvergesslich.

Rekordkulisse in 40 Jahren

Die heimischen Kicker kamen in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht über mittleres Amateurniveau hinaus, so ambitioniert der Hasper SV, SSV Hagen oder der SV Hohenlimburg 10 zwischenzeitlich auch waren. Dass Fußball auch in Hagen eine große Nummer sein kann, dafür steht die größte Sportkulisse der letzten vier Jahrzehnte in der Volmestadt: Mehr als 11.000 Zuschauer kamen trotz winterlicher Bedingungen im März 2006 zum U18-Duell zwischen Deutschland und Frankreich (1:2) im Ischelandstadion. „Es ist toll, wenn man ein Jugend-Länderspiel vor solch einer Kulisse absolvieren darf“, war der heutige BVB-Berater Matthias Sammer voll des Lobes. Die Sportstadt Hagen kann auch Großereignisse. Über die nächsten werden andere berichten.