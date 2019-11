Das ist die alternative Route für den Herdecker Nikolauslauf

In diesem Jahr können die Läufer nicht wie bei dem 35. Nikolauslauf (Foto) den See umrunden.

Herdecke. Der Ruderclub Westfalen Herdecke verkündet die alternative Strecke für den Nikolauslauf. Das ändert sich für die Teilnehmer.

Ob Hochwasser, Sturm oder Schnee – in den vergangenen 35 Jahren ist der Nikolauslauf in Herdecke nie ausgefallen, egal wie schwierig die Bedingungen waren. Und das ändert sich auch bei der 36. Ausgabe nicht, obwohl der Weg am Seeschlösschen (Villa Funcke) weiter gesperrt bleibt (wir berichteten). Teile einer Mauer vor dem Gebäude waren ins Wasser abgerutscht. Darum können die Läufer am 7. Dezember nicht wie in den vergangenen Jahren den See umrunden. Doch der ausrichtende Ruderclub Westfalen Herdecke hat jetzt eine Alternativroute gefunden, das berichtet Vorstandssprecher Thomas Bieber.