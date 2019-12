Wetter. Ab Januar startet der Kurs Lil’ Dragon in Wetter. Trainer Kevin Dieker verrät, warum das Thema Mobbing, Respekt und Kampfsport zusammen passen.

Das ist das Besondere an dem neuen Kurs Lil’ Dragon

Was ist Mobbing? Wie gehe ich damit um? Wie verhalte ich mich gegenüber Fremden? Mit solchen Fragen startet der Sport-Kurs Lil’ Dragon. Denn bei dem Programm, das von Kinderpsychologen und Sportwissenschaftlern in Amerika entwickelt wurde, geht es neben der Bewegung auch um die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Ab Januar läuft im FSW-Studio Wetter in Kooperation mit dem TV Volmarstein erstmalig ein solcher Kurs. Der lizenzierte Trainer, mehrfacher Landesmeister im Boxen und angehender Sportwissenschaftler Kevin Dieker verrät im Interview, was das Besondere an dem Programm ist und für welche Kinder es geeignet ist.

Worum geht es genau bei Lil’ Dragon?

Kevin Dieker Wir trainieren nicht nur die klassischen Kampfsporttechniken aus dem Boxen und Kickboxen, sondern auch Themen wie Mobbing, Umgang mit Fremden, Verhalten im Straßenverkehr und Teamarbeit. Das versuchen wir den Kindern spielerisch beizubringen. Wir sprechen darüber, was Mobbing überhaupt ist, wie es entsteht und wie man sich verhalten sollte. Auch Cybermobbing nehmen wir mit auf, das ist ja ein immer größeres Thema.

Wie läuft eine Stunde ab?

Wir beginnen damit, das Thema der Stunde zu besprechen. Dazu stellen wir dann Fragen und wiederholen das so lange, bis die Kinder die Antworten wissen. Das dauert etwa 10 bis 15 Minuten. Dann kommt ein rein sportlicher Teil. Die Kinder wärmen sich auf. Das gestalten wir spielerisch, damit die Kinder Spaß am Sport entwickeln. Das Thema Gleichgewicht spielt dann auch eine Rolle. Gerade bei den ganz Kleinen geht es erstmal um motorische Fähigkeiten, also auf einem Bein stehen zum Beispiel. Kinder sind ja heute viel elektronisch beschäftig, darum wollen wir ihnen den Spaß an der Bewegung vermitteln.

Nach einer kleinen Pause kommen wir dann zu den klassischen Techniken und zum Abschluss gibt es noch ein Spiel. Da wir als Trainer zu zweit sind, können wir dann auch auf jedes Kind eingehen und uns kümmern. Denn, wenn schüchterne Kinder untergehen, ist auch Mist.

Warum passen diese Themen und Boxen zusammen in einem Kurs?

Das passt super zusammen, weil gerade im Kampfsport Respekt ganz wichtig ist. Wir wollen vermitteln, dass die Kinder sich selbst gegenüber Respekt haben sollen, aber auch den anderen Teilnehmern in der Gruppe gegenüber. Das ist ein schwieriges Thema. Viel entsteht, weil die Kinder nicht wissen, ob das schon Mobbing ist oder man die anderen nur ein bisschen ärgert.

Für wen ist der Kurs geeignet?

Wir nehmen Kinder ab etwa vier Jahren auf und die Altersgrenze geht bis 11 Jahren. Es ist nicht immer einfach diese Themen schon den ganz Kleinen zu vermitteln. Darum machen wir das alles spielerisch. Wir schauen jetzt erstmal, wie viele Anmeldungen reinkommen und starten alle zusammen in einem Kurs. Wenn genug Kinder dabei sind, teilen wir die Gruppe dann nach Altersklassen auf. Ansonsten sind bei solchen Kursen sowohl ganz schüchterne Kinder als auf Raufbolde dabei. Wir versuchen das dann alles unter einen Hut zu bekommen.

Wie bist du auf Lil Dragon aufmerksam geworden?

Ich habe das Programm während meiner Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann kennengelernt. Damals habe ich auch eine Kindergruppe geleitet. Seit ich beim FSW bin, hatte ich weniger Kinderkurse, das fehlt dann schon. Und hier in Wetter und Umgebung gibt es so ein Angebot noch nicht, deswegen dachten wir, das es gut passt. Gerade das Thema Mobbing wird ja immer größer, auch an Schulen.

Wie sind deine Erfahrungen bisher mit dem Programm?

Es fasziniert mich, dass solche Themen einbezogen werden. Diese Kombination aus theoretischem und praktischem Teil finde ich spannend. Und man sieht wirklich, wie die Kinder sich dementsprechend entwickeln. Nach einem halben Jahr merkt man schon, dass totale Raufbolde ruhiger werden oder halt genau das Gegenteil. Schüchterne Kinder, die in den ersten vier oder fünf Stunden nur bei der Mutter am Rand saßen und gar nicht mitgemacht haben, haben plötzlich den grünen oder roten Gurt und blühen total auf. Ich merke dann richtig, dass sich die Kinder in der Gruppe stabilisieren. Die Teilnehmer bekommen dannAbzeichen, wenn sie ein Thema gut bearbeitet haben wie Disziplin, Respekt oder Teamarbeit. Die Abzeichen können auf die Anzüge genäht werden. Das ist für viele Kinder eine Motivation.

Was fasziniert Dich an diesem Sport und welche sportlichen Ziele hast Du?

Mich hat der Sport immer fasziniert, weil man in der Gruppe trainiert, aber alleine Erfolge holt. Oft denkt man, dass Athleten bei Einzelsportarten nicht teamfähig sind, aber das ist Schwachsinn. Es fahren alle mit auf die Wettkämpfe und stehen hinter einem. Trotzdem kann man sagen: Ich hab den Erfolg geholt. Dass übereinander geredet wird, habe ich in zehn Jahren nie erlebt, obwohl man Konkurrent war. In der Zukunft möchte ich weiter als Trainer arbeiten. Sportlich bin ich aktuell verhindert, weil ich eine OP hatte. Nächstes Jahr möchte ich wieder angreifen.