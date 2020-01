Das Gesicht des Frauenfußballs

Mädchen- und Frauenfußball ist so eine Sache in Wetter und Herdecke. Kaum ein Verein aus beiden Städten stellt eine Damenmannschaft. Geschweige denn eine Jugendabteilung. Anders ist das bei der TSG Fußball Herdecke. Hier gibt vor allem Melanie Westerhoff mit ihrem ehrenamtlichen Engagement dem Damenfußball ein Gesicht.

Und dabei sollte doch alles ganz anders kommen: „Vor zehn Jahren wurde ich gefragt, ob ich eine Mädchenmannschaft übernehmen wolle. Es war eigentlich geplant, das nur übergangsweise für ein halbes Jahr zu machen, aber dann kam alles anders“, erinnert sich die Herdeckerin. Heute ist Westerhoff Trainerin des Herdecker Damenteams.

Aktuelle Entwicklung macht stolz

In der Kreisliga belegt das Team der langjährigen TSG-Akteurin derzeit den siebten Platz. „Damit können wir total zufrieden sein. Aktuell haben wir in der Hinrunde sogar schon mehr Punkte geholt als in der gesamten Vorsaison“, berichtet Westerhoff stolz.

Dass die leidenschaftliche Fußballerin heute überhaupt an der Seitenlinie der TSG steht, ist nach Westerhoffs Vorgeschichte kein Zufall: „Ich habe früher lange beim VfB Westhofen Fußball gespielt. Nachdem die Mannschaft seinerzeit auseinander ging, war ich auf der Maiwoche unterwegs. Dort machte ich dann unter anderem beim Getränkestand der TSG-Fußballer Halt. Von da an hat es keine zehn Minuten gedauert, bis ich mich dafür entscheiden hatte, ab der nächsten Saison in Herdecke zu spielen.“.

Als Leistungsträgerin stand die heute 39-Jährige lange Zeit nur auf dem Feld, bis irgendwann ein Trainerposten bei den U13-Juniorinnen frei wurde. „Erst hat sich niemand auf den Job gemeldet, dann wurde ich gefragt. Und dann kam es, wie es kommen musste. Mittlerweile begleite ich meine Mädels seit über zehn Jahren auf ihrem Weg“, erklärt die Ausdauersportlerin.

Familiäres Verhältnis untereinander

Mit „ihren Mädels“ machte Westerhoff in dieser Zeit einiges durch. Die Fußballtrainerin setzte dabei nicht immer nur darauf, ihren Schülerinnen auf dem Platz etwas beizubringen, sondern vor allem auch neben dem Platz für sie da zu sein. „Das ist das, was den Verein hier ausmacht. Wir stehen zusammen. Es ist ein familiären Verhältnis untereinander. Das habe ich von meinem ersten Tag an hier gemerkt, und das wollte ich auch auf mein Team übertragen“, so Westerhoff.

Und den Weg, den die Trainerin vor etwa einer Dekade einschlug, sollte der Richtige gewesen sein: Noch heute spielen zahlreiche Akteurinnen in der Herdecker Damenmannschaft, die einst unter Westerhoff mit dem Fußballspielen anfingen. „Dazu gehören zum Beispiel Dunja Tetzner oder Michelle Mohring, die seit den Anfängen in der U13 mit dabei sind und nun Säulen unserer Mannschaft sind“, freut sich Westerhoff.

Doch es gibt auch immer wieder Probleme im Damenfußball, das bekommt auch die Herdecker TSG zu spüren: „Vor der Saison haben sich viele Mädchen den Sprung von der U17 in den Damenbereich noch nicht zugetraut. Weil wir aber nicht genug Spielerinnen für eine U19 hatten, haben viele dieser Mädels mit dem Fußball aufgehört. Das finde ich immer sehr schade“, so Westerhoff.

Fast schon Luxusprobleme

Im Vergleich zu anderen Vereinen aus dem Hagener Fußballkreis sind das jedoch fast schon Luxusprobleme, mit denen sich Westerhoff auseinander setzen muss. „Vor der Saison musste der Fußballverband Westfalen die Kreise Dortmund, Hagen und Bochum zusammen legen, um einen Spielbetrieb auf Kreisebene möglich zu machen. In der Jugend sieht es noch deutlich schlimmer aus“, so die langjährige Trainerin.

Die Herdecker stellen neben dem FC Wetter und dem VfL Gennebreck als einziger Verein im Fußballkreis derzeit eine weibliche E-Jugend. „Die Mädels spielen auf Turnieren nur gegen gleichaltrige Jungs und müssen Freundschaftsspiele vereinbaren, wenn sie mal gegen eine reine Mädchenmannschaft spielen wollen“, erklärt Westerhoff.

Doch die Übungsleiterin der Herdecker Damen versucht, das Positive in der Situation zu sehen: „So spielen die Mädels gegen körperlich stärkere Gegner und nehmen daraus viel mit. Auch was die Technik und Taktik anbetrifft, sind die meisten Jungs-Mannschaften schon einen Schritt weiter. Da können die Mädchen nur draus lernen“, findet Westerhoff.

Westerhoff hofft auf Großevent

Für einen Aufschwung des Mädchenfußballs im Ruhrgebiet bräuchte es laut der Herdeckerin mal wieder ein Damenfußball-Event in Deutschland oder zumindest einen größeren Erfolg der Damen-Nationalmannschaft bei einem EM- oder WM-Turnier. „Als die Frauen-WM im Jahr 2007 in Deutschland stattgefunden hat, hat man auch bei uns gemerkt, dass viel mehr Mädchen auf einmal Fußball spielen wollten. Da haben wir einen echten Boom erlebt“, erinnert sich Westerhoff. „Ich hoffe darauf, dass in Zukunft wieder mehr junge Mädchen ihre Leidenschaft für diesen schönen Sport entdecken. Wir brauchen wieder mehr Mädels in den Vereinen“, so Westerhoff.