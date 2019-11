Der SC Wengern freut sich über Verstärkung. Denn Adrian Giemsa wechselt zum SC, das haben der Verein und der Spieler jetzt bekannt gaben. Der 32-jährige Offensivspieler möchte am Brasberg helfen, den drohenden Abstieg aus der Kreisliga A zu verhindern.

Nach einigen Jahren in der Bezirks- und Landesliga (unter anderem für Hagen 11 und Hasper SV) hatte Giemsa zuletzt bei seinem Heimatverein SV Boele-Kabel gespielt, davor aber auch 2 ½ Jahre unter Trainer Peter Wongrowitz bei der TSG Herdecke. „Ich möchte wieder spielen hatte zwei Optionen“, sagte Giemsa, der zuletzt pausiert hatte, am Rande des Wengeraner Spiels bei der TSG Herdecke am Bleichstein.

In Wengern spielen viele Freunde

„Der FC Herdecke-Ende war eine Alternative aber in Wengern spielen viele Freunde von mir und die haben mich letztendlich überredet. Es war also keine Entscheidung gegen Ende sondern für die Kumpels“, betont Giemsa. Mit einer Körpergröße von 1,94 Metern spielte Giemsa häufig in der Sturmmitte oder auch als hängende Spitze. „Wir freuen uns natürlich, dass sich Adi für uns entschieden hat. Beim nächsten Heimspiel am 1. Dezember gegen Linderhausen ist er auf jeden Fall schon im Kader“, sagt SC-Trainer Wolfgang Hamann.

Uwe Hölterhoff, sportlicher Leiter des FC Herdecke-Ende, hat im Werben um den Angreifer den Kürzeren gezogen: „Wir hätten uns sehr gefreut wenn Adrian zu uns gekommen wäre Adrian ist ein Mentalitätsspieler, der die anderen mitreißen kann. Wengern wird viel Spaß an ihm haben. Wir wünschen ihm und dem SC Wengern alles Gute, außer in den Spielen gegen uns.“