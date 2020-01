Daniel Liemert: „Der Nachwuchs soll etwas mitnehmen“

Daniel Liemert ist seit etwa drei Monaten neuer Jugendtrainer bei der TSG Schwerathletik Herdecke. Schon mit neun Jahren begann Liemerts Leidenschaft zum Kampfsport und machte nach langen Jahren als Kämpfer in der Oberliga seinen Trainerschein. Als neuer Coach an der Seite von Altmeister und Vereinslegende Holger Nowakowski will der Übungsleiter neue Strukturen in der Jugendarbeit einführen. Im Interview erklärt Liemert, was seine Leidenschaft zum Ringen ausmacht und was er mit der Jugend der TSG noch erreichen will.





Herr Liemert, Sie sind nun 32 Jahre alt. Wie kamen Sie zum Ringen?

Daniel Liemert: Angefangen habe ich mit neun Jahren. Damals kam ich über Kontakte zu Freunden zum KSV Witten und habe dort meinen Jugendtrainer Andreas Ehnert kennengelernt, der mein Leben wirklich nachhaltig geprägt hat, wenn ich so zurück blicke.





Wie ging es dann weiter?

Ich muss gestehen: Die Anfänge waren wirklich hart für mich. In den ersten Monaten und Jahren habe ich kaum einen Kampf gewinnen können. Die anderen Jungs in meinem Alter waren schon viel weiter als ich. Ich habe aber nicht aufgegeben und mich im wahrsten Sinne des Wortes in die Sportart rein gekämpft. Mit zwölf Jahren habe ich dann auch schon relativ erfolgreich gerungen, bevor es dann in die Seniorenmannschaft des KSV Witten ging. Sie müssen sich vorstellen: Der KSV ist einer der größten Ringvereine in Westdeutschland und kämpft seit Jahren in der ersten Bundesliga. Ich selbst habe über viele Jahre in der Reserve in der Oberliga gerungen. Parallel dazu habe ich beim KSV dann auch schon zwei Jahre Jugendtraining gemacht, bevor ich das Ringen dann aufgrund privater Angelegenheiten zunächst etwas hinten angestellt habe.





Nun sind Sie als Jugendtrainer zurück auf die Matte gekehrt. Jedoch bei der TSG Herdecke. Wie kam der Kontakt zustande?

Ich kenne den ersten Vorsitzenden des Vereins, Frank Meyer, seit einigen Jahren sehr gut. Wir haben privaten Kontakt und irgendwann ist er auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, bei der TSG in die Tätigkeit als Jugendtrainer mit einzusteigen. Ich musste nicht lange überlegen, denn ich bin heiß darauf, wieder etwas mit jungen Menschen zu bewegen.





Sie sprechen Ihren alten Trainer, Andreas Ehnert, an. Was hat er Ihnen mit auf den Weg gegeben?

Genau das, was ich jetzt auch an die Jugend hier bei der TSG Herdecke weitergeben will. Und das sind neben den sportlichen Fähigkeiten vor allem auch Eigenschaften, die man für sich mit ins Leben nehmen kann. Da spreche ich vor allem von gewissen Werten. Andreas hat uns damals vor allem die nötige Selbstdisziplin beigebracht. Dazu habe ich von ihm gelernt, sich nicht immer nur mit dem Nötigsten zufrieden zu geben. Also einen gewissen Ehrgeiz habe ich da auch mitgenommen. Er war schon eher der Typ ‚Harter Hund‘, aber davon möchte ich auch etwas an die Jungs und Mädchen hier aus Herdecke weitergeben. Aus meinen Anfängen beim KSV Witten weiß ich auch, dass es dort viele Kinder gab, die aus, sagen wir mal, sozial schwierigen Verhältnissen kamen. Das Ringen und vor allem der Bezug zu Andreas Ehnert, der gewisse Werte immer authentisch vorgelebt hat, hat diesen Kindern in ihrer Persönlichkeitsentwicklung geholfen..

Wie würden Sie sich selbst als Trainer beschreiben?

Also eine Trainerkollegin hat mir vor ein paar Wochen gesagt, dass ich zu emotional sei. Das kann ich aber so nicht von mir behaupten (lacht). Also ich möchte auf jeden Fall, dass unsere Nachwuchs-Athleten das auf der Matte umsetzen, was ich von Ihnen verlange. Daneben spreche ich aber auch viel mit den Kindern und versuche, mental mit ihnen zu arbeiten. Die gewisse Disziplin gehört aber auch einfach dazu. Wir haben zum Beispiel eine Umkleideordnung, es wird sehr darauf geachtet, dass die Kinder pünktlich beim Training sind und der gegenseitige Respekt ist mir extrem wichtig.





Wie nehmen die Kinder das bisher an?

Ich bin ja noch nicht so lange da, aber bisher bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Kinder. Es gibt aber auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Sowohl auf der sportlichen Ebene, als auch auf der menschlichen Ebene. Ich möchte es schaffen, dass der Nachwuchs hier etwas mitnimmt und Ringen nicht nur als Einzelsportart begreift. Ich konnte aus dem Ringen und meinem Verhältnis zu meinem ehemaligen Jugendtrainer für mein späteres Leben viel mitnehmen. Das möchte ich hier bei der TSG auch schaffen, das ist mein Anspruch.





Bei den Bezirksmeisterschaften vor zwei Wochen in Hohenlimburg gab es schon die ersten Erfolge. Wie zufrieden sind Sie mit dem Auftritt ihrer Schüler?

Im Großen und Ganzen können wir von einem erfolgreichen Kampftag sprechen. Vier Kinder haben zum ersten mal an einem Turnier teilgenommen und haben dann sofort gewonnen. Auch, wenn ich bei vielen unserer Jugendlichen noch Luft nach oben gesehen habe, können wir mit den Bezirksmeisterschaften zufrieden sein. Das war ein positiver Start in meine Tätigkeit.





Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Nachwuchs der TSG noch?

Also neben den Werten, die ich vermitteln will, ist es natürlich so, dass der sportliche Erfolg auch eine große Rolle spielen sollte. In der Jugend ist es so, dass man sich über Bezirks- zu Landesmeisterschaften qualifizieren kann. Und über Landesmeisterschaften dann zu den Deutschen Meisterschaften. Mein großes Ziel ist es, mit einigen Athleten irgendwann zu Deutschen Meisterschaften zu fahren. Das wäre ein toller Erfolg. Darüber hinaus haben wir derzeit nur drei Mädchen bei uns im Training. Es wäre super, wenn es im Laufe der nächsten Jahre noch ein paar junge Mädchen mehr in unserer Jugendabteilung gäbe. .