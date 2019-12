Bodenröders Verletzung lindert Freude von Hagen 11

Hagen/Erlinghausen. Sieg und nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer: Überschattet wird der Erfolg von Hagen 11 aber von der Verletztung von Tim Bodenröder.

Die Landesliga-Fußballer der SpVg Hagen 1911 sind endgültig zurück in der Erfolgsspur: Nach dem Halbfinaleinzug im Westfalenpokal am vergangenen Samstag haben die Elfer zum Rückrundenauftakt einen ganz wichtigen Sieg eingefahren: Beim Dritten Rot-Weiß Erlinghausen gewann der Tabellenzweite am 16. Spieltag verdient mit 3:1 (1:0) und baut den Vorsprung auf den Klub von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auf fünf Punkte aus. Weil Dröschede nicht über ein 1:1 gegen Menden hinauskam, schrumpft der Rückstand auf den Spitzenreiter zudem auf einen Zähler.