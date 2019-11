Berchum will im Spitzenspiel wieder jubeln

Die Kicker des SC Berchum/Garenfeld haben in dieser Saison oft Grund zum Jubeln. Am Sonntag kommt es zum absoluten Topspiel.

Hagen. Es ist angerichtet für den Fußball-Bezirksligisten SC Berchum/Garenfeld: Am Sonntag kommt es zum absoluten Topspiel gegen RW Lüdenscheid.

Der Rückrundenauftakt in der Fußball-Bezirksliga steht ganz im Zeichen des Topspiels zwischen Spitzenreiter SC Berchum/Garenfeld und dem Zweiten Rot-Weiß Lüdenscheid, das am Sonntag um 15 Uhr im Waldstadion angepfiffen wird. Während auch SSV Hagen und FC Wetter Heimspiele haben, sind TSK Hohenlimburg und Türkiyemspor Hagen durch die vorgezogene Partie des 16. Spieltags (Türkiyemspor gewann am vergangenen Samstag mit 2:1 beim TSK) an diesem Wochenende nicht im Einsatz.