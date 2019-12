Bei Sieg in Neuss wäre Eintracht Hagen Hinrunden-Vize

Hagen. Mit einem Sieg in Neuss könnte sich Eintracht Hagen Hinrundenplatz zwei sichern. Der TuS Volmetal will eine Reaktion nach der Derby-Pleite zeigen

Das Hinrunden-Finale steht in der 3. Handball-Liga Nord-West für TuS Volmetal und VfL Eintracht Hagen an. Der TuS will sich nach der hohen Derby-Niederlage in Schalksmühle gegen Longerich rehabilitieren, während der VfL den Kontakt zu Spitzenreiter Wilhelmshavener HV wahren will. Bei einem Sieg in Neuss wäre man Hinrunden-Vize.

HC Rhein Vikings – VfL Eintracht Hagen (Freitag, 20 Uhr, Hammfeldhalle). Aus de, 31:26-Sieg gegen Aurich bei seinem Debüt habe seine Mannschaft „viel Selbstvertrauen ziehen“ können, freute sich Neu-Trainer Stefan Neff. Beim Tabellenachten in Neuss will der VfL-Coach die gute Auswärtsserie von zuletzt drei Siegen noch unter Vorgänger Ulli Kriebel gerne fortsetzen. Bei den Gastgeber vom Rhein, die gemeinsam mit dem VfL Eintracht aus der 2. Bundesliga abgestiegen sind, gab es nach der letzten Saison einen Umbruch. Viele junge Spieler sind dazugestoßen, so dass die bisherige Saisonleistung durchaus zufriedenstellend sein dürfte. Knapp mit 26:25 behielt man zuletzt bei VfL Gummersbach II die Oberhand, daheim hat das Team von Trainer Jörg Bohrmann vor der Niederlage gegen Liga-Primus Wilhelmshaven souveräne Erfolge gegen Menden und die SGSH Dragons eingefahren. „Wir müssen zu allem bereit sein, sie können viele Systeme spielen“, hebt Neff vor allem die flexible Abwehrarbeit des HC hervor. Neben den Langzeitverletzten Julian Renninger, Daniel Mestrum und Jan Lars Gaubatz, die weiter ausfallen, ist bei den Hagenern der Einsatz von Tim Stefan, Kim Voss-Fels und Valentin Schmidt fraglich.

TuS Volmetal – Longericher SC Köln (Samstag, 19.45 Uhr, Sporthalle Volmetal). Die Achterbahnfahrt der Volmetaler setzte sich nach dem 31:26-Überraschungssieg bei Top-Team TuS Spenge mit der 19:33-Klatsche bei Nachbar Schalksmühle fort. „Die Derby-Niederlage war ein Schlag, der richtig gesessen hat, räumt der Volmetaler Übungsleiter Marc Rode ein, der aber auch betont, dass das Spiel aufgearbeitet wurde und hofft „die richtigen Erkenntnisse“ daraus gezogen zu haben. Aktuell springt der zwölfte Tabellenplatz für den TuS heraus, der momentan aber nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz bietet. Mit dem Longericher SC gastiert eine der stärksten Mannschaften der Liga im Volmetal, weshalb niemand einen Sieg des TuS erwartet. Gerade diese Außenseiterrolle lag dem Rode-Team bisher aber. Gegen die Zweitvertretung des VfL Gummersbach bewiesen die Kölner durch eine 29:36-Niederlage bereits, dass sie auswärts durchaus patzen können. „Wir wollen eine Reaktion gegenüber dem Publikum zeigen und für die nächsten wichtigen Spiele Selbstvertrauen bekommen“, kündigt Rode an. Silas Kaufmann ist nach seiner Roten Karte aus dem Derby für die Partie gesperrt. Grippegeschwächt konnte die Mannschaft unter der Woche nicht vollständig trainieren, bis zum Spiel sind aber wohl alle wieder einsatzfähig.