Bei jedem Phoenix-Spiel des Jahrzehnts dabei

So viele Spiele von Phoenix Hagen im letzten Jahrzehnt gesehen wie Hans-Peter „Speedy“ Middeldorf hat niemand: Unser Experte war bei ausnahmslos allen Pflichtspielen auch auswärts live dabei, letztmals am 3. Oktober 2008 hat er ein Spiel verpasst. Weil er für Trainer Ingo Freyer parallel eine Partie in Karlsruhe filmen sollte. Der 67-jährige Hagener ist bei Phoenix-Heimspielen für die Technik in der Halle und beim Livestream verantwortlich.