Bei HSG Wetter trainiert und feiert auch D-Jugend online

Wetter Handball spielen konnte die D-Jugend der HSG Wetter/Grundschöttel letztmals Anfang Oktober, seitdem trainiert und feiert man online.

Handball spielen konnten die D-Jugendlichen der HSG Wetter/Grundschöttel in der Saison nur sehr begrenzt. Meisterschaftsspiele fanden noch nicht statt, lediglich mehrere Freundschaftsspiele konnte die Mannschaft des Trainerteams um Enric Tange bis Anfang Oktober austragen. So traf man sich zum gemeinsamen Training häufig online, auch die Weihnachtsfeier der D-Jugend fand 2020 online statt. Jeder war weihnachtlich gekleidet, mit Keksen ausgestattet und mit guter Laune dabei.

Das Format war auch nichts neues, denn gemeinsame Onlinesitzungen mit der Mannschaft gab es schon viele im Jahr 2020. „Mit Beginn des zweiten Lockdowns im November war uns klar, dass wir den Kindern trotzdem einen sportlichen Ausgleich anbieten müssen“, teilt Dirk Ronsdorf, einer der Trainer, mit. Auf Basis dessen wurde ein Online-Training für die Jungs eingerichtet, genutzt wird hierfür das Programm Zoom.

Drei Trainingseinheiten pro Woche

„Wir bieten hier dreimal die Woche eine einstündige Einheit an. Trainiert werden einfache technische Komponenten mit dem Ball, die allgemeine körperliche Konstitution und besonders die Koordination der Jungs. Es ist wichtig, dass Jugendliche auch in diesen Zeiten fit bleiben“, erklärt der Trainer Enric Tange den Aufbau der einzelnen Einheiten. Ergänzend sagt er: „Wir waren im November an den Wochenenden auf einer übersichtlichen Strecke laufen. Die Jungs liefen in zweier Gruppen. Die Paare bildeten wir aus Klassenkameraden, damit keine zusätzlichen Kontakte entstehen. Ich lief auch meine zwei Runden mit, während Dirk alle mit dem Fahrrad im Blick behielt. So tun wir auch etwas für die Ausdauer der Jungs!“

Für die Trainer ist es das wichtigste, dass man mit den Jungs in Kontakt bleibt, damit sie den Spaß am Handball und der Mannschaft nicht verlieren. „Wir sind mit dieser Mannschaft auf einem guten Weg. Wir haben sehr gut ausgebildete Trainer und sehen großartige Entwicklungen der Jungs. In diesem Team kann sich richtig was entwickeln!“, erläutert Jugendleiter Roger Bösel. Bisher hatte die D-Jugend keine Saisonspiele, für das Jahr 2021 wünschen sich die Jungs deswegen vor allem eins: „Endlich wieder ein normales Handballtraining mit meinen Freunden und eine Handballsaison mit Spielen“, fasst Julian zusammen.