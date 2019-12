Bei Eintracht Hagen ist wieder Leben drin

Manchmal braucht es einfach ein wenig Zeit, bis Dinge so recht zueinander finden. Im Falle des Handball-Drittligisten VfL Eintracht Hagen hat es ziemlich genau vier Spiele gedauert, bis unter dem neuen Trainer Stefan Neff eindeutige Fortschritte zu erkennen waren. Im letzten Spiel eines in der Summe enttäuschenden Jahres für die Hagener gelang in eigener Halle ein klarer 33:22 (17:9)-Sieg über eine gar nicht so drastisch unterlegene Ahlener SG.

Es wirkte vieles deutlich gefestigter an diesem Abend gegen einen gar nicht so schlechten Gast aus dem Münsterland. Und das war, im klaren Kontrast zum ersten Spiel unter Neff vor wenigen Wochen gegen Aurich, auch total unabhängig von der Aufstellung, die am Freitagabend in grün und gelb auf dem Parkett stand.

Hagens neuer Jugendkult

Denn Hagens Trainer gab, auch als das Spiel noch eng und der deutliche Erfolg noch nicht abzusehen war, auch den eigenen Talenten viel Raum. Erst war es Nico Bratzke der im Wechsel mit Lukas Kister auf der Spielmacherposition auftauchte, mal mit Luca Klein ein anderer Jungspund aus der A-Jugend des VfL.

Sport in Hagen, Breckerfeld, Wetter und Herdecke VfL Eintracht Hagen – Ahlener SG 33:22 (17:9) Hagen : Mahncke (1.-50.), Meyer (51.-60.) – Pröhl (6), Brand (6), Lux (6/4), Stefan (4), Toromanovic (4), Kister (2), Beemsterboer (2), Bratzke (2), Bürgin (1), Klein, Bergner, Voss-Fels. Ahlen : Rogowski (5/1), Hülsbusch (3), Sackmann (3). Zuschauer: 794. Zeitstrafen: 5:4.

Darüber hinaus war auch im Aufbauspiel der Hagener ein deutlicher Fortschritt zu erkennen. Abläufe, wie gerade im Überzahlspiel, sitzen und funktionieren so beispielsweise schon deutlich sicherer als noch vor wenigen Wochen. Vieles war an diesem Abend deutlich verbessert -- und so konnte mit der Ahlener SG ein Kontrahent klar in die Schranken gewiesen werden, der sich über die gesamte Spielzeit nach Kräften wehrte und nie aufgab. Letztendlich leistete sich die Mannschaft von Trainer Sascha Bertow aber schlicht und ergreifend zu viele technische Fehler und, vor allem im ersten Durchgang, zu viele Fehlwürfe.

Ein Grund für die Wahrheit hinter den Fehlern und Fehlwürfen der Gäste war aber auch die starke Defensive der Neff-Sieben. Vor allem Kim Voss-Fels und Lukas Kister bereiteten dem Ahlener Spielmacher David Wiencek große Probleme.

Mahncke mit über 50 Prozent

Nur sehr selten kam Wiencek in das Kleingruppenspiel mit seinen Kreisläufern, und so sahen sich die Schützen der Gäste oft zu schwierigen Würfen gezwungen. Da aber auch Eintrachts Schlussmann Tobias Mahncke einen guten Tag erwischte und vor allem im ersten Durchgang mehr als die Hälfte der Ahlener Würfe abwehrte, wuchs der Vorsprung der wieder einmal sehr gut umschaltenden Eintracht Tor um Tor -- bereits zur Halbzeitpause war die Begegnung beim Stand von 17:9 entschieden.

So blieb der Blick im zweiten Durchgang für die kleinen Dinge, die Neff anders macht als beispielsweise sein Vorgänger Ulli Kriebel. Der gebürtige Hagener Handballtrainer spricht die Fehler seiner Schützlinge klar und direkt an, beispielsweise als er sich nach 39 Minuten und zwei Ahlener Treffern in Serie zu einer Auszeit bat. 19:12 stand es zu diesem Zeitpunkt für den VfL, kein Grund aber für Neff auf eine saftige Ansprache in Richtung seines Rechtsaußen Damian Toromanovic zu verzichten.

So viel Neff aber auch von seinen Spielern fordert, so sehr reicht er ihnen auch die Hand wenn sie die gegebenen Vorgaben umsetzen. Immer wieder wird abgeklatscht, immer wieder gibt es lobende Worte an seine Akteure -- die es ihrem Trainer mit einer sehr souveränen Leistung dankten.

Neff drückt seine Zufriedenheit aus

Entsprechend zufrieden zeigte sich Neff auch anschließend bei der Pressekonferenz. „Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie Bock gehabt hat, wir haben das gelebt“, unterstreicht der neue Hagener Trainer das auch in der Halle spürbare Gefühl. „Genau da wollen wir im nächsten Jahr weiter machen, wir haben aber noch eine ganze Menge Arbeit vor uns“, sagt Stefan Neff.

Manchmal bedarf es eben ein wenig Zeit, bis Dinge zusammen wachsen. Beim VfL Eintracht Hagen sind nach vier Wochen schon erste aber dafür auch eindeutige Zeichen zu sehen, dass es zwischen dem Team, dem Publikum und dem neuen Trainer passt.