Köln/Hagen. Der SV Haspe 70 vergibt beim Auswärtsspiel in Deutz eine zweistellige Führung. Partie der BG Hagen in Dorsten wegen Orkantief „Sabine“ abgesagt.

Basketball-Regionalligist Haspe 70 verpasst Chance in Deutz

Wegen Unwetter „Sabine“ ist das Spiel von Basketball-Erstregionalligist BG Hagen abgesagt worden, die Eilper müssen die Auswärtsfahrt nach Dorsten nachholen. Der SV Haspe 70 traf hingegen bereits am Samstagabend auf den Deutzer TV und führte dank starker Verteidigung lange. In der zweiten Halbzeit geriet das Wasielewski-Team gegen die Kölner Gastgeber jedoch in Rückstand und verlor mit 81:71 (27:40).

Ärger über Schiedsrichter-Entscheidungen

„Wir haben zurecht lange geführt, nach der Pause hat Deutz aber sehr hart verteidigt und selbst offensichtliche Fouls wurden nicht geahndet“ ärgerte sich Martin Wasielewski. „Im letzten Viertel fehlte uns zudem das Wurfglück, die Niederlage war definitiv vermeidbar.“

Die Hasper starteten gut in die Partie, übten mit guter Verteidigung Druck auf die Spielmacher des TV aus und kamen so zu zahlreichen Ballgewinnen. Durch konzentriertes Offensivspiel erarbeitete das Team eine zweistellige Führung, ließ aber trotzdem einige Chancen ungenutzt und verpasste so einen größeren Vorsprung.

14-Punkte-Führung nach der Pause

Auch nach der Pause war der SV zunächst spielbestimmend und baute die Führung aus (57:43, 24.). Die Gastgeber erhöhten nun den Druck in der Defensive, immer wieder haderten die Hasper zudem mit den Schiedsrichtern. „Es war ein deutlicher Bruch im Spielverlauf erkennbar. Immer öfter blieben Foulpfiffe aus, wir wurden nervös und hektisch“, sagte Wasielewski. In der Schlussphase traf sein Team nur wenige Würfe und verlor den Anschluss. „Ich bin trotzdem zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“ resümierte der Trainer.

Haspe 70: Rose (13), Bampoulis (15), Jung (3), Luchterhandt (10), Ribic (12), Glavovic, Pelplinski, Kanseyo (15), Mendes Mateus (3).