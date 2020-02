27 Jahre lang hat Axel Gaiser die Sportberichterstattung in Hagen geprägt. Jetzt nimmt er Abschied und wechselt nach Wetter.

Axel Gaiser nimmt Abschied vom Hagener Sport

Der Abschied mit einer Basketball-Reportage am späten Abend passt irgendwie. Vor exakt 27 Jahren und einem Monat habe ich als Redakteur im Hagener Lokalsport der Westfalenpost angefangen, der damalige Bundesligist Brandt Hagen spielte in Bayreuth um den deutschen Pokal. Und verlor das Finale gegen Serienmeister Bayer Leverkusen, machte es erst ein Jahr später in Bamberg besser.

Mit dem Bericht vom gestrigen Heimspiel der Korbjäger der BG Hagen schließt sich nun ein Kreis, mehr als ein Vierteljahrhundert später. Ab Montag wartet in der WP-Lokalsportredaktion in Wetter eine neue Herausforderung mit anderen Schwerpunkten.

Das breite Spektrum des Sports in der Heimatstadt

Es ist ein Privileg gewesen, als gebürtiger Hagener und ehemaliger Leistungssportler Hobby und Beruf verbinden zu dürfen. Und über das breite Spektrum des Sports meiner Heimatstadt berichten zu können, vom letzten Basketball-Europapokalspiel bei Real Madrid eher am Anfang (1997) über Altherren-Kicker und Bundesjugendspiele bis zur Rehasport-Gruppe. Über Weltmeister, Ausdauer-Asse und triumphale Aufstiege ebenso wie über tränenreiche Abstiege, gescheiterte Bauprojekte und auch einige Insolvenzen.

Sport bewegt, im Wortsinn und emotional, das sollte auch die Berichterstattung transportieren. Sport findet aber auch vornehmlich abends oder am Wochenende statt. Wenn die Aktiven also ihre Erfolge feiern, sitzt der Chronist in der Redaktion und schreibt. Und nach geschätzten 1000 Wochen-end-Diensten ist es nun an der Zeit für eine neue Aufgabe, Zeit auch, wieder mehr selbst Sport zu treiben. Dem Hagener Sport bleibe ich natürlich gewogen, werde weiter in Hallen und auf Plätze gehen. Nur jetzt eben ohne Block, Stifte und Laptop. Tschüs!

Linda Sonnenberg wird Nachfolgerin

Den Hagener Lokalsport weiß ich zudem in guten Händen. Neben Dominik Brendel, der meinen langjährigen Kollegen Rainer Hofeditz am Jahreswechsel abgelöst hat, wird Sie an dieser Stelle künftig die neue Kollegin Linda Sonnenberg begrüßen. Die Hagenerin kennt den Sport dieser Stadt aus mehreren Vereinen und fünf Jahren Mitarbeit in der Redaktion sehr gut. Und sie bringt, was mich sehr freut - als erste Redakteurin in der früheren Männerdomäne Lokalsport - den anderen, weiblichen Blick in die Berichterstattung. An ihrer Durchsetzungsfähigkeit sollten Sportler, Trainer und Funktionäre aber besser nicht zweifeln. Sie boxt im Verein.