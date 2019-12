Der Kreisliga-Tabellenführer Fc Herdecke-Ende siegt am Böllberg. Der Schiedsrichter sorgt allerdings für Unmut auf beiden Seiten.

Aufregung um Schiri-Entscheidungen in Esborn

Aufreger des Tages in der Kreisliga A gab es gleich zwei in einem Spiel. Bei der Partie des TuS Esborn gegen den FC Herdecke-Ende sorgte der Schiedsrichter für Unmut auf beiden Seiten.

TuS Esborn - FC Herdecke-Ende 1:3 (0:1)

Im Vorfeld der Partie hatte sich Endes Trainer Frank Henes noch respektvoll zu dem schnellen Esborner Umschaltspiel geäußert und damit absolut recht gehabt. In der 10. Spielminute tauchte Niklas Wiedemeyer nach einem Pass von Roman Fathke frei vor Johannes Kost auf, verzog aber mit einem beherzten Vollspannschuss knapp.

Aufreger des Tages

Fünf Minuten später gab es dann den ersten großen Aufreger, denn Marc Neuhaus, der den Treffer zum 0:1 für Bryan Schmidt auflegte, hatte zuvor klar im Abseits gestanden. „Jetzt erst recht“, ermutigte TuS-Trainer Thomas Schumacher seine Mannschaft von der Außenlinie und auch der Schiedsrichter konnte sich den ein oder anderen Spruch anhören. Bryan Schmidt hatte danach die Gelegenheit, die Führung für Ende auszubauen. Auf der anderen Seite scheiterte Wiedemeyer ebenso an Endes Keeper Johannes Kost wie auch Dimitrij Barsukovskij, dessen Distanzschuss Kost aus dem Winkel fischte.

Spruch des Tages

In der der zweiten Hälfte waren knapp zehn Minuten gespielt als Marcel Metz einfach abzog. Sein Schuss wurde unhaltbar für TuS-Torwart Maximilian Bolz abgefälscht und landete zum Entsetzen der Esborner zum 0:2 im Netz. Als dann Ismael Marjan auf Seiten der Esborner kurz darauf nur den Pfosten traf rief Schumacher spontan zu Henes rüber: „Ihr habt doch den Papst dabei, geh mal in die Kirche eine Kerze anzünden.“

Shake Hands wie es sich auch nach einem hart umkämpften Spiel gehört. Thomas Schumacher (rechts) gratuliert Gästetrainer Frank Henes nach dem Spiel zu einem etwas glücklichen Sieg. Foto: ka

Kurz darauf gab es dann den nächsten Aufreger um eine Schiedsrichterentscheidung. Einen Schuss von Marjan klärte Endes Marc Neuhaus mit dem Oberschenkel klar vor der Torlinie, der Schiedsrichter entschied aber auf Tor. „Ich stehe doch auf der Linie. Wie kann es da sein, dass er das Tor gibt. Das geht physikalisch doch überhaupt nicht“, sagte Neuhaus auch nach dem Spiel noch fassungslos. In der Schlussminute traf dann noch Marvin Kleinau zum Endstand.

„Wir haben ein wichtiges und schweres Spiel gewonnen, alleine das zählt“, sagte Henes anschließend im Kreis zu seiner Mannschaft. „Heute hatten wir auch das nötige Glück dabei.“ Schumacher hatte kurz nach Spielende seine Fassung längst wiedergefunden und äußerte sich: „Wir haben einer Spitzenmannschaft Paroli geboten, das war heute richtig gut. Vor sechs Wochen wäre das so nicht möglich gewesen. Aber die Jungs ziehen alle gut mit und haben das auch heute sehr gut gemacht. Vor der Rückrunde ist mir absolut nicht bange“, so Schumacher.

TuS Hasslinghausen - SuS Volmarstein 4:2 (2:0)

SuS-Trainer Ralf Gütschow musste wie angekündigt auf zahlreiche Stammspieler verzichten, trotzdem war die Niederlage absolut vermeidbar. Denn der SuS erlaubte es sich, durch Zeki Tasdemir beim Stand von 1:0 und in der Schlussphase durch Ozan Akdogan gleich zwei Strafstöße zu verschießen. Nach knapp einer Viertelstunde erzielte der Gastgeber den Führungstreffer. „Da haben wir uns unnötigerweise auskontern lassen“, haderte Gütschow. Zehn Minuten später parierte der TuS-Torhüter dann den Strafstoß von Tasdemir und nach einem weiteren Gegentreffer ging es mit zwei Toren Rückstand in die Pause. „Da haben wir uns dann noch einmal eingeschworen und wollten das Spiel drehen. Doch wenn du dann sofort das 0:3 kassierst ist eigentlich alles vorbei“, so Gütschow.

Bilal Özüsaglam konnte dann zumindest verkürzen, doch der TuS stellte den alten Abstand, erneut nach einem Konter, wieder her. Als dann Akdogan zehn Minuten vor Spielende per Strafstoß den zweiten Volmarsteiner Treffer erzielte keimte beim SuS noch einmal Hoffnung auf. Tore fielen aber nicht mehr, auch deshalb, weil Akdogan mit seinem zweiten Strafstoß in der Nachspielzeit scheiterte. „Das Spiel hätte auch 4:4 oder 5:5 ausgehen können, aber es gibt so Tage, da hat man einfach Scheiße am Schuh“, drückte Gütschow sein Gefühlsleben in der Fußballersprache deutlich aus.

TSG Herdecke – SC Berchum/Garenfeld III 2:1 (0:0)

Bis eine Viertelstunde vor Schluss durften die Gäste von ihrem ersten Saisonsieg träumen, dann gelang Luca Wiegand für die wenigstens schon einmal der Ausgleichstreffer. Khaled Ziane, kurz zuvor eingewechselt wurde durch seinen verwandelten Freistoß in der Schlussphase zum Vater des Sieges gegen das Schlusslicht. „Es war ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften aber wir hatten mehr Spielanteile und auch die besseren Torchancen“, sagte TSG-Trainer Frank Colapietro im Anschluss der Begegnung und lobte dann auch seinen Spielmacher Mentor Mustafa: „Er hat die Mannschaft unermüdlich angetrieben und dadurch das Spiel noch gedreht.“

Enttäuschung des Tages

Das Spiel des SC Wengern gegen die SpVg Linderhausen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt.

„Das war natürlich absolut schade, weil wir heute nahezu komplett waren“, äußerte sich Uwe Klöwer, der Sportliche Leiter des SC dazu. „Es war aber die richtige Entscheidung. Die Seite zum Wald war hart gefroren, da darf man nicht die Gesundheit der Spieler riskieren.“