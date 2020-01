Auf Tufan Özdil liegen Hoffnungen des SuS Volmarstein

Für den SuS Volmarstein läuft die aktuelle Kreisliga A-Saison noch nicht nach den Vorstellungen von Trainer Ralf Gütschow. Die Mannschaft vom Köhlerwald kann die starke Vorsaison, die der SuS auf dem dritten Tabellenplatz abschloss, nicht bestätigen.

Nach 17 Spieltagen stehen die Volmarsteiner auf dem siebten Tabellenplatz. „Mit der bisherigen Runde sind wir nicht zufrieden. Das Trainerteam und die Spieler waren im Dezember erst mal froh, Urlaub machen zu dürfen und ein bisschen Abstand zu gewinnen“, erklärt SuS-Coach Ralf Gütschow.

Drei Niederlagen zum Jahresabschluss

Vor allem der Abschluss des vergangenen Jahres hatten sich die Verantwortlichen in Volmarstein ganz anders vorgestellt: Die letzten drei Spiele vor der Winterpause gingen allesamt verloren. Als Hauptgrund für die durchwachsene Hinrunde macht der Volmarsteiner Trainer vor allem die Abschlussschwäche seiner Mannschaft aus: „Wir haben zu wenig Tore erzielt und teilweise richtig gute Chancen nicht genutzt.“

Daher ist Gütschow froh, für die Rückserie wieder mit Tufan Özdil planen zu können. Der Sommerzugang vom FSV Gevelsberg kam aufgrund eines halbjährigen Auslandsaufenthaltes in der Hinrunde nur zu einem Ligaspiel. Der Stürmer ging in der Vergangenheit schon für den Hasper SV in der Landesliga auf Torejagd und bringt eine Menge Erfahrung mit an den Köhlerwald. „Er wird uns garantiert mit seiner Torgefährlichkeit, seiner Technik und Erfahrung weiterhelfen. In der bisherigen Spielzeit hat uns oft die Abgeklärtheit gefehlt. Viele Spiele haben wir nicht vernünftig über die Zeit gebracht, das hat uns viele Punkte gekostet. Ich bin mir sicher, dass uns Tufan da einen Schritt weiter bringen wird“, erklärt der Volmarsteiner Coach.

Auf der anderen Seite muss der SuS jedoch auch drei Abgänge verkraften. Hrisobalandis Topsinoglu, Nikolaos Paraskevopoulus und Bilal Özüsaglam verlassen drei Stammkräfte die Mannschaft. „Hrisobalandis und Nikolaos haben uns rechtzeitig über ihren Wechsel informiert. Bei Bilal kam die Entscheidung ein wenig überraschend. Er hat sich kurzfristig dazu entschieden, uns zu verlassen“, erklärt Gütschow.

Trotz der Abgänge dreier Stammspieler blickt Gütschow optimistisch auf die anstehende Restrunde: „Wir wollen natürlich noch ein paar Plätze gut machen und freuen uns darauf, dass es jetzt endlich wieder losgeht.“ Und auch der Fitnss-Zustand seiner Mannschaft macht dem Coach Hoffnung auf eine erfolgreiche Restspielzeit: „Viele Jungs haben sich über die Winterpause fit gehalten. Zwar gibt es, wie im Winter üblich, auch immer mal wieder eine Erkältung, aber insgesamt macht das Team einen guten Eindruck.“