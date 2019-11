Anlauf Nummer 13 von Phoenix Hagen

Hagens Jannik Lodders (rechts) gegen Kirchheims US-Guard DaJuan Graf - dieses Duell steht auch am Samstag am Ischeland an. Im März in Kirchheim hatte Phoenix Vorteile und siegte.

Es wird tatsächlich Anlauf Nummer 13 am Ischeland sein. Also der 13. Versuch von Phoenix Hagen, im Kalenderjahr 2019 endlich das erste Heimspiel zu gewinnen. Dabei geht es für den Basketball-Zweitligisten längst nicht mehr „nur“ um das Beenden einer kaum für möglich gehaltenen Negativserie in der Krollmann Arena, sondern nach sechs Niederlagen in Serie darum, den an Fahrt aufnehmenden Absturz in Richtung ProB zu stoppen. Dass die Kirchheim Knights, die am Samstag um 19 Uhr gastieren, zuletzt zweimal klar siegten, erleichtert die Aufgabe für die in einer tiefen Krise steckenden Gastgeber nicht. „Unterschätzen können wir momentan ja ohnehin keinen Gegner“, sagt Geschäftsführer Patrick Seidel, „unser größter Gegner sind wir gerade selbst. Und wir brauchen ja nicht nur einen Sieg, um im Tabellenkeller Boden gut zu machen, sondern zwei, drei.“