„Die Konzentration muss auf den Punkt da sein. Wenn man am Schießstand steht, ist man wie in einem Tunnel“, erklärt Volker Sabel. Der Wetteraner gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er über seine Sportart, das Bogenschießen, spricht.

Am vergangenen Wochenende nahm der Sportschütze des TuS Wengern an den Deutschen Meisterschaften in Memmingen teil und belegte den achten Platz. Für ihn eine kleine Enttäuschung, denn der ehrgeizige Schütze hatte sich „eigentlich den sechsten Platz vorgenommen“, erklärt er.

Seit etwa zehn Jahren steht Sabel am Schießstand. In seinen besten Zeiten legte der Wetteraner mindestens vier Trainingseinheiten pro Woche ein. „Dazu kamen dann noch verschiedene Wettbewerbe an den Wochenenden. Das war schon ein straffes Programm“, blickt der leidenschaftliche Bogensportler auf die vergangenen Jahre zurück.

Die harte Arbeit zahlt sich aus

Und die harte Trainingsarbeit sollte sich für den TuS-Sportler auszahlen: Vor vier Jahren belegte Sabel den sechsten Platz bei den Deutschen Bogenmeisterschaften. Sein bisher größter Erfolg. Seitdem schraubte der 55-Jährige sein Trainingsprogramm jedoch etwas zurück. Mittlerweile steht er nur noch etwa zwei Mal in der Woche am Schießstand. „Vier mal die Woche zu trainieren ist schon heftig. Irgendwann kam mir die Idee: ‚Ich muss ja auch noch Freunde haben‘“, scherzt er.

Unterstützung bei seiner Leidenschaft für den Bogensport erfährt Sabel dabei unmittelbar aus seiner Familie: „Man kann schon sagen, dass uns das Bogen-Fieber in der ganzen Familie gepackt hat. Meine Frau ist ebenfalls seit zehn Jahren dabei, auch mein Sohn war lange Sportschütze“, erzählt er.

Umzug bringt Sabel zum Bogensport

Dass Sabel in den vergangenen Jahren überhaupt eine Leidenschaft zu der Randsportart entwickelte, hatte vor allem mit seinem damaligen Umzug zu tun: „Wir sind innerhalb von Wetter umgezogen und haben uns sehr gut mit unseren neuen Nachbarn verstanden. Die haben uns dann gefragt, ob wir nicht mal etwas ganz Neues ausprobieren wollen. Ende vom Lied ist: Wir sind dabei geblieben, unsere Nachbarn sind nach dem Probetraining nie wieder zum Bogenschießen gekommen“, erinnert er sich.

Für Sabel ist der Bogensport vor allem: „Leidenschaft und Entspannung.“ Wenn der 55-Jährige den Alltagsstress und die Arbeit für ein paar Stunden vergessen will, geht er auf den Schießstand des TuS Wengern unterhalb des wetterschen Geschwister-Scholl-Gymnasiums. „Beim Bogensport bin ich wie in einem Tunnel. Man konzentriert sich nur darauf, den kleinen Punkt in der Mitte der Scheibe zu treffen. Alles andere verliert in diesem Moment dann an Bedeutung“, erklärt er seine Hingabe.

Dass es in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften in Memmingen nur zu Platz acht reichte, ist für Sabel „schon eine kleine Enttäuschung“, sagt er. „Ich habe mich gut auf das Turnier vorbereitet. Leider hatte ich dann in der ersten Runde einen kleinen technischen Fehler in meinen Pfeilen, den ich erst später bemerkt hatte. Das hat mich vermutlich ein besseres Resultat gekostet“, bedauert der Wetteraner.

Wenige Zentimeter fehlen zum Ziel

Am Ende fehlten zu seinem Ziel, dem sechsten Platz, nur wenige Zentimeter. „Das Tableau war extrem eng beieinander. Wenn ich die Zehn einmal mehr getroffen hätte, wäre ich Sechster geworden“, so Sabel.

Trotzdem kommt der Wetteraner mit vielen positiven Erfahrungen zurück aus Süddeutschland: „Die Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft ist schon etwas ganz Besonderes. Die Nationalhymne wird gespielt, der Präsident des Deutschen Bogensportverbandes hält eine Rede. Das ist schon ein erhabenes Gefühl“, beschreibt Sabel seine Eindrücke.

In den kommenden Wochen und Monaten will sich der Schütze des TuS Wengern dann auf die nächsten Turniere vorbereiten. „Ich habe mir vorgenommen, noch an vielen Wettkämpfen in diesem Jahr teilzunehmen. Dort will ich dann auch wieder die Podestplätze angreifen“, blickt der Wetteraner voraus.