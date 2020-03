Alle Trainer beim FC Herdecke-Ende verzichten auf ihr Geld

Der FC Herdecke-Ende musste sein traditionelles Osterfeuer bereits absagen und auch die Herdecker Maiwoche bröckelt immer mehr. Jetzt gab Uwe Hölterhoff, der Sportliche Leiter des Fußball-A-Kreisligisten, bekannt: „Heute haben sämtliche Trainer und auch die Sportliche Leitung entschieden, dass sie bis auf weiteres auf ihre Aufwandsentschädigungen verzichten werden. Auch unser Verein kämpft um das Überleben“, sagt Hölterhoff, der sich aufgrund der fehlenden Einnahmen Sorgen macht.

Zwei Teams an der Spitze

„Unsere Spieler bekommen sonst auch nur Siegprämien, gekoppelt mit Fahrgeld, da fällt ja jetzt nichts an“, so Hölterhoff. „Die Mannschaft will sich aber irgendwiebeteiligen und so hat es schon ein Gespräch mit unserem Spielführer über Möglichkeiten von Verzicht in der kommenden Saison gegeben.“ Aktuell führt die erste Mannschaft des FC Herdecke-Ende die Tabelle der Kreisliga A2 mit neun Punkten Vorsprung an, die dritte Mannschaft ist souveränder Spitzenreiter der Kreisliga C3. Auch die Reserve in der Kreisliga B2 bekleidet einen guten sechsten Platz.