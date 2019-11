Al Seddiq Hagen: Spieler sehen sich rassistisch attackiert

Beim Fußball-Kreisligisten Al Seddiq Hagen kicken Spieler aus acht verschiedenen Nationen, darunter auch die Brüder Ousmane und Mohamed Fofana, die vor zwei Jahren aus Guinea nach Deutschland gekommen sind. Bei Partien in der Kreisliga A1 soll es in dieser Saison des Öfteren zu rassistischen Attacken seitens der Zuschauer auf gegnerischen Plätzen gekommen sein, zuletzt im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Haspe. „Die Zuschauer brüllen wie Affen, wenn wir spielen“, sagte Ousmane Fofana der Bild-Zeitung. Nach Auskunft von Kreisfußball-Obmann Matthias Bock wurde indes weder von Schiedsrichtern noch von Al Seddiq ein derartiger Vorfall gemeldet.

Am vorletzten Spieltag soll es am Ende der Partie bei Blau-Weiß Haspe zu einem weiteren Vorfall gekommen sein, insbesondere bei einer Rudelbildung gegen Ende der Partie. „Das fing mit Sprüchen von außen an. Wenn Ousmane vor der Bank von Haspe war, kamen von Zuschauern im Hintergrund anscheinend Affenlaute“, erklärte Al Seddiq-Spielertrainer Navil Abrini: „Ich selber habe es nicht direkt mitbekommen. Dann gab es auch Rudelbildungen, weil Ousmane seinen Unmut kundgetan hat. Das war ein trauriges Bild.“ Der Hasper Klubvorsitzende Horst Wisotzki bestätigte den Vorfall, wenn er es auch selber nicht aus nächster Nähe mitbekommen habe: „Es war so, dass Zuschauer von Haspe und Spieler von Al Seddiq aneinander geraten sind, aber ich stand 60 Meter entfernt. Ich habe im Nachhinein gehört, dass das Wort Neger gefallen ist. Wegen der Rudelbildung war es schwer herauszufinden, wer das war“, erklärte Wisotzki auf WP-Anfrage: „Ich bin dann aber in die Kabine von Al Seddiq gegangen und habe mich im Namen des Vorstands entschuldigt. Ich bedaure es sehr, wenn dieser Ausdruck gefallen ist. Das gehört sich nicht.“ An der Theke im Vereinsheim habe er dann eine Diskussion mitbekommen, in der jemand den Begriff Neger relativieren wollte: „Den habe ich dann des Platzes verwiesen.“

Attacke in Haspe kein Einzelfall

Laut Abrini sei die Verbalattacke in Haspe kein Einzelfall: „Das mussten wir hier und da mal schlucken, gegen Haspe ist es dann ausgeartet.“ Er könne das nicht nachvollziehen und stellt sich hinter seine Spieler: „Das sind liebenswerte Jungs, für die ich mein letztes Hemd geben würde. Die wollen einfach nur Fußball spielen und das ist dann schade, wenn sowas passiert. Das nimmt die und uns als Mannschaft wirklich mit.“

Dokumentiert wurden die Vorfälle in Al-Seddiq-Spielen bisher allerdings nicht. „Es gibt keinen einzigen Hinweis auf rassistische Äußerungen in irgendeinem Spiel“, sagte Matthias Bock, „kein Schiedsrichter hat bisher etwas eingetragen. Ich bin als Staffelleiter ja verpflichtet, so etwas sofort ans Kreissportgericht weiterzuleiten.“ Der Al-Seddiq-Vorstand, so Bock, hätte sich melden und aktiv werden sollen. Der Verein will dem allerdings nicht weiter nachgehen. „Es geht ja im Spiel oftmals unter die Gürtellinie, ob rassistisch oder nicht. So finden die Jungs ihren inneren Frieden“, sagte Navilm Abrini: „Wir wollten einfach mal ein Zeichen setzen und zeigen, dass wir die Jungs nicht im Regen stehen lassen.“