12:1 gegen Zehner: Breckerfeld trifft fast in jedem Angriff

Insgesamt 18 Teams traten in der Sporthalle Breckerfeld an, um beim traditionellen Fußball-Neujahrscup am Wochenende vor Silvester Titelverteidiger und Gastgeber Schwarz-Weiß Breckerfeld zu entthronen. Doch die Breckerfelder legten eine beeindruckende Vorstellung hin und sorgten dafür, dass der Cup in der Hansestadt blieb. Nach einem deutlichen 11:0-Auftaktsieg über den TuS Ennepetal gaben die Schwarz-Weißen nur noch ein Spiel mit 3:5 gegen den VfB Altena aus der Hand. Das Halbfinale gegen die SG Vorhalle wurde mit einem 5:0-Erfolg ebenso deutlich entschieden wie das Finale. Dort wurde Westfalenligist SV Hohenlimburg 1910 mit 12:1 regelrecht abgefertigt.

Dabei stand es schon zur Halbzeit 7:1 für die Gastgeber und die Breckerfelder erzielten beinahe in jedem Angriff ein Tor. So sahen sich die mit Westfalenliga-Spielern angetretenen Hohenlimburger gezwungen, mehr Risiko zu gehen und waren folglich noch anfälliger für Tore der Breckerfelder. „Ich bin absolut zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir sind als Titelverteidiger in dieses Turnier gegangen und haben nur ein Spiel verloren, wo wir uns etwas zurückgenommen haben“, zeigte sich SW-Trainer Uli Heidbüchel zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. Letztendlich wies das Konto des A-Kreisligisten 47:9 Tore nach sieben Spielen auf. Das kleine Finale entschied die SG Vorhalle 09 im direkten Neunmeterschießen gegen BW Voerde für sich.

Einige Mannschaften, die den Breckerfeldern auch hätten gefährlich werden können, traten nicht mit ihrer kompletten Erstbesetzung an, sondern schickten ihre zweite oder dritte Mannschaft. Der Landesligist FSV Werdohl sagte sogar noch kurzfristig ab. „Alles hat super geklappt. Es kommt immer mal vor, dass ein Team noch kurzfristig absagt. Aber wir haben darauf reagieren können und konnten das aus eigener Kraft kompensieren. So konnten wir zwei Stunden vor Beginn des Turniers noch eine dritte Mannschaft aufstellen. Die ist allerdings außerhalb der Wertung angetreten“, bemerkte Mit-Organisator Julian Lang und fügte hinzu: „Wir sind trotzdem mit der Zusammenstellung des Teilnehmerfeldes sehr zufrieden. BW Voerde und Hohenlimburg 10 sind etwa zu größten Teilen mit ihren besten Spielern angetreten. Mit einigen Mannschaften war es auch im Vorfeld abgesprochen, dass sie nicht mit ihrer Erstbesetzung kommen. Vielen ist die Verletzungsgefahr zu groß.“

Turnier über drei Tage bewährt sich

Und auch die Variante, das Turnier wieder über drei Tage stattfinden zu lassen, bewährte sich. „Wir haben das Turnier mal wieder am Freitagabend gestartet. Das haben wir die letzten Jahre nicht gemacht. Dafür hat es super funktioniert. Auch am Freitag war das Turnier sehr gut besucht und mit der Resonanz an den anderen Tagen sind wir auch sehr zufrieden“, freute sich Lang. So soll der Cup auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Nach der diesjährigen Vorstellung sind die anderen Teilnehmer jedenfalls vor dem Gastgeber gewarnt.

Ergebnisse im Überblick:

Vorrunde, Gruppe A

SC Zurstraße - BW Voerde 1:4

Hohenlimburg 10 - SW Breckerfeld II 2:1

SG Vorhalle 09 - TuS Grünenbaum 6:0

SC Zurstraße - Hohenlimburg 101:6

BW Voerde - SG Vorhalle 093:0

SW Breckerfeld II - TuS Grünenbaum4:2

SG Vorhalle 09 - SC Zurstraße 704:1

BW Voerde - SW Breckerfeld II4:0

TuS Grünenbaum - Hohenlimburg 19101:8

SC Zurstraße 70 - SW Breckerfeld II2:2

TuS Grünenbaum - BW Voerde3:7

Hohenlimburg 1910 - Vorhalle 097:0

TuS Grünenbaum - Zurstraße 706:5

BW Voerde - Hohenlimburg 19107:1

SW Breckerfeld II - Vorhalle 094:4

Tabelle: 1. BW Voerde 15 Punkte, 2. Hohenlimburg 10 12 Punkte, 3. Vorhalle 09 7 Punkte, 4. SW Breckerfeld II 5 Punkte, 5. TuS Grünenbaum 3 Punkte, 6. SC Zurstraße 1 Punkt

Vorrunde Gruppe B

Stöcken Dahlerbrück - FSV Werdohl 2:0w

Hagen 1911 - Sportfreunde Haspe3:5

Stöcken Dahlerbrück - Hagen 19115:0

FSV Werdohl - Sportfreunde Haspe0:2w

Sportfreunde Haspe - Dahlerbrück 2:2

Hagen 1911 - FSV Werdohl2:0w

Tabelle: 1. TuS Stöcken-Dahlerbrück 7 Punkte, 2. Sportfreunde Haspe 7 Punkte, 3. Hagen 11 3 Punkte, 4. FSV Werdohl 0 Punkte.

Vorrunde Gruppe C

TuS Ennepetal - SW Breckerfeld0:11

VfB Altena - Fichte Hagen4:3

TuS Ennepetal - VfB Altena2:2

SW Breckerfeld - Fichte Hagen3:0

Fichte Hagen - TuS Ennepetal6:3

VfB Altena - SW Breckerfeld5:3

Tabelle: 1. VfB Altena 7 Punkte, 2. SW Breckerfeld 6 Punkte, 3.TSV Fichte Hagen 3 Punkte, 4. TuS Ennepetal 1 Punkt.

Zwischenrunde, Gruppe D

BW Voerde - SW Breckerfeld II 3:0

Stöcken Dahlerbrück - SW Breckerfeld 1:6

BW Voerde - Stöcken Dahlerbrück 4:2

SW Breckerfeld II - SW Breckerfeld 3:6

SW Breckerfeld - BW Voerde 4:1

Stöcken Dahlerbrück - Breckerfeld II 4:4

Tabelle: 1. SW Breckerfeld 9 Punkte, 2. BW Voerde 6 Punkte, 3. SW Breckerfeld II 1 Punkt, 4. TuS Stöcken-Dahlerbrück 1 Punkt.

Zwischenrunde Gruppe E

Hohenlimburg 10 - SG Vorhalle 2:1

VfB Altena - Sportfreunde Haspe 5:2

Hohenlimburg 10 - VfB Altena 8:3

SG Vorhalle - Sportfreunde Haspe 2:2

Sportfreunde Haspe - Hohenlimburg 10 2:6

VfB Altena - SG Vorhalle 0:3

Tabelle: 1. Hohenlimburg 10 9 Punkte, 2. SG Vorhalle 4 Punkte, 3. VfB Altena 3 Punkte, 4. Sportfreunde Haspe 1 Punkt.

Halbfinale

SW Breckerfeld - SG Vorhalle 5:0

SV Hohenlimburg 10 - BW Voerde 4:1

Spiel um Platz 3

SG Vorhalle - BW Voerde 3:2 n.N.

Endspiel

SW Breckerfeld - Hohenlimburg 10 12:1